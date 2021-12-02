Как сообщают в администрации города, губернатор Подмосковья поручил ускорить переселение людей из аварийных домов. По президентскому проекту «Жилье и городская среда» на улучшение жилищных условий отводилось четыре года. А.Ю. Воробьев поставил задачу сократить этот срок вдвое.

К концу 2023 года будут расселены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Следующий этап программы коснется жилого фонда, признанного аварийным на январь 2021 года.

Приводим список многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, а также даты соответствующих постановлений:

- улица Правды, дом 21 (Постановление от 01.07.2019 №108ПА-784);

- улица Вокзальная, дом 34 (Постановление от 22.03.2021 №108ПА-187);

- улица Железнодорожная, д. 21 (Постановление от 21.12.2015 №108ПА-940);

- переулок Дачный, дом 4 (Постановление от 21.08.2020 №108ПА-527);

- улица Октябрьская, дома 2, 3, 4, 6 и 8 (Постановление от 23.09.2021 №108ПА-674);

- улица Тверская, дома 29, 31 и 33 (Постановление от 23.09.2021 №108ПА-673).

По информации министерства строительного комплекса Московской области, жители сами выберут подходящий вариант переезда в новую квартиру. Первый: они могут дождаться, когда муниципалитет построит многоквартирный дом – это обычно занимает около двух лет. Второй: если решат получить сертификат на сумму компенсации и самостоятельно приобрести жилье в любом муниципалитете на территории области, возможно – с добавлением собственных или заемных средств. Время ожидания – от одного месяца.

Основные условия получения сертификата: дом должен быть признан аварийным до 1 января 2017 года и право собственности должно быть приобретено до признания дома аварийным, за исключением наследства.

Для получения компенсации необходимо:

- подать заявление в администрацию городского округа и оформить соглашение о предоставлении субсидии;

- найти новое жилье и заключить договор на покупку, что является основанием для перечисления денег;

- до момента фактического переезда семья продолжает проживать в своей квартире.

Важно и то, что сертификат гарантирует финансирование 33,5 кв.м, даже если у переселенцев квартира меньшей площади. Получить его можно до 1 мая 2022 года, а затем в течение шести месяцев выбрать и приобрести новое жилье.