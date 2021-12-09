Генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» Владимир ТРУСОВ рассказал журналу «Точно в цель» об истории и сегодняшнем дне предприятия, отмечающего в 2021 году 70-летний юбилей. - Владимир Николаевич, исполнилось 70 со дня создания ГосМКБ «Радуга». Расскажите о славной истории конструкторского бюро. - Наше конструкторское бюро было образовано приказом министра авиационной промышленности от 12 октября 1951 года. Перед коллективом была поставлена задача создания ракет различного вида базирования и, в первую очередь, крылатых ракет (КР) класса «воздух-поверхность» для вооружения самолетов дальней и фронтовой авиации. Сегодня предприятие входит в состав интегрированной структуры Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и является членом Союза машиностроителей России. Становление и развитие ГосМКБ «Радуга» происходило на базе развития новой отрасли авиационной промышленности – управляемого ракетного оружия, уникальные эксплуатационные возможности которого принципиально изменили состав вооружения Военно-воздушных сил и Военно-морского флота. За 70 лет своей деятельности в качестве головного разработчика ГосМКБ «Радуга» осуществило опытно-конструкторские разработки, испытания, передачу в серийное изготовление и эксплуатацию более 50 типов крылатых ракет различного класса и назначения. Создание восьми из них завершено за последние 15 лет. Большинство разработок для направления создания ракетного вооружения оказались знаковыми, ключевыми. Так, ударные ракеты Х-20, К-10С, КСР-5 и Х-22 авиационного базирования превратили отечественную бомбардировочную и военно-морскую авиацию в ракетоносную. Ракеты семейства Х-55, разработанные и сданные в эксплуатацию в кратчайшие сроки, придали принципиально новое качество дальней авиации, введя ее в триаду стратегического сдерживания. Благодаря разработке ракет Х-28, Х-58, Х-59, Х-59М фронтовая авиация стала ударной ракетоносной. Ударные противокорабельные комплексы с ракетами П-15 и «Термит» стали основой создания нового, не имевшего аналогов в мире класса боевых кораблей – ракетных катеров, а ударные противокорабельные ракеты комплекса «Москит» на десятилетия обогнали разработки ведущих аэрокосмических фирм мира. При принятии на вооружение по скорости, высоте полета и весу боевого снаряжения они не имели аналогов в мире. «Беспилотные торпедоносцы», крылатые ракеты 85Р, стали основным противолодочным и ударным вооружением массовых противолодочных кораблей ВМФ. Разработки последних лет в классе автономного высокоточного оружия большой и средней дальности обеспечили высшему военно-политическому руководству России аргумент стратегического неядерного сдерживания. Сегодня предприятие является одним из признанных мировых лидеров в области разработки высокоточного «интеллектуального» оружия. За большой вклад в разработку и создание специальной техники ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка награждено орденом «Октябрьской революции», коллективу предприятия дважды (в 2001 и 2011 годах) объявлялась благодарность президента Российской Федерации, двадцати разработкам присвоены Ленинские и Государственные премии, 36 человек стали лауреатами Ленинских и Государственных премий, 12 сотрудников предприятия стали лауреатами Государственной премии Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации, около 800 человек награждены орденами и медалями. - Более 50 лет своей жизни Вы посвятили работе на «Радуге». Становление и развитие конструкторского бюро произошло непосредственно на ваших глазах. Работа над какими проектами стала самой запоминающейся? - Действительно, я пришел на работу в МКБ «Радуга» в 1968 году, сразу после того, как окончил Куйбышевский авиационный институт. Работал инженер-конструктором, ведущим конструктором, главным конструктором, заместителем генерального конструктора. Руководителем предприятия стал в 1993 году. Такая вот судьба. Одним из самых запоминающихся проектов стало создание ракет семейства Х-55. Они были разработаны и сданы в эксплуатацию в кратчайшие сроки в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Также хочу отметить наше перспективное направление – ракеты Х-59М2Э и Х-59МК, являющиеся дальнейшим развитием тактической крылатой ракеты Х-59. - В начале вашей карьеры ГосМКБ «Радуга» возглавлял А.Я. Березняк. Не могли бы Вы рассказать об этом выдающемся конструкторе авиационной и ракетной техники? - Биография Александра Яковлевича Березняка типична для людей его поколения – поколения создателей великой авиационной и ракетной державы. Он родился 29 декабря 1912 года в деревне Бояркино Коломенского уезда – сейчас это Озеркский район Московской области. Начал работать с 16 лет, сначала разнорабочим на одной из московских строек, а в 19 лет стал слесарем-сборщиком на заводе, где изготавливались авиационные винты. Авиация быстро покорила молодого рабочего, и через несколько лет Александр Березняк поступил на самолетостроительный факультет Московского авиационного института. Первый успех в авиационном деле пришел к нему в январе 1938 года, когда под руководством известного авиаконструктора В.