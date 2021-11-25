Шесть новых лифтов устанавливаются в отделениях Дубненской городской больницы в рамках региональной государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Ход выполнения работ проверили глава городского округа Дубна Сергей Куликов, депутаты Мособлдумы и Городского совета.

Они побывали в главном лечебном корпусе, где монтаж лифтового оборудования уже завершен. Новые лифты появятся в педиатрическом, инфекционном, терапевтическом и акушерско-гинекологическом отделениях. Обновить лифтовое оборудование планируется до конца года. Стоимость работ превышает 13 млн рублей.

Вторым поводом для визита стал капитальный ремонт в акушерском корпусе. После перерыва, вызванного сменой подрядной организации, этот процесс возобновился и идет полным ходом. Финансирование осуществляется по той же программе за счет средств областного бюджета. Проектом предусмотрено утепление фасада и чердака, проводка коммуникаций, выравнивание пола, двухкамерные энергоэффективные стеклопакеты в окнах, биметаллические отопительные приборы, светодиодные светильники, сантехника с экономным сливом воды и шаровыми кранами. На эти цели выделено более 145 млн рублей.

Главный врач Дубненской горбольницы показал гостям фронт работ и сообщил, что лифтовое хозяйство должно обновиться в этом году, а сдача в эксплуатацию отремонтированных и оборудованных помещений роддома намечена на первое полугодие 2022 года.

Подготовила Людмила Петрова

Фото https://vk.com/dubna_dgb