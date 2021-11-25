Продолжение. Начало в № 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 Особое место в деятельности ГК ВЛКСМ занимало руководство городской пионерской организацией, насчитывавшей в то время свыше 4 тысяч пионеров. Первейшими нашими помощниками, а точнее сказать, главными организаторами, были сотрудники городского Дома пионеров и, конечно, вожатые школьных пионерских дружин. К моменту своего прихода в горком я практически всех их знал, поэтому сформировавшиеся ранее деловые контакты довольно быстро переросли в конструктивное сотрудничество. С работниками Дома пионеров у нас сложилось полное взаимопонимание. Я всегда внимательно прислушивался к их мнениям, никогда не «давил» своим авторитетом. Любые появлявшиеся у каждого из нас идеи мы вместе обсуждали и, договорившись, реализовывали. Сейчас я с самыми добрыми чувствами вспоминаю многих из них. Конечно же, директора Дома пионеров М.А. Павлову, методистов Т.Н. Шувалову и Л.И. Быкову. Они прекрасно знали свою работу, обладали замечательным умением консолидировать вокруг Дома пионеров всех, кто активно работал с ребятами и в школе, и во внешкольных учреждениях, профсоюзных организациях предприятий, городского отдела внутренних дел. Чему во многом способствовали и личные контакты, да и то, что многих взрослых мы включили в состав городского Совета пионерской организации. Он регулярно собирался, анализировал состояние пионерской работы в школах. Члены Совета бывали в дружинах, в пионерских лагерях, участвовали в организации городских мероприятий, помогали рекомендациями и советами пионерским вожатым. Именно этим занимались И.В. Добрынина, Н.В. Неганова, О.Н. Ионова, Т.В. Волкова, Ю.И. Сосин, Н.Н. Федорова, П.К. Куликовская, В.И. Матвеев. Особое внимание уделялось работе со старшими пионерскими вожатыми и пионерским активом. Сложившаяся система взаимодействия ГК ВЛКСМ со старшими вожатыми основывалась на том, что мы в них видели главных проводников комсомольского воздействия на подрастающее поколение. Вожатых мы считали мощным кадровым резервом, опираясь на который мы могли влиять на воспитательную политику в городе. Это была настоящая команда единомышленников, энергичная, сплоченная, творческая и, что самое главное, любящая детей и пионерскую работу. С особым чувством вспоминаю: Н. Курманову (Коваленко) – школа № 1, Н.Халяпину – школа № 2, Л. Рябошапку – школа №3, Л. Зинкину - школа №4, В. Александрову - школа №5, И. Могилевскую - школа №6, С. Волкову и Л. Кулакову - школа №8, Н. Курашову и О.Кирюшину - школа №9, О. Карягину - школа №10. Они были сплоченным коллективом, и их стремление быть вместе мы всячески поддерживали, проводя регулярные встречи, организуя семинары, «круглые столы», поощряя лучших и обращая внимание на любой успех каждого. И стиль общения у нас тогда сложился дружелюбный, товарищеский. Считаю, что у многих из них очень многому научился. По-разному сложилась судьба каждой из вожатых, но все они, пройдя вожатскую школу, сформировались как общественные личности. Н. Коваленко, Л. Зинкина, Л. Рябошапка, И. Могилевская, О. Кирюшина добились больших успехов в педагогической деятельности. Нина Халяпина после работы в Доме пионеров и ГК ВЛКСМ вернулась в свою 2-ю школу, а потом стала её директором. Четыре созыва избиралась депутатом городского Совета депутатов. Л. Кулакова (Черняева) проработала в школе организатором внешкольной воспитательной работы, затем более 20 лет главным специалистом в отделе по делам молодёжи, семьи и детей Администрации города. О. Карягина работала ответственным секретарём городской организации общества «Знание», зав. кабинетом политпросвещения парткома КПСС в ОИЯИ, а потом оказалась востребованной уже в Администрации города, где была заместителем мэра, заместителем начальника управления делами, начальником архивного отдела. И везде добилась блестящих результатов в работе. Со всеми из девчат-вожатых у меня остались самые добрые отношения, которые продлились многие годы. Также с комсомольских времён остались отношения и с теми, кто занимался пионерской работой в летнее время в загородных пионерских лагерях. И здесь стоит назвать таких подвижников как С.В. Черкасов, Н.Н. Федорова и А.В. Юрченко (пионерский лагерь ОИЯИ «Волга»), В.В. Носков, Т.В. Хапаева (пионерский лагерь «Дружба»). Именно их стараниями пионерское лето в лагерях становилось для дубненских ребятишек интересным и содержательным. Конечно, значительную роль в организации летнего отдыха детей играли профсоюзные комитеты ДПКО «Радуга» и ОИЯИ. И здесь стоит вспомнить огромный вклад председателя профкома «Радуги» В.В. Рассудовского, заместителя председателя ОМК-22 (ОИЯИ) Г.А. Рыкова. Но комитеты ВЛКСМ и ГК ВЛКСМ тоже не были в стороне. В мае – июне, как правило, комсомольцы ДПКО и ОИЯИ выезжали в лагеря на субботники по подготовке территорий и помещений к летней оздоровительной кампании. На плечи комсомольцев ложился и подбор вожатых. Для повышения ответственности ГК ВЛКСМ мы стали их утверждать на заседаниях бюро. Совместно с Домом пионеров организовывали недельные семинары вожатых лагерей, где мне приходилось с ними встречаться, выступать не только с постановкой задач, но и обучать методике работы с пионерами. А летом часто выезжать для знакомства с текущей работой лагерей, не столько с целью контроля, сколько для практической помощи. ГК ВЛКСМ активизировал работу с молодыми педагогами, что находило поддержку со стороны Н.В. Негановой. Мы стали регулярно встречаться с начинающими педагогами, интересоваться их профессиональным становлением, способствовать развитию наставничества. Проводили семинары по вопросам организации внеклассной и внешкольной работы, работы с пионерами и комсомольцами. Стали проходить вечера отдыха молодых педагогов. В их лице ГК ВЛКСМ получал поддержку своих инициатив и начинаний. Из их числа формировалась плеяда педагогов 80-х – 90-х годов, на плечи которых легла ответственность за обучение и воспитание детей в реформенное лихолетье. При ГК ВЛКСМ был создан Совет молодых учителей, где раскрылись организаторские способности активно работавших в его составе: Татьяны Соболевой (Виноградовой), Людмилы Шилиной (Силаковой), Анны Ефимовой и многих других молодых педагогов. Пройдет некоторое время, и мы пригласим на работу в ГК ВЛКСМ инструктором Т. Соболеву. Позднее она станет секретарем ГК ВЛКСМ, занимаясь так же, как и я, учащейся молодежью, после чего вернется в 1-ю школу директором. С 1999 г. она возглавит горуно и проработает свыше 20 лет. Л. Силакова будет учительствовать, а потом перейдет на работу в ГПТУ № 67 заместителем директора, где многое сделает в реорганизации его деятельности в новых условиях 90-х годов. Она будет отмечена званием «Почетный работник общего образования РФ». А. Ефимова станет одним из ярких в городе учителей-математиков и будет удостоена почётного звания «Заслуженный учитель РФ». Николай ПРИСЛОНОВ Продолжение следует