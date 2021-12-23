В Подмосковье утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Они начнут действовать с 1 января 2022 года.

Так, в городском сообщении при оплате с использованием единой транспортной карты, другой транспортной карты или банковской карты с записанным на нее электронным приложением единой транспортной карты, транспортной карты другого региона регулируемый тариф на перевозку с 1 по 10 поездку составит 40,41 руб., с 11 по 20 поездку – 37,58 руб., с 21 по 30 поездку – 34,75 руб., с 31 по 40 поездку – 31,92 руб., с 41 по 50 поездку – 29,1 руб., с 51 поездки – 26,27 руб.

При оплате с использованием разового печатного билета стоимость 1 поездки составит 64 рубля. При оплате с использованием транспортной карты учащегося стоимость проезда с 1 по 35 поездку составит 20,21 руб., с 36 поездки – 0,4 руб. Стоимость проезда по льготной транспортной карте составит 20,21 руб. Стоимость поездки по банковской карте с бесконтактной технологией оплаты составит 41 рубль.

В пригородном сообщении при оплате с использованием единой транспортной карты, другой транспортной карты или банковской карты с записанным на нее электронным приложением единой транспортной карты, транспортной карты другого региона стоимость с 1 по 10 поездку на расстояние до 5 км включительно составит 40,41 руб., на расстояние 5-7,5 км – 45,53 руб. и т. д. При оплате проезда с помощью разового печатного билета стоимость поездки на расстояние до 5 км включительно составит 64 руб., на расстояние 5-7,5 км — 69 руб., 7,5-10 км — 74 руб. и т. д. При оплате транспортной картой учащегося стоимость с 1 по 35 поездку на расстояние до 5 км включительно составит 20,21 руб., на расстояние 5-7,5 км — 22,77 руб., 7,5-10 км — 25,32 руб. и т. д. При оплате проезда льготной транспортной картой стоимость поездки на расстояние до 5 км составит 20,21 руб., на расстояние 5-7,5 км — 22,77 руб., 7,5-10 км — 25,32 руб. и т. д. При использовании банковской карты с бесконтактной технологией оплаты стоимость поездки на расстояние до 5 км составит 41 руб., на расстояние 5-7,5 км — 46 руб., 7,5-10 км — 51 руб., и т. д.