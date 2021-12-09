СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Вечер в романтике винтажа Печать
09.12.2021 05:28

Дамы и господа!

Не пропустите красивейшее событие уходящего года - вечер в романтике винтажа.

Это будет уникальный праздник, где вы сможете перенестись во времени в другую эпоху и другую культуру!

Танцовщицы будут танцевать для вас в стиле золотой эры расцвета искусства и культуры Египта. Вам предоставится возможность показать свои красивые платья на изысканном вечере, где будут снимать черно-белый винтажный фильм. Фуршет за столиками в красивом зале, чудесные фотографии события, ретро кинотеатр, общение и прекрасное настроение к предстоящим новогодним праздникам!

Количество мест ограничено.

Билеты можно заказать по тел. 8(903)677-36-90
  		 
< Декабря 2021 >
П В С Ч П С В
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)