По результатам проведенной прокуратурой города проверки соблюдения трудового законодательства погашена задолженность перед работниками одной из организаций-резидентов ОЭЗ «Дубна» на сумму свыше 1 млн рублей.

Прокуратурой города Дубны Московской области в результате проводимых сверок с МРИ ФНС №12 выявлена организация, имеющая задолженность по заработной плате перед более чем 10 работниками за период свыше трех месяцев, что является нарушением статьи 136 ТК РФ.

По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, а также внесено представление с целью восстановления прав работников предприятия на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования генеральный директор Общества признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 000 рублей, а также погашена задолженность перед работниками на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Соблюдение трудовых прав граждан находится на особом контроле в прокуратуре города.