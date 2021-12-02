Очередное заседание Совета депутатов городского округа Дубна традиционно состоялось в последний четверг месяца, 25 ноября. Все вопросы, по которым предстояло принять решение, были внесены в повестку дня после обсуждения на профильных депутатских комиссиях.

Первым вопросом стала корректировка бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Изменения в доходной и расходной части коснулись восьми муниципальных программ.

Общий размер доходов бюджета на 2021 год составил 2 939 488,31 тыс. рублей, расходов - 3 109 823,46 тыс. рублей, дефицит бюджета - 170 335,15 тыс. рублей. Что касается бюджета на 2022 год, то профицит увеличился до 458,01 тыс. рублей. Депутаты утвердили перераспределение средств, сэкономленных за счет обслуживания муниципального долга, на содержание спортивных учреждений, единую дежурно-диспетчерскую службу, МФЦ, а также на мероприятия по благоустройству города и другие.

Следующими двумя решениями внесены изменения в Положения о гербе и флаге города Дубны. Поправки носили в основном технический характер.

Единогласно проголосовали участники заседания за присвоение главе городского округа Дубна С.А. Куликову классного чина «Действительный муниципальный советник Московской области 3-го класса» и продлили на один год срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Дубна Н.Н. Каприной.

Был одобрен и перечень поручений КСП Дубны для проведения плановых экспертно-аналитических и контрольных мероприятий в 2022 году. Помимо постоянного мониторинга исполнения бюджета, сотрудники Контрольно-счетной палаты проверят целевое и эффективное расходование средств на реализацию муниципальных программ «Образование», «Формирование современной комфортной городской среды», «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за период с 2020 года до момента проверки.

По информации Совета депутатов г. о. Дубна