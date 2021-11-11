С 8 ноября россияне могут получить новый сертификат о вакцинации против коронавируса, медицинских противопоказаниях к ней или о перенесенной болезни. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ будет доступен на двух языках — русском и английском. Получить сертификат можно как в бумажном, так и в электронном виде. Для получения бумажной версии необходимо посетить МФЦ. Электронный файл будет сформирован на портале госуслуг не позднее чем через три дня после завершения вакцинации.

Сертификаты, содержащие сведения о полученных прививках или перенесенной инфекции, которые были получены до этой даты, будут переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.

Новый сертификат будет содержать подробную информацию о его владельце: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес проживания россиянина и дата оформления документа. Помимо паспортных данных, в документе будут указываться СНИЛС и полис ОМС. Также в нем отразятся данные о вакцинации и ревакцинации.

Кроме того, в документе предусмотрен раздел для указания сведений о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации. В нем будут отражены вид противопоказаний (временные или постоянные), срок, на который они установлены, а также наименование медицинской организации, принявшей соответствующее решение.

Новая форма сертификата станет единой и обязательной на всей территории страны, её создание необходимо для стандартизации и исключения случаев подделок документа.