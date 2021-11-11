Дубненская городская больница продолжает активную вакцинопрофилактику против COVID-19 и сезонного гриппа. Во взрослых поликлиниках ДГБ в течение дня прививаются почти 250 человек от коронавирусной инфекции и 100 – от гриппа.

Не сокращается в Дубне, как в целом по Подмосковью, и плановая медицинская помощь, несмотря на возросшую нагрузку из-за ковида. В длинные нерабочие дни также был организован прием пациентов по всем направлениям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью на телеканале «Россия 1» рассказал, что COVID-19 продолжает бить рекорды, врачи работают на пределе, вызовы скорой помощи «зашкаливают». На аппаратах ИВЛ – сотни человек. Из тех, кто попадает на койки, большинство – люди, не прошедшие вакцинацию.

Чтобы защитить себя и окружающих от опасного вируса – сделайте прививку!

Запись по телефону 122, через федеральный портал gosuslugi.ru или региональный uslugi.mosreg.ru.

Для получения сертификата о прививке с собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.