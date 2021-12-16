Глава Дубны Сергей Куликов вместе с профильным заместителем Максимом Тихомировым побывал на днях в медсанчасти №9, где встретился с исполняющей обязанности начальника лечебного учреждения Ириной Ларионовой. В ходе встречи удалось обсудить планы по развитию МСЧ, осмотреть новое оборудование, пообщаться с сотрудниками.

- ФМБА России преображается буквально на глазах. Казалось бы, недавно мы говорили о планах открыть здесь соляную пещеру и барокамеру – и вот они уже принимают пациентов стационара и дубненцев, которые проходят диспансеризацию после ковида, - отметил Сергей Куликов. - Наряду с реабилитационным отделением, совсем скоро, во второй половине декабря, вступят в строй отделения реанимации – на шесть коек и кардиологии – на тридцать.

Полным ходом идут ремонтные работы внутри помещений медико-санитарной части, проводятся работы по облагораживанию фасадов зданий и капитальный ремонт ограждения территории. В здании поликлиники завершены ремонтные работы в кабинете неотложной помощи, регистратуре, в настоящий момент заканчиваются работы по подготовке к открытию центра амбулаторной онкологической помощи. По просьбе жителей, совсем скоро в здании стоматологической поликлиники будет открыто отделение детской стоматологии, где маленькие пациенты смогут получать квалифицированную помощь. Его оборудуют игровыми зонами, чтобы ребята чувствовали себя комфортно. Изменения коснутся и клинико-диагностической лаборатории. Уже сейчас ведутся капитальные ремонтные работы в помещении, где в 2022 году будет открыта ПЦР лаборатория. Это позволит проводить исследования, направленные на своевременное выявление пациентов с COVID и оказания им медицинской помощи. Главные врачи Дубненской городской больницы и медсанчасти находятся в постоянном взаимодействии, чтобы лечебные учреждения дополняли друг друга по спектру предоставляемых услуг. Большую поддержку оказывает Объединенный институт ядерных исследований. Процессы ремонта помещений и оснащения необходимым оборудованием держат на личном контроле губернатор Андрей Воробьев и руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. В ближайшем будущем в Дубне будет и долгожданное сосудистое отделение, чтобы наши больные с инфарктами, инсультами могли получать квалифицированную врачебную помощь в своем городе.

На прошлой неделе также состоялась рабочая встреча руководства Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» и представителей МСЧ-9, в ходе которой руководители обсудили вопросы будущего сотрудничества.

На встрече в ОЭЗ исполняющий обязанности начальника МСЧ № 9 Ирина Ларионова и заместитель начальника МСЧ-9 по экономическим вопросам Лилия Тарасюк отметили, что сегодня медицинское учреждение активно обновляется – закупается новое оборудование, расширяются направления оказания медицинской помощи населению. Гости представили для обсуждения проект «дорожной карты» по запланированному сотрудничеству. В нем, в частности, предполагается проведение профилактических осмотров и вакцинации с привлечением мобильных медицинских бригад, реабилитация сотрудников, перенесших заболевание коронавирусом, и оказание им специализированной медицинской помощи в условиях стационара, ПЦР обследование, прием узких специалистов и другие услуги, а также возможность организации и оснащения здравпункта на территории ОЭЗ.

Подготовила Анна Владимирова

Фото пресс-службы администрации города и ОЭЗ «Дубна»