Продолжение. Начало в № 37, 38, 39, 41, 42, 43 Училище было подлинным украшением города. Даже в какой-то степени его брендом. Особенно это проявлялось, когда весь личный состав строем проходил по городу на демонстрациях 1 мая и 7 ноября и в День Победы. Курсанты активно участвовали в городской культурной жизни, став костяком академического хора ДК «Мир», выступая на проводимых ГК ВЛКСМ конкурсах и фестивалях. И во всём этом была огромная роль комитета комсомола ВВСТУ-ВВСКУ, который возглавляли два замечательных офицера, два Василия – Агеев и Такун. Свойственная им высокая ответственность, стремление сделать комсомольскую организацию заметной в городе, понимание её особого места в делах дубненского комсомола, порядочность и дисциплинированность снискали им авторитет среди комсомольских вожаков Дубны. Наши сложившиеся в то время добрые взаимоотношения с ними комсомолом не закончились. Мы весьма плодотворно будем взаимодействовать и на партийной работе. А с В.И. Такуном и на работе в Администрации г. Дубны. В процессе организации военно-патриотической работы хорошие взаимоотношения были у меня с военными руководителями школ. Это были люди с интересными фронтовыми и армейскими биографиями, которые многое делали для воспитания школьников. С теплотой вспоминаются военные руководители: Н.И. Бузовкин (школа № 8), П.Н. Романов (школа № 9), А.В. Сергеев (школа № 5), А.М. Губернаторов (школа № 10), В.Д.Попов (СПТУ №5). При необходимости со многими из них можно было посоветоваться, получить нужную поддержку. Особо стоит сказать и ещё об одном нашем наставнике, помощнике и соратнике – председателе городского Совета ветеранов войны Анатолии Михайловиче Рыжове, возглавлявшем ещё и городской штаб походов боевой славы при ГК ВЛКСМ. У него была интересная жизнь. Родился в 1904 г. В 14 лет организовывал первые комсомольские ячейки в Тамбовской губернии, был бойцом ЧОНа (чрезвычайного отряда особого назначения). Воевал с контрреволюционными отрядами антоновцев. Впоследствии работал в ВЧК – ОГПУ – КГБ. Полковник КГБ. В Дубну приехал в 1953 году из Челябинска-40 (позднее – «Маяк»), где служил начальником отдела, обеспечивающего режимность предприятия. С 1953 по 1964 год – помощник директора ОИЯИ по режиму. Мы всегда получали от него помощь и поддержку по многим вопросам военно-патриотического воспитания. Он часто бывал в Горкоме ВЛКСМ, интересовался нашими делами, давал дельные советы (и делал это как бы исподволь). Приходил без предупреждения, затевал какой-либо разговор об интересующей его проблеме, а в процессе его высказывал своё мнение и давал ненавязчивый совет по решению проблемы. А ещё Анатолий Михайлович, как человек авторитетный в городской партийной организации, при необходимости всячески поддерживал и, как говорят, «продвигал» различные наши начинания в партийных верхах. Умело отстаивал наши интересы и на уровне обкома ВЛКСМ как член областного штаба походов боевой славы. Ему принадлежит огромная заслуга в становлении и развитии ветеранского движения в городе, и не только ветеранов Великой Отечественной. Он был организатором и бессменным председателем городского Совета ветеранов войны, а когда в 1985 году была организована городская организация ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, он ее возглавил. Одновременно руководил и организацией ветеранов коммунистической партии. С ветеранами он умел говорить, понимал их, защищал их интересы, помогал решать проблемы, но и при случае умел некоторых из них, что называется, «поставить на место». Именно благодаря его активной позиции в 1983 году у ветеранов организации появилось свое помещение, где они могли собираться. Это кв. 4 в доме № 8 на улице Мира. Многие годы А.