Ф. Болховитинова он выполнил дипломный проект самолета, предназначавшегося для установления мирового рекорда скорости. По расчетам, максимальная скорость полета этого самолета на высоте 6800 м должна была достигнуть 937 км/ч! Вскоре этим проектом заинтересовался заместитель начальника ВВС Я.В. Смушкевич, после чего его более детальная проработка была поручена В.Ф. Болховитинову, возглавлявшему находившееся в подмосковных Химках КБ опытного авиазавода №293. Туда же был направлен и Березняк, назначенный руководителем группы механизмов, а затем и начальником конструкторской бригады механизмов и шасси. Опыт реальной конструкторской работы, приобретенный Александром Яковлевичем, резко изменил его первоначальные взгляды на возможность достижения сверхвысоких скоростей с помощью поршневых двигателей. После многочисленных проработок и дискуссий он предложил для решения этой задачи радикальное решение – использовать в качестве силовой установки самолета жидкостный ракетный двигатель (ЖРД). После начала Великой Отечественной войны работы по этому самолету были значительно ускорены. 9 июля 1941 года письмо с предложением о создании в трехмесячный срок ракетного перехватчика было передано наркому авиапромышленности А.И. Шахурину. Тот немедленно доложил об инициативном проекте И.В. Сталину, в результате, 1 августа было подписано постановление ГКО №348, которым на постройку первого экземпляра перехватчика было отведено всего 35 дней. Первый самолет, получивший обозначение БИ-1, был построен в заданный срок. Однако двигательная установка была не готова, а вскоре КБ Болховитинова было эвакуировано на Урал, и работы по БИ-1 удалось продолжить лишь в начале 1942 года. Первый полет БИ-1 под управлением летчика Г.Я. Бахчиванджи состоялся 15 мая 1942 года. И это был не просто первый полет нового самолета, это был полет в неизведанное. Недаром во время торжественного митинга, проведенного на следующий день в сборочном цехе завода, на стене был вывешен плакат «Привет капитану Бахчиванджи, летчику, совершившему полет в новое!». Но через год, 27 марта 1943 года во время седьмого полета произошла катастрофа: после окончания работы двигателя самолет вошел в пике и врезался в землю. После этого программа дальнейшего совершенствования БИ-1 была прекращена. В 1943 году А.Я. Березняк получил назначение начальником конструкторской бригады в филиале НИИ-1, и его основные усилия были сосредоточены на изучении материалов по немецкой ракетной технике, в том числе баллистической ракете «Фау-2». А вскоре после Победы он в составе группы советских специалистов выехал в Германию для знакомства с авиационными фирмами, отбора и вывоза технической документации, оборудования и специалистов. В 1946 году после возвращения из Германии А.Я. Березняк был направлен на работу в ОКБ‑2, организованное в поселке Иваньково (сегодня это территория Дубны) для проектирования экспериментальных ракетных самолетов. Основу коллектива этого КБ составили немецкие инженеры фирмы «Зибель», главным конструктором был назначен Х. Рессинг, а его заместителем стал А.Я. Березняк. В ОКБ-2 были продолжены начатые в Германии в последние годы войны работы по экспериментальному самолету со стреловидным крылом «346». Одновременно с работами по «346» А.Я. Березняк с группой советских специалистов разработали ряд проектов истребителей, оснащенных как ЖРД, так и турбореактивным двигателем. В 1951 году ОКБ-2 было расформировано, а судьбу советских специалистов, работавших в нем, решила встреча А.Я. Березняка с А.И. Микояном. По предложению Микояна, осенью 1951 года в Иванькове был создан филиал его ОКБ-155, которому было поручено выполнение работ по обеспечению серийного производства, доводок и испытаний, а также дальнейшей модернизации использовавшегося в составе системы «Комета» противокорабельного самолета-снаряда КС. Кроме этого, на филиал возлагалось решение вопросов по созданию новых образцов управляемого ракетного оружия. Начальником филиала был назначен А.Я. Березняк. Имея к тому времени немалый уже опыт работы, он сумел быстро наладить четкое взаимодействие разработчиков с производством и серийно-конструкторским отделом завода. В конце 1952 года была принята на вооружение противокорабельная система «Комета», носителем которой являлся сначала бомбардировщик Ту‑4К, а в дальнейшем – Ту-16. Первый успех позволил конструкторскому коллективу, возглавляемому А.