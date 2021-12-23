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Ремонт завершен Печать
23.12.2021 07:13

Качественно и в обозначенные сроки подрядная организация завершила ремонт здания и помещений Дубненской подстанции скорой медицинской помощи. Сдача объекта комиссии прошла без серьезных нареканий, сообщил глава города С.А. Куликов.

По словам главы, работы проведены капитальные: с отделкой фасада, заменой дверей, окон, потолков, обновлением инженерных коммуникаций и санузлов, покраской стен в кабинетах и укладкой плитки в процедурных. Сотрудники скорой помощи готовятся к переезду, который, по сути, является новосельем.

«За счет областного бюджета, в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья», созданы действительно комфортные условия для наших медиков, которым очень нелегко приходится в условиях пандемии и сезонных заболеваний», - заключил С.А.Куликов.
  		 
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