Дамы и господа!

Не пропустите красивейшее событие уходящего года - вечер в романтике винтажа.

Это будет уникальный праздник, где вы сможете перенестись во времени в другую эпоху и другую культуру!

Танцовщицы будут танцевать для вас в стиле золотой эры расцвета искусства и культуры Египта. Вам предоставится возможность показать свои красивые платья на изысканном вечере, где будут снимать черно-белый винтажный фильм. Фуршет за столиками в красивом зале, чудесные фотографии события, ретро кинотеатр, общение и прекрасное настроение к предстоящим новогодним праздникам!

Количество мест ограничено.

Билеты можно заказать по тел. 8(903)677-36-90