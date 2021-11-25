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Восстановлены права жителя Печать
25.11.2021 06:23

Прокуратура сообщает

Прокуратурой г. Дубны по обращению гражданина проведена проверка законности отказа Дубненского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области в предоставлении социального обслуживания, в том числе в стационарной форме.

Установлено, что по результатам рассмотрения поданного гражданином заявления Дубненский УСЗН МО сообщил заявителю, что предоставление услуг в рамках социального обслуживания в настоящее время невозможно, поскольку у него отсутствует регистрация по месту жительства в Московской области.

В судебном заседании прокурором доказан факт преимущественного проживания на территории г.о. Дубна, а также незаконность принятия такого решения, в результате чего Дубненским городским судом удовлетворены исковые требования прокурора города. За гражданином признано право на получение социальных услуг в форме социального обслуживания на территории Московской области.

Д.Е. Антонов, прокурор г.о.
  		 
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