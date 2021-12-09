10 декабря, в предстоящую пятницу, в ДК «МИР» состоится показ документального фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни». Фильм представят друзья студии «Лесфильм» - Мария Романская (биолог МГУ, вела длительные наблюдения за медведями на Курильском озере), Владимир Омелин (участник экспедиций съемок документальных фильмов о дикой природе, победитель фотоконкурса РГО «Самая красивая страна» с фотографией медведей, 2019). Они расскажут об особенностях поведения медведей, жизни человека на кордоне в окружении косолапых, сложностях и радостях создания кино в непростых условиях, ответят на вопросы зрителей. Работа над фильмом шла два с половиной года. На протяжении семи месяцев — от момента выхода медведиц с детёнышами-сеголетками из берлог в апреле до конца октября, когда семейства отправились в спячку, — съёмочная группа студии LESFILM наблюдала за всеми этапами взросления медвежат. Через год были отсняты недостающие натурные сцены. Полтора года над созданием фильма работали в студии. Киноленту её создатели посвятили памяти Тихона Шпиленка, директора ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». Именно под его руководством был ужесточён режим охраны в Южно-Камчатском федеральном заказнике, благодаря чему в нем выросло несколько поколений медведей, которые не боятся людей и терпимы к наблюдателям. Эта медвежья толерантность позволила кинодокументалистам снять интереснейшие сюжеты из жизни животных в их естественной среде обитания. «Медведи Камчатки. Начало жизни» режиссёров Владислава Гришина и Ирины Журавлёвой — это история двух медведиц и их детёнышей: Самапятой с четырьмя малышами и Теслы с двумя медвежатами. Идейным вдохновителем фильма стал известный фотограф дикой природы, подвижник заповедного дела России, двукратный победитель конкурса BBC «Фотограф дикой природы» Игорь Шпиленок. Вместе с братом, кинодокументалистом Дмитрием Шпиленком, он поставил цель рассказать о первом, самом насыщенном годе жизни бурых медвежат и их приключениях, о том, как малыши познают окружающий мир и учатся избегать опасностей, которые подстерегают их в окружении сородичей. Основная часть съёмок проходила на территории Южно-Камчатского федерального заказника в окрестностях Курильского озера — крупнейшего в Евразии нерестилища нерки, где ежегодно летом и осенью собираются десятки медведей. Площадь заказника 322 тысячи гектаров, включая трёхмильную морскую акваторию с густонаселенными лежбищами морских животных и колониями птиц. Он находится в списке Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Съемки стали возможны благодаря краудфандинговой кампании (коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций). Проект поддержали полторы тысячи человек со всей России и несколько десятков человек из Норвегии, Италии, Германии, Эстонии, Польши, Чехии, Исландии, Франции, США, Латвии, Литвы, Беларуси и других стран. Игорь Шпиленок, фотограф-натуралист: «Про камчатских медведей можно рассказывать бесконечно, и главная задача нашего фильма - показать, какие это удивительные животные. Да, это крупные хищники, вооруженные зубами и когтями, но мне всегда хотелось, чтобы у людей возникло желание их охранять. Сейчас в Южно-Камчатском заказнике обитает более 1000 особей, а в целом на Камчатке — около 20 000 медведей, но даже здесь, где, казалось бы, все благополучно, появляются новые добывающие предприятия - всё это разрушает места их обитания. Но главное богатство Камчатки - это её дикая природа, поэтому такой фильм будет очень важен для сохранения вида». Ирина Журавлева, продюсер, один из режиссеров картины: «У нас получился очень красивый созерцательный фильм. При его создании мы не использовали спецэффекты или постановочные сцены, не придерживались жёсткого сценария, полностью доверившись природе и тому, что она хочет нам показать. Мы очень хотим, чтобы фильм оказал сильное эмоциональное воздействие на зрителя, привел его в трепет перед первозданной красотой заповедной земли и вызвал желание сохранить это чудо». Закадровый голос в фильме – работа актёра театра и кино, заслуженного артиста РФ Анатолия Белого. Продолжительность фильма - 55 минут после чего состоится творческая встреча. Купить билет можно на сайте dkmir-dubna.ru/kupit-bilet/ и в кассе ДК «МИР» (ежедневно с 11:00 до 20:00). Материал подготовила Лилия Ибрагимова