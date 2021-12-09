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09.12.2021 05:28
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Дамы и господа!
Не пропустите красивейшее событие уходящего года - вечер в романтике винтажа.
Это будет уникальный праздник, где вы сможете перенестись во времени в другую эпоху и другую культуру!
Танцовщицы будут танцевать для вас в стиле золотой эры расцвета искусства и культуры Египта. Вам предоставится возможность показать свои красивые платья на изысканном вечере, где будут снимать черно-белый винтажный фильм. Фуршет за столиками в красивом зале, чудесные фотографии события, ретро кинотеатр, общение и прекрасное настроение к предстоящим новогодним праздникам!
Количество мест ограничено.
Билеты можно заказать по тел. 8(903)677-36-90