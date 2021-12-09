Сотрудники Госавтоинспекции побывали в КЦСОиР «Дубненский» и провели для получателей социальных услуг мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов.

Во время проведения мастер-класса, полицейские напомнили Правила дорожного движения, которым должны следовать пешеходы, рассказали о том, как правильно поступать в различных ситуациях, возникающих на проезжей части, чтобы избежать опасности.

Ребятам объяснили, что в темное время суток и в непогоду безопасность пешего участника движения в немалой степени зависит от того, насколько он будет заметен на дороге. Участникам дородного движения объяснили, что использование светоотражающих элементов позволяет водителям вовремя заметить человека, вышедшего на проезжую часть.

Ребятам рассказали, что световозвращатели можно не только купить, но и изготовить самостоятельно и предложили самим изготовить такие «светлячки». С помощью ножниц и трафаретов подопечные центра вырезали из световозвращающей пленки яркие брелоки в виде сердечек, звездочек и других фигурок.

Уже через некоторое время каждый участник мастер класса изготовил для себя яркие аксессуары.

По информации ОГИБДД по г.о. Дубна