Три важных вопроса вошли в повестку дня внеочередного заседания Совета депутатов городского округа Дубна, состоявшегося 11 ноября.

Принят к рассмотрению проект решения о бюджете города Дубны на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Этот финансовый документ будет предложен для обсуждения жителям наукограда. Публичные слушания состоятся 29 ноября: как очно, в зале заседаний Совета депутатов по адресу: ул. Академика Балдина, д. 2, каб. 117, так и дистанционно, в режиме видео-конференц-связи.

Предложения в письменном виде можно подавать до 15 часов 29 ноября: в Совет депутатов (каб. 114), на электронную почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , а также через интернет-приемную на официальном портале http://naukograd-dubna.ru/feedback/index. После регистрации они поступят для детального изучения в постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам.

Решение о принятии к рассмотрению проекта решения Совета депутатов городского округа Дубна «О бюджете города Дубны на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (за исключением приложений) будет опубликовано в официальном печатном издании – газете «Вести Дубны», полная версия будет размещена на официальном интернет-портале органов местного самоуправления городского округа Дубна Московской области www.naukograd-dubna.ru.

Бюджет на 2022 год составлен с профицитом в размере 252,25 тыс. рублей. Основные характеристики, обозначенные в проекте:

- общий объем доходов 3 089 268,72 тыс. рублей,

- общий объем расходов 3 089 016,47 тыс. рублей.

Единогласным решением утвержден перечень мест для проведения ярмарок на 2022 год. Их пять.

Так, праздничные тематические выставки можно разворачивать в парке семейного отдыха на Большой Волге и на набережной Менделеева, включая Молодежную поляну, сквер Мещерякова, собственно набережную и территорию напротив гостиницы «Дубна».

Праздничные выставки и выставки выходного дня – на Комсомольской набережной и площади Космонавтов, перед ДК «Октябрь».

Универсальные, тематические и сельскохозяйственные выставки разрешено проводить на участке площадью до 450 кв. м, находящемся в собственности ООО «Торговые ряды» (на ул. Энтузиастов, в пяти метрах на восток от дома 4/1).

После небольших уточнений в описательной части депутаты утвердили Схему размещения нестационарных торговых объектов на 2022-2026 годы. В перечне 36 адресов, где могут находиться павильоны, киоски, передвижные сооружения, пункты быстрого питания, торговые палатки, вендинговый автомат для продажи мороженого, бахчевые развалы и елочные базары.

В завершающей части заседания депутаты обсудили недавний инцидент с попаданием в Южную канаву неизвестных химических веществ, вызвавших замор рыбы. Подобные сбросы фиксировались дважды. Сотрудники городской администрации совместно с инспекторами по охране природы Министерства экологии региона выезжали на место, составили акт и направили письмо в Росприроднадзор, чтобы установить источник и определить виновных. Взяты пробы воды, одно из градообразующих предприятий – АО ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка – направило их на анализ в специализированную лабораторию. Результаты проверки будут обнародованы.

Напомним, что в Совет депутатов можно обратиться по телефону 218-05-15, доб. 239 и 238, или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

По информации

Совета депутатов г. о. Дубна