Я. Березняком, приступить к модернизации КС и ряду других работ. В результате во второй половине 1950-х годов были созданы ее варианты КСС, КС-7, началась работа над авиационными ракетами большой дальности класса «воздух-поверхность» – К-10, К-10С, К-10СД, К-10СДВ, Х-20 и Х-20М. Кроме этого, для опытной отработки различных систем крылатых ракет здесь были построены их пилотируемые аналоги: МиГ‑9Л (ФК), К, СДК-7, СМ-20, СМК и другие. Выполнение этих работ закрепило за А.Я. Березняком и его КБ репутацию серьезных и перспективных разработчиков ракетной техники. В декабре 1954 года встал вопрос об оснащении противокорабельными ракетными комплексами малогабаритных катеров. Корабельные радиолокационные средства тех лет обнаруживали малогабаритные катера на дистанции вдвое меньше той, на которой РЛС катера обнаруживала крейсер противника. Постановление Совета Министров СССР от 1955 года о вооружении торпедных катеров самолетами-снарядами требовало создать первый «катерный» ракетный комплекс с дальностью стрельбы 25 км. Разработку противокорабельной ракеты поручили конструкторскому коллективу, возглавляемому А.Я. Березняком. 8 марта 1960 года на вооружение ВМФ поступил противокорабельный комплекс с ракетами П-15, дальность стрельбы которого составляла 40 км. Его создание подтвердило значимость боевых катеров-ракетоносцев как эффективного ударного средства в системе вооружения ВМФ для уничтожения кораблей, борьбы против десантных средств и охраны побережья. Ракеты П-15 обладали рядом преимуществ – высокая (в 10 раз выше, чем у торпеды) вероятность попадания в легкий крейсер, возможность проведения атаки из зоны, недосягаемой для корабельной артиллерии, и сокращение в десятки раз времени атаки. Комплекс П-15 намного опередил свое время и послужил началом рождения нового вида вооружения кораблей – ударных ракетных комплексов. П-15 вошла в мировую историю ракетостроения, когда 21 октября 1967 года в ходе арабо-израильского конфликта несколькими ракетами этого типа, запущенными с египетских ракетных катеров, был потоплен израильский эсминец «Эйлат». Это стало первым случаем боевого применения самонаводящихся противокорабельных крылатых ракет с ЖРД. В дальнейшем П-15 прошел ряд модернизаций: ракета получила инфракрасную головку самонаведения, складные крылья. В 1972 году на вооружение был принят ракетный комплекс «Термит», оснащенный ракетой П-15М. Этот вариант ракеты использовался и в составе мобильного комплекса береговой обороны «Рубеж». Одной из наиболее значительных разработок, выполненных в начале 1960-х годов под руководством А.Я. Березняка, стала ракета Х-22 – родоначальница семейства ракет, предназначенных для поражения морских, радиолокационно-контрастных сухопутных, радиоизлучающих и площадных целей. В течение ряда десятилетий эта ракета непрерывно совершенствовалась, что позволило ей до настоящего времени находиться на вооружении морской и дальней авиации. В начале 1960-х годов в ОКБ‑155-1 была завершена разработка еще двух крылатых ракет класса «воздух-поверхность» – КСР-2 и КСР-11, за которые в 1963 году их разработчики были удостоены Ленинских премий. В конце 1960-х годов на вооружение были приняты их более совершенные варианты КСР-5 и КСР-5П, созданные с учетом максимального использования технических решений, реализованных при проектировании Х-22. Эта работа была отмечена Государственной премией в 1970 году, а разработка КСР-5П – в 1977 году. Еще одной работой, выполненной под руководством А.Я. Березняка в 1960-х годах, стало создание противорадиолокационной ракеты Х-28, предназначенной для вооружения самолетов фронтовой авиации. Она выпускалась серийно с 1971 года и входила в состав системы вооружения самолетов Су‑17М и Су-17М2, Су-24. Одновременно с выполнением конструкторских задач А.Я. Березняк уделял большое внимание испытательным службам предприятия. Благодаря его активному участию в 1960-х годах на территории КБ были построены главный лабораторно-конструкторский корпус, стенды математического, полунатурного моделирования, закуплено оборудование для лаборатории гидравлических испытаний. Тогда же были введены в строй антенный павильон, лаборатории статических, динамических и теплопрочностных испытаний. Все это позволило КБ перейти к решению новых, более сложных задач. В 1968 году в МКБ «Радуга» началась разработка сверхзвуковой противорадиолокационной и противокорабельной ракеты Х-58. Еще одним проектом, реализацией которого занимались на предприятии в 1960-х годах, стала гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета Х-45. Ею предполагалось оснащать разрабатывавшийся в КБ П.О. Сухого самолет Т-4. А в 1970 году коллектив «Радуги» был подключен к работам по проекту «Спираль», в ходе которого велась разработка аналога экспериментального пилотируемого орбитального самолета (ЭПОС). В дальнейшем опыт этой работы был широко использован при создании ракетно-космической системы «Энергия-Буран». И все же центральными для МКБ «Радуга» в 1970-е годы стали работы по созданию дозвуковых малогабаритных стратегических крылатых ракет, способных совершать полет на малой высоте с огибанием рельефа местности. В 1971 году, задолго до развертывания аналогичных работ в США, А.