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Уникальный медпрепарат Печать
18.11.2021 07:58

Компания «Пуль-сар», которая ведет свою деятельность на территории ОЭЗ «Дубна», запустила в производство уникальный медицинский препарат.

Одна из разработок «Пуль-сара» - жидкое средство «Гемоблок» - уже занимает значительную долю отечественного рынка изделий для остановки кровотечений, экспортируется во многие страны.

Сходный по составу, но обладающий дополнительными свойствами новый препарат «Лимфоблок» также не имеет аналогов в мире и позволяет в три раза сократить пребывание в больнице для пациентов с онкологией после хирургических операций. Уже начались его поставки в онкологические больницы и клиники в разных регионах России.
  		 
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