16 декабря 95-летний юбилей отмечает Нина Григорьевна Дьячкова Ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла, до недавнего времени бессменный председатель левобережного отделения Совета ветеранов, Нина Григорьевна и сегодня, в свои теперь уже 95 – в строю! Мудростью и необыкновенной красотой этой женщины (и внутренней, и внешней – мы ничуть не преувеличиваем) можно восхищаться бесконечно. А еще – ее очень отзывчивым, сопереживающим, добрым сердцем! Дорогая, уважаемая и очень любимая нами Нина Григорьевна! Примите самые добрые пожелания в день Вашего юбилея. Пусть здоровье позволяет Вам оставаться в активности еще долгие годы и дарить всем нам – Вашим друзьям, близким, знакомым теплый душевный свет. Спасибо вам за него и живите долго в радости и добром здравии! Коллектив редакции газеты «Встреча» Уважаемая Нина Григорьевна! Примите сердечные поздравления в день Вашего юбилея! Коллектив ГосМКБ «Радуга» хорошо знает Вас многие годы. В военное время Вы совсем юной девчонкой трудились на дубненском заводе и наравне со взрослыми сутки напролет работали у станка. В послевоенные мирные годы вы работали финансистом в банковской системе, и многие городские организации сотрудничали с Вами. В последние два с половиной десятка лет мы особенно плодотворно работали с Вами, как с председателем Совета ветеранов левого берега. За эти годы нам удалось сделать для ветеранов левого берега и ветеранского движения всего города немало. И в этом – Ваша неоценимая заслуга. Мы желаем Вам, дорогая Нина Григорьевна, крепкого здоровья, мирного неба над головой, тепла и любви со стороны Ваших близких на долгие годы! В.Н. ТРУСОВ, генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка, М.Н. ЩЕРБАКОВ, председатель первичной профсоюзной организации Вы – целая эпоха Нина Григорьевна - человек известный в городе, о ней много писали и в местной прессе, и даже в российской газете «Ветеран». Нина Григорьевна - это целая эпоха! Она приехала в Дубну вместе с отцом, который строил нашу плотину. На ее глазах строилась Дубна, в прошлом поселок Иваньково. Она пережила войну, потерю отца и любимого брата Миши, который добровольцем ушел на фронт и погиб в Польше. И уже будучи в преклонном возрасте она не побоялась совершить сложное путешествие и побывала на могиле брата в Польше. Нина Григорьевна, несмотря на трудное время, поступила и окончила вечернюю школу (сейчас школа №1). Она работала на Дубненском заводе в плазовом цехе разметчицей. Открывала Дубненское отделение Конверсбанка и работала там долгое время главным бухгалтером. Но самая общественно важная ее работа - это работа в Совете ветеранов левого берега, где она трудилась более 25 лет! В трудные 90-е годы раздавали ветеранам талоны на питание, помогали в бытовых проблемах, с лечением, организацией отдыха. Много внимания она уделяет и подрастающему поколению: это и встречи со школьниками, и рассказы о работе в тылу во время войны, и организация встреч с военными ветеранами города. А еще, благодаря ее энергии, организаторским способностям в сквере Авиастроителей на левом берегу стоит памятник труженикам тыла. В прошлом году Нина Григорьевна переболела коронавирусом, но восстановилась, и снова, как птица Феникс, вернулась к своим обязанностям. Всегда в хорошем настроении, со вкусом одетая, веселая и улыбающаяся, она и споет свою любимую «Сулико», и спляшет «цыганочку». Весь коллектив Совета ветеранов, глядя на нее, забывает про свои проблемы, болезни и старается брать с нее пример. Уважаемая Нина Григорьевна! Примите наши поздравления в день Вашего юбилея! Желаем вам также достойно нести свой возраст и быть примером для всех нас! Вы - наш рулевой, наш маяк! И подольше светите! Л.А. САБИТОВА, В.М.ТОЛОКНОВА Первая ученица первой школы Уважаемая Нина Григорьевна! Педагоги и ученики гордятся, что вы - выпускница нашей школы - первой школы Дубны! Ваша жизнь - яркий пример служения Отчизне, заботы и помощи людям, пример для наших учеников. Чем бы Вы не занимались: рубили ли деревья с комсомольцами, чтоб отопить родной поселок в военную пору, руководили крупным банком или возглавляли левобережный Совет ветеранов войны и труда - Вы всегда лидер, умело организующий работу. Ваши воспоминания о земляках-участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла производят глубокое впечатление на наших воспитанников. Вы - инициатор многих традиций патриотического воспитания юных дубненцев, сохранения исторической памяти. Ярким примером этого является установленный памятник труженикам тыла в годы войны в парке Авиастроителей. Спасибо Вам! Сердечно поздравляем Вас с 95-летним юбилеем! Желаем крепкого здоровья и счастья! Педагоги и ученики первой школы Дубны Вас не сломили невзгоды… В эти дни старейший ветеран города Нина Григорьевна Дьячкова отмечает юбилей да еще какой – 95 лет! Чем больше человека знаешь и выше ценишь, тем труднее подобрать слова, которые принято произносить в день юбилея. Уважаемая Нина Григорьевна! Мы гордимся, что рядом с нами живет такой человек. Ваша жизнь – это целая эпоха в судьбе страны, и ваш почетный возраст вызывает глубокое уважение и преклонение. Вы прошли испытание Великой Отечественной войной. Трудовая деятельность начиналась на Дубненском машиностроительном заводе, где Вы работали наравне со взрослыми, следуя призыву «Все для фронта, все для Победы». Закончив десять классов, а потом заочно техникум и институт, Вы работали финансистом. Уйдя на пенсию, Вы активно занялись общественной работой и сейчас работаете в Совете ветеранов левобережья, где 20 лет являлись председателем. Вы – инициатор и вдохновитель создания в Дубне памятника труженикам тыла в годы войны. Памятник был открыт в парке Авиастроителей 8 мая 2015 года и для города это стало очень важным событием. Сегодня Вы, Нина Григорьевна, даете мудрые советы молодым, и Ваш жизненный путь по праву служит примером для подражания молодым поколениям. И мы по доброму завидуем Вам и Вашей внешней и внутренней красоте. Уважаемая Нина Григорьевна! Желаем Вам, прежде всего, крепкого здоровья, счастья, благополучия. Оставайтесь такой же доброй, чуткой, оставайтесь человеком с потрясающим чувством юмора. Так сколько же ей?

И в самом деле – сколько?

Не подвластна женщина летам,

Если молода всегда душою,

Если с неизбывной добротою

Радуется солнцу и ветрам…

(Ирина Набиева) Н.М. ШУВИКОВА, председатель Городского совета ветеранов Сердечно поздравляем с юбилеем Нину Григорьевну Дьячкову – замечательную женщину – добрую, душевную, с неимоверной силой духа! Хорошо родиться в декабре:

Новый год уж на дворе,

Елки, песни, хороводы

Дарят Вам земные своды.

Не состарили Вас годы!

А любимый Ваш ветеранский совет

Дарит Вам сердечный теплый свет.

Вас очень любим и не забываем,

Здоровья крепкого желаем!

С юбилеем поздравляем,

Исполнения заветной мечты желаем.

Теплом чтоб окружала Вас семья

И верные любимые друзья! Совет ветеранов Левобережья