Я. Березняк обратился к руководству страны с идеей создания таких ракет. Но тогда это предложение должного признания не получило. И лишь в начале 1976 года, уже после смерти Александра Яковлевича, когда в США начались испытания «Томогавков», подобную разработку решено было начать и у нас. - ГосМКБ «Радуга» является активным участником военно-технического сотрудничества. Что из себя сегодня представляет основной номенклатурный ряд экспортно-ориентированной продукции? - «Радуга» является активным участником военно-технического сотрудничества с зарубежными странами почти столько же, сколько и существует – уже более 60 лет. Комплексы и системы вооружения нашей разработки поставляются за рубеж с 1959 года. Это такие образцы, как противорадиолокационные ракеты Х-28Э и Х-58Э, комплексы авиационного базирования «Овод-МЭ» с ракетами Х-59МЭ, противокорабельные комплексы с ракетами П-15У, П-21, П-22, комплексы ракетного оружия «Москит-Е» и «Москит-МВЕ», наземные самоходные противокорабельные комплексы «Рубеж-Э» с ракетами П-21 и П-22. Их покупателями являются более 20 стран мира. У зарубежных специалистов наши изделия всегда получали самые высокие оценки. Практически все изделия разработки ГосМКБ «Радуга» до настоящего времени находятся на вооружении стран-импортеров. Как головной разработчик, мы обеспечиваем на всех этапах экспорта поставку технической и эксплуатационной документации, развертывание технических позиций, обучение личного состава. Выполняем все работы, связанные с продлением назначенных сроков службы, техническим освидетельствованием, поставкой запасных частей и ремонтом. Перспективными экспортными разработками ГосМКБ «Радуга» в области авиационного ракетного вооружения сегодня являются ракеты Х-59МК, Х-59МК модернизированная, Х-59М2Э (дальнейшее развитие тактических крылатых ракет Х-59) и противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ (дальнейшее развитие противорадиолокационной ракеты Х-58Э). За вклад в область разработки экспортно-ориентированной продукции военного назначения решением Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России ГосМКБ «Радуга» многократно становилось лауреатом Национальной премии «Золотая идея». - Разработка и внедрение передовых технологий невозможны без создания и постоянного совершенствования лабораторно-испытательной базы. Производственная и испытательная базы сегодня в оптимальном состоянии? - Время постоянно ставит перед создателями военной техники все более сложные задачи. При разработке крылатых ракет основное внимание уделяется повышению эффективности боевого применения и совершенствованию летно-технических характеристик. За последние десятилетия крылатые ракеты претерпели значительные изменения: увеличилась дальность полета, точность попадания в цель; при высокой мощности боевой части размеры ракет стали более компактными, что значительно расширило состав носителей и варианты применения. Действительно, внедрение передовых технологий невозможно без постоянного совершенствования лабораторно-испытательной базы. На протяжении многих лет сотрудничество ГосМКБ «Радуга» с научно-исследовательскими институтами оборонно-промышленного комплекса осуществлялось по целому ряду направлений. Отмечу лишь несколько наиболее значимых. Сегодня роль полунатурного моделирования (ПНМ) в создании и отработке бортовых систем управления (БСУ) общепризнана. Несоизмеримо возрастает роль ПНМ цифровых БСУ, так как бортовую программу БЦВМ невозможно «тестировать» в статике, и для достоверной и адекватной ее оценки при ПНМ в реальном масштабе времени необходимо инициировать прохождение циклограммы вычислительного процесса по всем ветвям бортовой программы. Комплексы ПНМ для отработки аналоговых БСУ были созданы в ГосНИИАС и ГосМКБ «Радуга» в числе первых в отрасли. С ГосНИИАС мы плодотворно взаимодействуем в постоянном режиме. При создании современного ракетного оружия одним из проблемных вопросов является обеспечение механической надежности бортовых систем и крылатых ракет в целом в условиях интенсивных динамических воздействий, в частности, вибраций, ударов, виброударов и акустических шумов. В направлении решения задач прочности и устойчивости работы КР в этих сложных условиях ГосМКБ «Радуга» были проведены обширные исследования вибрационного состояния КР на различных этапах эксплуатации с обобщением и нормированием реальных механических воздействий. Разработаны методы и режимы стендовых испытаний комплектующих систем и КР в сборе, развиты методы полигонного моделирования полетных условий, методы расчетного и статистического прогнозирования вибрационного состояния. Все эти научно-технические проблемы решались ГосМКБ «Радуга» совместно с ГосНИИАС, ЦАГИ и ВИАМ. Необходимость обеспечения транспортабельности ракет наземным транспортом на дальности, соответствующие