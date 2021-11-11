Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается сложной. Чтобы минимизировать риск заражения Covid-19 для наиболее уязвимых категорий граждан, с 8 ноября в Подмосковье приостанавливается действие социальных транспортных карт для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

Это временная мера, поскольку общественный транспорт остается одним из основных источников распространения коронавируса. Ограничения не коснутся тех, кто сделал прививку от ковида или переболел в течение предыдущих шести месяцев.

Как только человек пройдет вакцинацию, действие соцкарты возобновится: если препарат двухкомпонентный, карту разблокируют уже после первого укола.