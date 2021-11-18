Компания «Пуль-сар», которая ведет свою деятельность на территории ОЭЗ «Дубна», запустила в производство уникальный медицинский препарат. Одна из разработок «Пуль-сара» - жидкое средство «Гемоблок» - уже занимает значительную долю отечественного рынка изделий для остановки кровотечений, экспортируется во многие страны. Сходный по составу, но обладающий дополнительными свойствами новый препарат «Лимфоблок» также не имеет аналогов в мире и позволяет в три раза сократить пребывание в больнице для пациентов с онкологией после хирургических операций. Уже начались его поставки в онкологические больницы и клиники в разных регионах России.