размерам территории страны, потребовала разработки норм и расчетных условий прочности конструкции ракет на этапе транспортирования и режимов стендовых испытаний, имитирующих транспортировку. По расчетно-теоретическому направлению, совместными усилиями специалистов ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка и ГосНИИАС разработано и выпущено РДК. По направлению стендового моделирования транспортировки разработаны теоретическая база и экспериментальные средства, выпущены РДК, а затем и ГОСТ. Важной областью сотрудничества ГосМКБ «Радуга» и ГосНИИАС явилось решение проблем обеспечения надежности, оценки стойкости КР и их комплектующих к воздействию многофакторных возмущений. Они проводятся по нескольким направлениям: • разработка и внедрение методики наземных испытаний КР на стойкость к механическим и климатическим воздействиям, методов оценки показателей надежности и типовых циклов эксплуатации; • разработка и внедрение методологии проведения испытаний КР, функционирующих в заданном режиме имитаций автономного полета, на стойкость к воздействию мощных многофакторных возмущений; • проведение испытаний на пожаро- и взрывоопасность ракет в нештатных ситуациях, а также уникального эксперимента на ракетной дорожке с воздействием на движущуюся КР ударной волны; • проведение испытаний на стойкость к воздействию электромагнитных полей естественного и искусственного происхождения. Необходимость возможно более полной наземной отработки изделий и их систем диктуется невозможностью при ограниченном числе летных испытаний проверить все возможные комбинации программ полета, внешних условий и информационных воздействий, включая экстремальные. Контрольные испытания являются наилучшим способом подтверждения соответствия серийных изделий заданным ТТХ и высокого качества и стабильности производства. Вместе с этим, стратегия максимально возможной наземной отработки изделий является наиболее ресурсосберегающей. - Расскажите, пожалуйста, подробнее о техническом оснащении испытательной базы АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка». - Наша испытательная база создана для обеспечения новых опытно-конструкторских разработок (верификационных испытаний) и контроля стабильности серийного производства (валидационных испытаний) уникальна по совокупности решаемых задач. Она состоит из нескольких комплексов: • аэродинамических исследований на моделях; • полунатурного, информационного и математического моделирования; • статических и повторно-статических испытаний, включая испытания с программным нагревом; • испытаний на стойкость к внешним динамическим воздействиям; • стендовых транспортировочных испытаний на режимах боевого и коммерческого транспортирования; • частотных испытаний; • испытаний на стойкость к внешним климатическим и тепловым воздействиям; • исследования радиотехнических характеристик радиопрозрачных окон изолировано и совместно с бортовым радиоэлектронным оборудованием; • пиропневмогидравлических испытаний и отработки бортовых систем раскладок и отделения; • комплексной отработки изделий и бортовых систем при работе двигателя, нагреве и имитации свободного полета; • газодинамических испытаний изделий и агрегатов на комплексные воздействия горячего газового потока; • обеспечения летных испытаний и исследований при летных испытаниях. Лаборатории оснащены стендами отечественного и зарубежного производства, а также стендами собственной разработки, часть из которых не имеет аналогов в мире. Аэродинамический комплекс представлен аэродинамической трубой АУ-1 сверхзвуковых и больших дозвуковых скоростей (рабочая часть квадратного сечения 0,6х0,6 м) и аэродинамической трубой АУ-2 дозвуковых скоростей (рабочая часть диаметром 1,05 м). Здесь получают аэродинамические характеристики проектируемых изделий, на основе которых впоследствии определяется их оптимальная геометрия. Этот комплекс универсален и может осуществлять продувки и аэродинамические исследования на моделях любого разработчика. Созданные в ГосМКБ «Радуга» комплексы полунатурного моделирования решают следующие задачи: • определение характеристик составных частей бортовых систем управления (БСУ) и уточнение их математических моделей; • исследование динамики полета, устойчивости и управляемости изделий; • отработка совместного информационного взаимодействия подсистем изделия; • разработка, отладка и аттестация программно-математического обеспечения (ПМО) и аппаратно-программных средств БСУ, • анализ результатов летных испытаний с имитацией в сеансе моделирования условий полета. Особое внимание уделено определению надежности создаваемой техники при оказании внешнего воздействия. Проверка проходит в условиях, максимально приближенных к реальным вибрационным, акустическим, механическим и тепловым нагрузкам, которые возникают при хранении, транспортировке или эксплуатации изделия. Стопроцентная надежность функционирования