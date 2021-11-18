История выпускницы ИСАУ Татьяны Горячевой Татьяна Горячева поступила в университет «Дубна» в 2000 году. Приехала из города Кольчугино Владимирской области. Мечтала стать программистом с улицы Программистов. Но стала школьным учителем по информатике сначала в Кольчугино, а потом в Дубне в школе №9. Там же работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Написала проекты двух грантов по информатизации, благодаря которым школа №9 получила 1 100 000 рублей и компьютерное оборудование. В 2018 году Татьяна узнала, что в Московской области есть рекрутинг центр, через который проходят кандидаты на роль директора школы. Это был вызов. Татьяна справилась. Прошла тренинг, тестирование, защитила концепцию школы и получила рекомендацию на должность директора школы в Московской области. В 2021 году Горячеву назначили директором дубненской гимназии №8. - Татьяна, расскажите, пожалуйста, как вы попали в Университет «Дубна»? - Когда я оканчивала школу, еще не было ЕГЭ. Я готовилась к поступлению в три вуза: в Политехнический на инженера во Владимирской области, в Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева и в университет «Дубна». Самостоятельно я готовилась в Политех, по выходным ездила в Москву – на курсы в Менделеевский, а в будние дни ходила в соседнюю школу на курсы подготовки в Дубненский университет. То есть в 11 классе я усиленно занималась химией, физикой, экономикой, русским (устным), математикой, информатикой и так далее. Это было ужасно. - Дальше я отгадаю: у вас родители учителя, и вы – отличница. - Да, мама – педагог (смеется). И у меня серебряная медаль. - Понятно. Как проходила подготовка в три совершенно разных вуза? - Естественно, к середине 11 класса я перегорела. Бросила идею поступать в Политех. Поняла, что не хочу в Москву в химический. Присмотрелась к Дубне. Пошла по легкому пути. Здесь нужно было сдавать только два экзамена. Когда мы с подругой поехали на день открытых дверей в Дубну, одноклассники смеялись: «Вы едете в тот университет, перед которым на полянке пасутся коровы». Действительно, когда мы приехали, около университета гуляла, правда, не корова, а лошадь. На дне открытых дверей нас (двух абитуриенток) встретил Михаил Петрович Чавлеишвили, привел на кафедру математики, познакомил с преподавателями. Меня впечатлило, что на столах преподавателей были отличные компьютеры. В 2000 году в нашей школе в Кольчугино стояли компьютеры «Электроника» с дискетами 5.25, язык программирования Basic и операционная система DOS. Никакой «мышки» не было. Когда я в университете «Дубна» увидела компьютеры с графической системой Windows, они казались космическими, а что делать с «мышкой» я вообще не понимала. Кафедру САУ мне посоветовала бабушка. Она инженер, окончила Плехановскую академию. Я не знала, куда поступать, и бабушка говорит: «Давай погадаем». Мы открыли справочник наугад – и оказалось невероятное совпадение – университет «Дубна», который я все-таки имела в виду, и направление «Системный анализ и управление». Бабушка сказала: «Тут информатика, это связано с компьютерами, они сейчас активно развиваются, это перспективно». Так я оказалась в Дубне. Кстати, со своим будущим мужем я познакомилась в студенческом общежитии, он тоже был студентом университета. - Кем вы хотели стать, пока учились в университете? - Уже тогда шли разговоры о городе программистов, и мне хотелось быть программистом на улице Программистов в Особой экономической зоне. Но после четвертого курса у меня родился ребенок и я уехала домой в Кольчугино. Потом четыре года проработала школьным учителем информатики в Кольчугино. В 2011-м мы вернулись в Дубну, родили второго ребенка. С начала 2012 года я работала учителем информатики в школе №9. Когда появилась вакансия зама по учебно-воспитательной работе, решила попробовать. И стала завучем в школе. В 2018 году узнала, что в Московской области есть рекрутинг центр, через который проходят кандидаты на должность директора школы. Это тренинг, тестирование по знанию нормативной базы, по законам об образовании, общение с психологами и защита концепции развития школы. Необходимое условие – опыт руководящей работы в школе – то есть опыт работы заместителем директора. По результатам отбора вас рекомендуют или не рекомендуют на включение в резерв директоров школ Московской области. - То есть человек может выразить инициативу стать директором школы? - Оказалось, что да. Для меня это был новый опыт. Прохождение рекрутинг центра – это был вызов, хотелось оценить свои возможности. - Что из того, чему вас учили в университете, оказалось для вас полезным? - Фундамент заложили в школе – думать прежде, чем делать. Классная руководительница нам говорила: «Вы будете учиться всю жизнь». И когда я попала на направление «Системный анализ и управление» в Университете «Дубна» и услышала от преподавателей ту же мысль, я была к ней уже готова. На САУ у нас были очень квалифицированные преподаватели, и они видели в студентах людей. Евгения Наумовна Черемисина на своих предметах говорила, что нужно мыслить системно – это оказалось очень правильно. - Сейчас, когда вы директор школы, что вам хочется поменять в школе? - Нашей школе в этом году 60 лет, и, не изучив состояние, из которого мы начинаем двигаться, что-то глобально менять сложно. Я думаю, сначала надо понять, как школа живет, чем она богата, какие есть ресурсы, какой потенциал. И где-то через год можно будет ответить на вопрос, что здесь можно поменять или привнести нового. Пока исходные данные не изучены. - Планируете ли вы реализовать в школе какой-то проект, связанный с информатизацией? - В девятой школе я проводила подобную работу. Например, создала электронную учительскую. Завела всем учителям корпоративную почту с доменом школы. Какую программу информатизации предусматривать в восьмой школе, пока не знаю. Когда я работала в школе №9, мы участвовали в региональных конкурсах на гранты. Я написала два проекта, один проект точно принес 1 100 000 рублей. На эти деньги были закуплены интерактивные доски и оплачены рабочие места для учителей. Был еще один грант, который мы выиграли. Денег по нему мы не получили, но получили оборудование – компьютерный класс в виде ноутбуков. Это все благодаря проектам по информатизации. Если подобные гранты есть сейчас, мы, конечно, будем участвовать в конкурсах. - Какой вам видится идеальная школа? - Я вряд ли скажу вам что-то новое. Школа должна быть современной. Мир меняется, и школа тоже должна меняться. Если мы приходим в банк, в МФЦ, мы видим, что они современные. Там современное оборудование и квалифицированные кадры. Вот и школа должна быть современной. Детям должно быть удобно, безопасно, тепло. И ученикам, и учителям должно быть интересно. Должны быть возможности для развития и доброжелательная атмосфера. - Чему вы пытаетесь научить как учитель? Что вам важно? - Я всегда говорю ребятам про уважение, что каждый из них личность, которую нужно уважать. Но не надо забывать, что вокруг такие же личности. Нужно с уважением относиться и к одноклассникам, и к учителям. Чему пытаюсь научить? Передаю те же истины, которые передавали мне и в школе, и в университете: учиться надо всю жизнь. Сейчас существует много возможностей, если их не использовать, то кто-то их использует вместо тебя. Сегодняшняя жизнь настолько стремительна, что, если ты где-то остановился и перестал развиваться, ты сразу отстаешь. Если у тебя есть какие-то амбиции, то на них нужно работать уже сейчас. Еще, мне кажется, важно научиться радоваться каждому дню и любой погоде; уметь видеть хорошее и жить интересно; любить окружающий мир и наблюдать за тем, как он меняется. Анна ЭПШТЕЙН Институт САУ университета «Дубна»