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Услуги ЖКХ – на новый уровень Печать
16.12.2021 07:14

В Московской области стартует пилотный проект сервисных управляющих организаций под названием «НАШ ДОМ». Будет внедрен единый стандарт работы. Бесперебойное предоставление услуг ЖКХ жителям – в основе всего. УК должны иметь собственную спецтехнику, диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В штате - только квалифицированные специалисты.

Для более оперативного решения возникающих коммунальных проблем запустят общедомовые чаты и аккаунты в соцсетях. Заработает и единый портал — DOM.MOSREG.RU, где в режиме «одного окна» можно будет решить все вопросы, касающиеся услуг ЖКХ. Коснется модернизация и внешнего облика. Офисы оформят в едином стиле, обеспечат безбарьерную среду для маломобильных жителей. Обслуживание в них также должно быть на высоком современном уровне - в порядке электронной очереди с ожиданием не более 10 минут. Первые такие офисы уже работают в Химках, Одинцове и Подольске. Пилотный проект реализуют 7 муниципалитетов, а в сентябре 2022-го он будет распространен по всему Подмосковью, в том числе и в Дубне.
  		 
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