В Муниципальной библиотеке Левобережья открылась совершенно новая для нашего города и необычная выставка картин-фотоколлажей проекта «Мусореализм». Её представили доцент кафедры экологии и наук о Земле Ольга Александровна Савватеева, пресс-секретарь Общественной палаты города Дубны Ирина Александровна Власова. Однако главным действующим лицом и экскурсоводом стала сама инициатор проекта - Ульяна Белова. Выставка уже экспонировалась в Доме правительства Московской области, в Общественной палате РФ. Её посетили люди из разных уголков России. Культурный шок – вот что испытали на выставке многие зрители. Зачастую, только так получается привлечь внимание обывателей и властей предержащих к важнейшим социальным темам, в частности теме бытовых отходов, теме хрупкости красоты и жизни. 13 картин известных мировых художников были воссозданы с помощью отходов: фоны, пейзажи, костюмы, предметы интерьера собирались из мусора вручную. Фотография запечатлела получившиеся коллажи. А так ли хорошо современный зритель, особенно молодой, знает шедевры живописи? Для кого-то само существование этих картин станет открытием. Однако просветительская миссия проекта этим не ограничивается. Кто-то узнает знакомые сюжеты, названия, цветовую палитру, даже стиль художника. Проект выполнен с глубоким уважением к живописным оригиналам и их авторам. В верхнем левом углу каждого коллажа зритель может увидеть репродукцию классического оригинала. Но сколько в них откроется глубины и апокалиптической тревоги, проблем современного нам XXI века. Искусство в очередной раз показывает: в жизни от прекрасного до разрушительного всего один шаг. Но какой это важный шаг для всего человечества! Главное, чтобы это превращение не стало необратимым. По-прежнему загадочна улыбка Джоконды, но она изображена на фоне застилающих всё гор из одноразовых стаканчиков. Как прекрасно материнство в жизни и на картине «Мадонна Литта»! Но вместе с ним приходят и горы использованных памперсов, сломанных игрушек, одежды, из которой малыш быстро вырастает. Как это всё утилизировать правильно, чтобы эти же дети выросли здоровыми и не упрекнули нас в загрязнении природы, нерачительном использовании её ресурсов? Так ли много нужно вещей, одежды человеку? «Чета Арнольфини» Яна ван Эйка не выглядит счастливой ни на живописном полотне, ни на коллаже на фоне гор барахла, которое явно потом ещё долго будет «украшать» свалку. Грустит васнецовская Алёнушка на фоне заросшего, замусоренного пруда и леса. Венера художника Боттичелли и без того самая прекрасная. Но, как каждая женщина, хочет выглядеть ещё лучше и спешит в салон красоты, покупает массу средств для ухода за собой, предметов гигиены. Как и чем индустрия красоты загрязняет природу, показывает коллаж. Пара на портрете «Американская готика» так похожа на современных дачников: одноразовые пластиковые орудия труда, плёнка, мешки – побочный продукт любого, даже самого «экологичного» земледелия. То, что производит сельское хозяйство, в избытке покупает и имеет на столе «Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева. Но съест ли она всё это? Сколько продуктов мы ежедневно выбрасываем? Вот так через искусство, шедевры живописи раскрылась актуальная и важнейшая тема экологии и будущего человечества. Зрителей заинтересовала история такого необычного креативного проекта. Ульяна рассказала поподробнее о целой команде помощников (фотограф, гримёры, натурщики, костюмеры, бутафоры и декораторы) и самом процессе его воплощения. Будучи мамой троих детей и хозяйкой кафе она не могла остаться в стороне от проблемы утилизации отходов и решила получить экологическое образование в ГУ «Дубна». Картины-коллажи ждут своих новых зрителей. Выставка продлится до 24 декабря. Реакция зрителей дарит надежду, что не всё ещё потеряно. У человечества есть шанс спасти красоту и гармонию природы, человеческих взаимоотношению, вечного и прекрасного, живого и всегда актуального искусства. Алла Соболева