Совет ветеранов АЭП ОИЯИ и врач-гериатр Н.А. Баскакова разработали проект «Оздоровление ветеранов ОИЯИ на дому». Руководителем проекта выступила врач-гериатр Н.А. Баскакова, а реализовывать его помогают члены Совета ветеранов АЭП ОИЯИ - председатель Совета С.А. Елизарова и зам. председателя Г.Н. Губкова.

Проект включает в себя посещение ветеранов врачом-гериатром на дому, определение комплекса мероприятий по их оздоровлению и его дальнейшую реализацию. Предусматривается доставка пожилым людям бесплатных горячих обедов, при необходимости организация уборки квартиры, сопровождение ветеранов на прогулке, по желанию - беседа со священником. Курс оздоровления – 4 недели, при этом все мероприятия для ветеранов проводятся бесплатно. Целью проекта является улучшение качества жизни, психологического состояния, сохранение интеллектуальной и физической активности ветеранов.

Реализация проекта оздоровления ветеранов началась 1 октября 2021 года. В первую группу вошли четыре одиноко проживающих ветерана ОИЯИ в возрасте 88-93 лет.

Врач-гериатр провел анкетирование и осмотр пожилых людей, по результатам которых был определен план оздоровительных услуг для каждого участника проекта. В течение курса ветераны получали консультации врача, помогающие им в решении проблем сохранения здоровья. Ветеранам были рекомендованы методы, направленные на тренировку мышечной деятельности, восстановление ограниченных физических возможностей, повышение психоэмоционального состояния.

В течение четырех недель ветеранам доставлялись обеды на дом. Все участники проекта единодушно отметили: питание было разнообразным и вкусно приготовленным. Обеды были аккуратно и заботливо упакованы, всегда доставлялись вовремя. Ветераны были очень довольны, ведь они не знали забот с приготовлением обедов и получали их бесплатно.

Совет ветеранов АЭП ОИЯИ выражает благодарность за предоставленные на благотворительной основе обеды ген. директору ООО «ЭЛЕТТО» Вадиму Петровичу Шпаку и управляющей «Пиццерони» Елене Викторовне Тютюкиной. Елена Викторовна четко организовала подготовку обедов, душой переживала за наших ветеранов. С ней было приятно работать.

Благодарим Н.Н. Войтишина и его команду волонтеров – молодых ученых ОИЯИ, которые в трудный момент сразу откликнулись на нашу просьбу доставлять обеды ветеранам в первую неделю.

Огромное спасибо М.А. Богомолову – начальнику отдела по делам молодежи Администрации города и директору Комплексного молодежного центра «Инициатива» И.В. Гиренкову за привлечение волонтеров, которые выполняли свою работу своевременно, проявляя чуткость и доброжелательность.

Много добрых слов хочется сказать в адрес волонтера КМЦ «Инициатива» Юрия Трояна, который три недели один доставлял обеды ветеранам, был всегда пунктуален и доброжелателен.

Очень понравились волонтеры местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» - трое молодых ребят, которые сделали тщательную уборку в квартире Анны Васильевны Столетовой, помогли вымыть окна и повесить шторы, привинтили и починили все, что смогли. Ребята по-доброму и с душой отнеслись к пожилому человеку, с интересом слушали ее воспоминания о годах войны.

Все ветераны - участники проекта - выразили глубокую благодарность работающим в проекте дубненцам за заботу и внимание, которое они получили. Это, конечно, улучшает их психологическое здоровье. Ветераны «всей душой за продолжение этого благородного дела!»

Ценность нашего проекта «Оздоровление ветеранов ОИЯИ на дому», между собой мы называем его «Санаторий на дому», в том, что помощь ветеранам оказывается в привычной домашней обстановке, осмотр и план оздоровительных мероприятий выполняет врач-гериатр, знающий особенности организма пожилого человека. И, что важно для ветеранов, все оздоровительные мероприятия для них бесплатны.

Желаем здоровья нашим ветеранам!

С.А. Елизарова,

Г.Н. Губкова

Фото Г.Н. Губковой