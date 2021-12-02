Прокуратурой города проведена проверка о нарушении садовым некоммерческим товариществом «Восход» (далее по тексту - СНТ «Восход») законодательства, регулирующего вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Установлено, что на территории СНТ «Восход» имеется лишь одно место накопления ТКО, которое не предназначено для использования членами СНТ «Восход», а вблизи центрального въезда в СНТ «Восход» регулярно образовывается стихийная свалка на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.

Вместе с тем, пунктом 34 Правил благоустройства территории города Дубны Московской области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Дубна Московской области от 27.08.2020 №РС6-11(16)-81/26, предусмотрено, что строительство, содержание и ремонт контейнерных площадок для накопления (в том числе раздельного) твердых коммунальных отходов осуществляет юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее хозяйственную деятельность садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Таким образом, СНТ «Восход» не организовало надлежащим образом сбор и вывоз ТКО с территории товарищества, в связи с чем прокурор города, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в Дубненский городской суд с исковым заявлением о возложении на СНТ «Восход» обязанности по согласованию с Администрацией г.о. Дубна создания на территории товарищества места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, а также оборудованию контейнерной площадки.

Решением Дубненского городского суда от 26.10.2021 заявленные прокурором требования удовлетворены в полном объеме.

Д.Е. АНТОНОВ, прокурор г.о. Дубна