агрегатов, обеспечивающих раскладывание крыла и оперения, выпуска воздухозаборника маршевого воздушно-реактивного двигателя (или всего двигателя) может быть достигнута только их наземной отработкой на специальных испытательных стендах, имитирующих нагрузку на раскладываемые агрегаты, температурные условия и прочее. Стенд комплексной отработки изделий и бортовых систем при работе двигателя, нагреве и имитации свободного полета успешно функционирует более 30 лет, сегодня мы занимаемся его модернизацией. Стенд предназначен для отработки функционирования бортовых систем изделия при работе двигательной установки. Имитация условий свободного полета достигается «мягкой» подвеской изделия, допускающей свободные колебания изделия как твердого тела, и обдувом изделия нагретой струей воздуха. Комплекс исследования радиотехнических характеристик радиопрозрачных окон изолировано и совместно с бортовым радиоэлектронным оборудованием проводит: – измерения и отработку радиотехнических характеристик радиопрозрачных обтекателей изолировано с бортовым оборудованием; – работы по согласованию измерений, радиотелеметрии и систем ликвидации; – измерения объемных диаграмм направленности антенн, установленных на моделях летательных аппаратов; – испытания на помехоэмиссию и электромагнитную совместимость систем. Комплекс располагается в антенном павильоне. Антенный павильон представляет собой экранированное сооружение размером 40х20х24 метров, стены и потолок которого облицованы радиопоглащающим материалом. Недавно мы провели его полную реконструкцию. Лаборатория испытаний пиротехнических, пневматических и гидравлических устройств специализируется на испытаниях на прочность, герметичность и функционирование деталей, узлов, блоков и систем, работающих под высоким давлением жидкостей, газов и при срабатывании пиротехнических устройств. АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» обладает лабораторно-испытательной базой необходимой и обеспечивающей, как разработку новых изделий, так и производство поставленных на серию. Часть из имеющихся стендов (стенды комплекса полунатурного моделирования, пиропневмогидравлические стенды выпусков, раскладок, отделений) «жестко привязаны» к изделиям, остальные универсальны по отношению к испытуемым объектам и могут широко использоваться в интересах других предприятий Корпорации, а также сторонних предприятий. - Каковы дальнейшие перспективы развития лабораторно-экспериментальной базы ГосМКБ «Радуга»? - При дальнейшем развитии лабораторно-экспериментальной базы при формировании требований к ее структуре и характеристикам мы исходим из учета особенностей перспективных изделий, разработку которых ведет предприятие. Помимо общих, таких как одноразовость применения, насыщенность вычислительными машинами, входящими в составы всех систем, высокой стоимости летных испытаний при невозможности стопроцентной отработки ракет на них, ограничения на габариты в транспортной конфигурации при необходимости обеспечения высокого аэродинамического качества и несущих свойства в полетной конфигурации, особенностями изделий предприятия являются большие скорости и связанная с этим теплонапряженность конструкции и быстродействие систем управления и стабилизации, высотность, длительность полета и большие относительные удлинения. Сочетания таких особенностей носят уникальный и неповторимый характер. В настоящее время в сфере ОПК обозначились заметные перемены, связанные с усилением государственной поддержки модернизации лабораторно-испытательных баз и производств. Президент утвердил Основы государственной политики в области развития оборонной промышленности Российской Федерации на период до 2024 года и дальнейшую перспективу, в которых инновационные факторы организационно-экономического и научно-технологического характера определены как необходимый фундамент для развития ОПК. ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка является участником федеральных целевых программ по модернизации лабораторно-испытательной и производственной базы, результаты которой позволят проводить более квалифицированные наземные испытания и оснастить производство самым современным оборудованием. - Проводит ли ГосМКБ «Радуга» целенаправленную работу по привлечению и закреплению на предприятии молодых специалистов? Какова социальная политика на предприятии? - В условиях кризисных явлений в демографии, в системе подготовки инженерно-технических специалистов и рабочих работа по привлечению и закреплению кадров жизненно необходима. У нас заключены договора о целевом обучении по направлению предприятия с такими вузами, как МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Ивановский государственный энергетический университет. Студентам, направленным на целевое обучение в вузы, «Радуга» выплачивает стипендии. Для ускорения адаптации при поступлении на предприятие на время прохождения учебной практики