Уважаемый Сергей Александрович, уличный комитет улицы Юркино информирует вас о том, что 9 июня 2022 года исполняется 350 лет со дня рождения Петра Великого (Указ президента России о праздновании этого события датируется от 25 октября 2018 года № 609). Наш город Дубна имеет непосредственное отношение к этому событию, поскольку в 1710 – 1714 годах в Юркино находилась Дубенская верфь, на которой было построено свыше 50 военно-транспортных судов голландского типа «тьялок», называвшихся в петровской России тялками. Они сыграли заметную роль как в успешном развитии Финской кампании многолетней Северной войны, так и в транспортном обеспечении созданной Петром новой столицы России – Санкт-Петербурга. Уличный комитет рекомендует разработать проведение мероприятий, связанных с 350-летием со дня рождения Петра Великого.

Предлагаемый перечень мероприятий:

Выставка художественных произведений молодых дубненских художников на данную историческую тему.

Проведение спортивного мероприятия – заплыва байдарок или весельных лодок.

Организация концерта с исполнением морских, исторических и патриатических песен.

Посадка именных деревьев в честь праздника водоохраной зоны возле Юркино.

Уличный комитет берет на себя обязанность организовать работу по благоустройству придомовых территорий частных домовладений. Последний конкурс на лучшее домовладение проходил в честь 325-летия улицы Юркино в 2016 году. Со стороны администрации города мы бы хотели увидеть помощь в благоустройстве прилегающей к памятному знаку территории. Возможен вариант сбора средств на благоустройство по программе «Народный рубль».

Кроме того, с мертвой точки сдвинулся вопрос строительства детской площадки на улице Юркино. Обращение о строительстве детской площадки датируется 2017 годом. С местом расположения детской площадки уличный комитет согласен. Просим вас на месте обозначить границы детской площадки. Возможно, в декабре на воскреснике уличным комитетом будет произведена первоначальная работа по расчистке данной площадки, а именно – срезка деревьев. Данный вопрос курируется Е.А. Перковским.

Уличный комитет улицы Юркино, многодетные семьи и жители д. Ново-Троица благодарны за проведение работ по строительству автобусной остановки. Работы выполнены качественно на 80%, и мы надеемся, что остановка начнет функционировать до 10 – 15 декабря (осталось установить остановочные павильоны, знаки «Автобусная остановка» и согласовать время остановки автобусов).

Мы искренне надеемся, что все наши пожелания и требования не настолько финансово затратны для администрации нашего любимого наукограда.

В.Е. ХРАМЧЕНКОВ, председатель уличного комитета