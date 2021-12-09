11 декабря исполняется 80 лет научному руководителю ОИЯИ академику Виктору Анатольевичу Матвееву.

Многоуважаемый Виктор Анатольевич! Совет директоров градообразующих предприятий поздравляет Вас с 80-летием! Это прекрасный повод, чтобы еще раз выразить вам глубочайшую признательность за огромный вклад в развитие Дубны как центра фундаментальной и прикладной науки, перспективной площадки для научно-производственной деятельности. На посту директора Объединенного института ядерных исследований Вам удалось сохранить и приумножить авторитет этой уникальной международной организации, дать старт новым проектам и направлениям, в том числе строительству экспериментальной установки мирового уровня – коллайдера тяжелых ионов NICA. И сейчас, в должности научного руководителя, Вы продолжаете масштабную работу по реализации стратегии ОИЯИ, направленной на дальнейшее развитие науки, объединение ученых разных стран, расширение международного партнерства. Не менее важной задачей Вы считаете просветительскую миссию, воспитание новых поколений молодых ученых, вовлечение детей в науку, начиная со школьной скамьи. Особо хотелось бы отметить Ваше постоянное внимание к социально-экономическим вопросам, в том числе в сфере ЖКХ и благоустройства. Значительные преобразования городской среды, создание объектов инфраструктуры происходит при активном участии Объединенного института и под Вашим личным патронатом. В этот знаменательный юбилей желаем Вам крепкого здоровья, творческого долголетия, личного счастья и исполнения всего задуманного! Совет директоров градообразующих предприятий Дубны Уважаемый Виктор Анатольевич! Примите самые добрые поздравления по случаю Вашего юбилея! Коллектив ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка и Объединенный институт ядерных исследований, который Вы много лет возглавляли и успехи которого неразрывно связаны с Вашим именем, связывает многолетнее доброе сотрудничество. Ваш высокого уровня интеллект, огромная работоспособность, незаурядные деловые и личностные качества вызывают огромное уважение и позволяют находить с вами все новые и новые точки соприкосновения и сотрудничества. И не могу не выразить благодарность Вам, что по всем вопросам, которые нам приходится решать, живя и работая в нашем любимом городе, мы находим с Вами полное понимание и выстраиваем четкое и надежное взаимодействие. Вы состоялись как крупный ученый и внесли неоценимый и поистине огромный вклад в перспективные направления физики, а ваш сегодняшний труд в качестве научного руководителя ОИЯИ, уверен, позволит внести не менее ценный вклад в сохранение традиций отечественной фундаментальной науки, воспитании молодого поколения ученых. От всего коллектива ГосМКБ «Радуга» и себя лично желаю Вам, Виктор Анатольевич, доброго здоровья на долгие годы, энергии и радости жизни. Пусть Ваш богатый научный потенциал и житейская мудрость еще много лет служат нашей науке, нашему городу и нашей великой стране! В. Н.ТРУСОВ, генеральный директор ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка Уважаемый Виктор Анатольевич! Сердечно поздравляю вас с юбилеем! Объединенный институт ядерных исследований, которым Вы руководили много лет и где продолжаете трудиться сейчас, и Приборный завод «ТЕНЗОР» связывают давние отношения доброго сотрудничества. И при Вашем непосредственном участии в последние года они вышли на новый уровень. Спасибо за содействие. Уверен, что деловые контакты нашего предприятия и ОИЯИ будут продолжаться и расширяться. И в перспективе «ТЕНЗОР» готов стать площадкой для опытно-конструкторских работ в области новых технологий, используя прорывные идеи ученых и специалистов Объединенного института. По совместной деятельности в Совете директоров градообразующих предприятий знаю Вас как высокоэрудированного, интеллигентного, отзывчивого человека, который с пониманием относится ко всем задачам, стоящим перед нашим городом науки, всегда готов поддерживать полезные инициативы, направленные на дальнейшее развитие Дубны как наукограда. Во многом благодаря Вам удалось реализовать десятки важных социальных проектов, в том числе в сфере благоустройства: ОИЯИ вкладывает значительные средства в создание и поддержание объектов городской инфраструктуры, чтобы Дубна оставалась красивым и привлекательным местом, где комфортно жить, учиться, работать, проводить досуг. Хочется пожелать Вам здоровья, бодрости, сил, новых идей и результатов! В. А. Голубев, генеральный директор ПАО «ТЕНЗОР» Уважаемый Виктор Анатольевич! От души поздравляю Вас с замечательным юбилеем! Много лет назад Объединенный институт ядерных исследований стал для Вас первой ступенькой на профессиональном поприще: здесь Вы начинали свой путь в науке, получили кандидатскую и докторскую степени, вместе с коллективом соавтором были отмечены первой высокой наградой – премией Ленинского комсомола. Считаю, что городу ученых очень повезло, что после значительного перерыва, связанного с переходом в другую научную организацию, Ваша жизнь вновь оказалась связана с Дубной. В первую очередь – с Объединенным институтом, который вы возглавили и где сейчас столь же энергично, увлеченно продолжаете вести свою научную, организаторскую, просветительскую деятельность. Но не менее активно и заинтересованно Вы участвуете в работе Совета директоров градообразующих предприятий, помогая в реализации социально значимых проектов, содействуя развитию наукограда. Дорогой Виктор Анатольевич! Искренне благодарю Вас за постоянную поддержку в решении многих задач, стоящих перед муниципалитетом. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил и всего самого доброго! С.А. Куликов, глава городского округа Дубна