студенты трудоустраиваются в соответствующие подразделения. В соответствии с реалиями в сфере образования мы приступаем к целевому обучению выпускников вузов, имеющих степень бакалавра в соответствующих магистратурах. Это дает возможность активного участия в разработке образовательных программ в интересах предприятия. В целях сохранения и развития потенциала предприятия, эффективного участия молодых работников (до 35 лет) в производственной деятельности, обеспечения преемственности опыта, профессионального роста и социальной защищенности молодым работникам предоставляются дополнительные льготы и выплаты сверх предусмотренных законами и нормативными документами РФ. Обеспечивается опережающий рост заработной платы молодых специалистов по сравнению с другими категориями работников. Одиноким молодым специалистам предоставляются места в жилом фонде предприятия, где созданы комфортные условия для проживания. Последовательно реализуется программа обеспечения жильем молодых и высококвалифицированных специалистов. В рамках программы с 2005 года ежегодно выделяются средства для улучшения жилищных условий в виде беспроцентного займа. За этот период на условиях долгосрочного (до 10 лет) и беспроцентного кредитования за счет средств предприятия 260 семей приобрели квартиры в собственность. Только в 2020 году на эти цели было потрачено около 25 миллионов рублей, 10 сотрудников улучшили свои жилищные условия с помощью предприятия. Кроме того, предприятие компенсирует молодым специалистам расходы по проживанию в нашем жилом фонде, стоимость проезда из близлежащих населенных пунктов, половину стоимости аренды жилых помещений в случае проживания в городе. В результате принятых усилий доля молодых инженерных кадров в основных конструкторских и испытательных подразделениях выросла с 11% в 2006 году до 34% в 2020 году. Расширяется практика обучения, повышения квалификации и переподготовки рабочих в специализированном корпоративном учебном центре, оснащенном учебными станками с числовым программным управлением, идентичными промышленным. Также наше предприятие принимает участие в организационном сопровождении и финансировании традиционной научно-технической студенческой летней школы «Кадры будущего». Это мероприятие ежегодно проводится в целях привлечения талантливой молодежи (старшекурсников и аспирантов вузов России) для работы в организациях особой экономической зоны «Дубна» и научно-производственного комплекса города Дубны. Что касается социальной политики, то у нас достигнута высокая степень социального партнерства между трудовым коллективом и работодателем. Основные достижения в этой области закреплены в действующем коллективном договоре. В 2010 году коллективный договор признан лучшим по результатам отраслевого конкурса среди предприятий авиационной промышленности страны. В коллективном договоре прописаны дополнительно более 40 видов льгот и выплат сверх предусмотренных действующим трудовым законодательством. Расходы на проведение социальной политики предприятия осуществляются из фонда экономического и социального стимулирования, формируемого из прибыли. Работникам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, предоставляется сокращенная продолжительность рабочего дня и дополнительные отпуска с сохранением тарифной ставки (оклада) или среднего заработка. Компенсируем 50 процентов затрат родителей на содержание детей в дошкольных детских учреждениях. В ГосМКБ «Радуга» установлена пожизненная социальная помощь бывшим работникам предприятия – участникам Великой Отечественной войны, которая ежегодно индексируется на уровень инфляции. В сложившихся санитарно-эпидемиологических условиях в медицинском пункте, действующем на территории предприятия, развернута регулярная вакцинация против COVID-19. А вообще ежегодные расходы на медицинскую помощь и профилактику заболеваний составляют более 1 млн рублей. Поддерживаем физкультурно-оздоровительные и спортивные традиции. Для занятий по волейболу, футболу, плаванию, оздоровительной гимнастике предприятие арендует спортивные площади на трех городских объектах спортивной инфраструктуры, а также трех плавательных бассейнов. Приобретается и собственный инвентарь, благодаря чему работники могут бесплатно заниматься силовой гимнастикой, настольным теннисом, шахматами, тренироваться на лыжах, сплавляться на байдарках. Коллектив физической культуры предприятия в течение ряда лет является одним из организаторов и непосредственным участником крупных региональных спортивных мероприятий. Среди них – общероссийский лыжный марафон «Николов перевоз», лыжный марафон «Московское море», комбинированный сверхмарафон памяти выдающихся авиаконструкторов А.Н. Туполева и А.