К сожалению, опять нас настигла волна коронавируса. Мы потихоньку отвыкаем друг от друга, лишены возможности вместе радоваться праздничным дням. Но всех тяжелее приходится медицинским работникам.

Это именно они выслушивают все наши жалобы, недовольства, видят нас в тяжелых, печальных и трагических ситуациях.И, тем не менее, они проявляют свои самые лучшие качества, работая с нами ежедневно на износ, забывая подчас о себе и своих близких.

Хотелось бы поблагодарить врачей - О.М. Хатину, М.С. Теплову, Н.Б. Когутенко, Т.Н. Бакунину, А.Г. Кузнецова, Т.О. Петренко, Т.А. Герасимову; медицинских сестер – Е.В. Лощакову, В.С. Шамкину, Ж.А. Гусеву, Е.В. Еленик, О.Н. Кабанову и других. Это они - герои сегодняшнего дня.

Мы, горожане, можем помочь себе и нашим врачам: вовремя вакцинироваться, набраться терпения и уважительно относиться друг к другу.

Н.М. ШУВИКОВА, председатель городского Совета ветеранов