В выставочном зале Музея Дубны открылась выставка памяти заслуженного работника культуры РФ, члена Союза художников России, обладателя Почетного знака «За заслуги перед Дубной», почетного члена Академии художеств РФ, кавалера общественного ордена «Почетный гражданин России» Юрия Ивановича Сосина. Приурочена она сразу к нескольким знаковым событиям, связанным с жизнью и историей Дубны: к 65-летию нашего наукограда, 55-летнему юбилею художественной школы и 20-летию городского выставочного зала. Поводов немало, чтобы друзьям, коллегам, ученикам – всем тем, кто любил Юрия Ивановича и очень дорожил дружбой с ним, собраться на выставке в память о нем с говорящим названием «Художник и город». Словно страницу за страницей перелистывает посетитель выставки, переходя от картины к картине, представленных на ней. Вот набережная Волги, через реку еще нет моста; вот Дом международных совещаний, окруженный в то время еще достаточно густым лесом… Портреты фотохудожника Юрия Александровича Туманова, известного деятеля в области культуры и музыки Евгения Михайловича Ставинского, Героя Советского Союза Владимира Ильича Кравченко, выдающихся ученых и даже простого каменщика. Все это – лица Дубны, ее герои, сложившие историю и судьбу нашего наукограда. Со многими из них у посетителей выставки связаны свои собственные воспоминания, на которые и наводит автор, расставляя акценты очень тонкими, едва заметными штрихами на портретах… Выставка собиралась из различных коллекций - Музея «Дубны», Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ, левобережной библиотеки и личной коллекции семьи Сосиных. Право открыть выставку директор музея Елена Викторовна Чертовских предоставила главе города С.А. Куликову , но прежде вспомнила свою историю знакомства с Юрием Ивановичем Сосиным. «Мне лично удалось познакомиться с Юрием Ивановичем во время путешествия по Волге. Ни для кого не секрет, что он очень любил путешествовать по этой великой реке. Самое благоприятное впечатление от общения с этим человеком, и я очень счастлива, что Юрий Иванович несколько своих работ в свое время передал в фонд музея». Елена Викторовна также добавила, что в день открытия выставки «Художник и город» в зале, где она представлена, - дебют, поскольку это первая выставка в этом зале музея Дубны. И это тем более символично, ведь Юрий Иванович был во многом первопроходцем: был первым главным художником Дубны, основателем и первым директором художественной школы города, автором первой эмблемы Дубны… Мысль продолжил глава города Сергей Александрович Куликов: - Юрий Иванович Сосин - действительно незаурядная личность. Он умел совмещать в себе и административные функции, возглавляя художественную школу, но это не мешало ему рисовать, творить, воплощать свое видение города в картинах, в пейзажах – одним словом, активно заниматься творчеством. И сегодня мы в какой-то мере возвращаемся в то время, когда жил и творил Юрий Иванович, и можем наслаждаться видами нашего города. Глазами художника мы видим, как весной 1963 года разлилась наша Волга – почти до гостиницы «Дубна», видим знак Дубны, причал, лица заслуженных людей Дубны. Вся жизнь Дубны, очень многие ее события – отражены в картинах Юрия Ивановича. Глава города отметил, что Юрий Иванович также стал основателем в Дубне художественной школы. И добавил: «Для каждого человека, и тем более творческой личности, какой был Юрий Иванович Сосин, важно, сколько он оставил после себя учеников. Юрий Иванович вырастил целую плеяду последователей – замечательных художников, которые и сегодня продолжают его дело». Председатель Совета депутатов Андрей Владимирович Тамонов отметил, что хорошо знаком со всей семьей Сосиных, и выразил особую благодарность его дочери - Марине Юрьевне, и жене Юрия Ивановича Зое Филипповне, которые долгие годы были надежной поддержкой, единомышленниками художника, дарили ему новое вдохновение для творчества. Цветы и добрые слова в адрес семьи Сосиных и, в частности, его супруги Зои Филипповны, еще не раз звучали на вечере из уст художников, общественных деятелей, друзей семьи. Ведь именно благодаря близким Юрия Ивановича все мы – почитатели его художественного таланта, и сегодня имеем возможность наслаждаться его творчеством и бывать на выставках его работ. Марина Юрьевна Сосина, дочь художника и руководитель школы-студии изобразительного искусства «Ультрамарин», вспоминала на самом деле уникальные моменты из жизни дубненского художника. - В девизе Юрия Ивановича, - напомнила она, - был принцип - жить для города. Он был настолько влюблен в Дубну, влюблен в свою профессию! И заражал этой любовью всех нас – членов своей семьи. Почему мы назвали выставку «Художник и город»? В этом году очень удачно сложились несколько дат и событий. Во-первых, исполнилось 65 лет нашему любимому городу. Также в этом году исполнилось 55 лет художественной школе, которую основал Юрий Иванович. А 20 лет назад, во время празднования 45-летия художественной школы, в городе был открыт выставочный зал. Все эти события и стали поводом для открытия сегодняшней выставки. Марина Юрьевна рассказала, как Юрий Иванович приехал в Дубну совсем молодым человеком и вскоре получил предложение стать главным художником Дубны. Это была работа на общественных началах, но она по-настоящему увлекла молодого художника и позволила ему проявить себя в самых разнообразных направлениях развития молодого и активно развивающегося города. В фонд музея на открытии выставки была передана еще одна работа Юрия Ивановича – макет ДОТа, того самого, что сегодня превратился в настоящий памятный мемориал на ул. Жуковского. Этот макет Юрий Иванович создал за одну ночь, сразу после того, как в городе возникла идея восстановить ДОТ. Десять лет назад Юрий Иванович передал этот макет Тимуру Витальевичу Карягину, взявшему на себя инициативу по обустройству и содержанию этого памятного места. Теперь уже ставший раритетом макет будет храниться в городском музее. Открытие выставки было очень интеллектуальным, духовным, творческим. Такие люди собрались на нем, и таким был Юрий Иванович – глубоким, порядочным и бескорыстным. Он щедро делился своим талантом с любимой Дубной, со своими учениками. И то,что идею директора Дубненского симфонического оркестра Евгения Михайловича Ставинского присвоить художественной школе имя ее основателя и первого директора Юрия Ивановича Сосина в зале встретили аплодисментами – говорит о многом. О том, что художник оставил очень большой след в наших душах, в наших сердцах, как и в истории самой Дубны… Анна СУХАЯ Фото автора