Я. Березняка. Принимаем участие и в жизни города. «Радуга» оказывает регулярную благотворительную помощь учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта Дубны, а также ветеранской организации, обществам инвалидов, малолетних узников фашистских лагерей. На указанные цели с 2016 по 2020 годы выделено более 53 млн рублей. Кроме того, в течение ряда лет в рамках проводимых в городе дней благотворительного труда работники предприятия перечисляли личные денежные средства на содержание детского дома «Надежда», реконструкцию здания для пребывания детей с ограниченными возможностями, приобретение оборудования для реанимационных мероприятий с новорожденными детьми и другого высокотехнологического медицинского оборудования. Также два года перечислялись средства на реконструкцию помещений детского оздоровительного лагеря «Сосновый Бор» в размере более 3 млн рублей. - Как осуществляется преемственность поколений? Должно быть, существует система наставничества? - Да, мы реализуем программы по адаптации молодых работников на производстве, программы по развитию наставничества. В целях повышения эффективности трудовой адаптации у новых работников, развития позитивного отношения к работе, удовлетворенности работой, а также сокращения текучести рабочей силы на предприятии действует Положение по адаптации вновь принятых сотрудников. В соответствии с Положением о наставниках, в целях ускорения процесса адаптации молодых специалистов установлен порядок организации работ по осуществлению процесса наставничества. Наставниками назначаются, как правило, высококвалифицированные специалисты, имеющие высшее профильное образование, не освобожденные от своей основной работы, имеющие стаж работы на предприятии по специальности не менее трех лет. - В начале 2000-х годов предприятие вошло в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Это дало новый импульс к развитию? Какую поддержку оказывает конструкторскому бюро генеральный директор КТРВ Борис Викторович Обносов? - К 2000 году предприятие представляло собой опытно-конструкторское бюро с экспериментальным производством, состоявшим из одного цеха и лабораторно-стендовой базы, по уровню оснащенности отвечающей требованиям времени. Ценой огромных усилий их удалось сохранить в лихие 90‑е годы. Но мы понимали, что самостоятельно сохранить накопленный за многие годы опыт по созданию высокоточного оружия, скорее всего, не сможем, поэтому было принято решение войти в только что образованную Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». И это решение оказалось правильным. После вхождения в Корпорацию и при активной поддержке ее руководства, руководством МКБ «Радуга» было принято решение начать создание собственного производства и приступить к реконструкции лабораторно-стендовой базы. Благодаря большим усилиям руководства предприятия и Корпорации с 2007 года разработанные на предприятии мероприятия были включены в Федеральную целевую программу «Развитие ОПК на 2007-2010 гг. и на период до 2015 г.» и далее в ФЦП №1, ГП РФ «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Этот комплекс мероприятий включает ряд позиций. Первое, строительство производственного корпуса 126. Второе, строительство корпуса 53 «Экспедиция» и транспортно-технологического корпуса, реконструкция энергетического корпуса 78А. Третье, реконструкция технической позиции ГосМКБ «Радуга» в Ахтубинске в Астраханской области. Четвертое, реконструкция и техническое перевооружение цеха механосборки и специализированного участка подготовки производства. Пятое, техническое перевооружение и реконструкция производственной и экспериментальной базы. Шестое, в рамках ФЦП ГП ОПК на 2019-2027 гг. с 2019 года начаты работы по реконструкции и техническому перевооружению производственно-испытательной базы в целях серийного производства изделий. К настоящему моменту пять мероприятий завершены. В период с 2007-го по 2021 год построено четыре новых корпуса, девять корпусов реконструировано, все они сданы в эксплуатацию. Общая площадь построенных и реконструированных корпусов составила 28 890,45 м2. Общая сумма затрат (федеральный бюджет и собственные средства) с учетом приобретенного технологического оборудования составила 2 161,08 млн руб. На предприятии имеется более 260 единиц технологического оборудования, возраст 48% станков – меньше 10 лет. Это современные обрабатывающие центры, технологические линии, работающие с минимальным количеством персонала, станки с ЧПУ и специализированные стенды. Несмотря на все трудности, возникшие в процессе реализации мероприятий по строительству и реконструкции, оснащению производства и экспериментальной базы цели достигнуты. За последние 15 лет на промышленных площадях предприятия выросло практически новое серийное производство и развилось самое современное опытное конструкторское бюро. На сегодняшний день предприятие обладает мощной лабораторно-экспериментальной базой, обеспечивающей проведение практически полного спектра наземных испытаний по созданию новых образцов высокоточного оружия и модернизации существующего. Илья Кедров, журнал «Точно в цель»