М. Рыжов входил в состав городской комиссии партийного контроля, где всегда занимал принципиальные позиции по наиболее сложным вопросам. Особенно по отношению к тем коммунистам, кто нарушал партийную дисциплину и этику. Не оставался в стороне школьный отдел ГК ВЛКСМ и от проведения со старшеклассниками различной досуговой работы, и в первую очередь организации с ними спортивно-массовой и культурно-массовой работы. В спорте мы, можно сказать, действовали в одной упряжке с городским Комитетом физкультуры и спорта. Набор спортивных мероприятий у него тогда уже сложился, и наша роль зачастую сводилась к участию в организации комсомольско-молодежных легкоатлетических и лыжных кроссов, спортивных праздников. Спортивную работу ГК ВЛКСМ строил в тесном контакте с председателем комитета - большим энтузиастом своего дела Владимиром Васильевичем Ермолаевым. Он был поистине подлинной эпохой в дубненском спорте, сделавшим многое для его развития. Причем как для массовости, так и для развития отдельных видов. Именно он заложил основу для проведения массовых соревнований, в том числе и среди пионеров и комсомольцев, по бегу, лыжам. В нем не было начальственности, он со всеми держал себя ровно, независимо, на любом уровне отстаивал интересы спорта и спортсменов. Кое-кого, кто в порыве славы «зарывался», мог поставить на место. Был инициативен, умел организовывать мероприятия различного уровня, от городских до международных. С комсомолом у него были глубокие связи, которые возникли еще в конце 50-х годов, когда он как член бюро дубненского горкома ВЛКСМ отвечал за спортивную работу. Возникшие у нас с ним добрые взаимоотношения продолжились и позднее, уже в годы моей работы в отделе пропаганды и агитации ГК КПСС. Особую позицию занял наш отдел по отношению к развитию спортивной работы по месту жительства. Используя рычаги Исполкома городского Совета (а мне пришлось неоднократно выступать на сессиях горсовета, заседаниях исполкома и комиссии по делам несовершеннолетних), мы добились от жилищно-коммунальных управлений ОИЯИ, ДПКО «Радуга» обязательного выделения 14% отчислений от платы за коммунальные услуги на работу с детьми в микрорайонах. Ранее эти суммы использовались на другие нужды. Значительная часть из них пошла на организацию спортивной работы, организацию работы подростковых клубов. Пристальное внимание ГК ВЛКСМ уделял созданию в микрорайонах детских спортивных площадок. Пришлось буквально «проталкивать» через авторитет исполкома решение этой задачи. Мы подготовили проект его решения по данному вопросу и после его принятия контролировали исполнение со стороны ЖКУ. Причем, помимо контроля, мы активно подключали комитеты ВЛКСМ в ОИЯИ, ДПКО к строительству новых площадок. Они не только провели множество субботников, но и выделяли ребят-энтузиастов, бравших на себя работу по заливке площадок, созданию детских хоккейных команд, проведению тренировок ребятишек. Если в 1976 году в городе было 9 таких площадок, то в конце 1979-го – уже 18. Потом, уже после моего ухода из горкома, их число увеличилось до 24. И что важно, площадки не пустовали, как сейчас. Дети на них занимались спортом и зимой, и летом. Горько было наблюдать, когда в 90-е годы большинство ограждений хоккейных коробок были растащены предприимчивыми взрослыми-огородниками. Так угробили, а позднее уже не восстановили, такую замечательную традицию, заложенную комсомолом. Не без участия ГК ВЛКСМ стало возрождение в Дубне занятий борьбой самбо. В 50-е и 60-е годы молодежь города активно занималась этим видом спорта, инициаторами которого были приехавшие из Москвы молодые люди. В их числе и большой подвижник этого вида спорта Леонид Молчанов. Но в 1969 году Леонид Григорьевич уехал из Дубны в Протвино. Замены ему, как тренеру, не нашлось, и, видимо, мало кто хотел этого. Ведь были тренеры, заинтересованные, чтобы молодежь приходила на занятия вольной и классической борьбой, волейболом. В 1977 году, после окончания Бауманки, в ОИЯИ приехал мастер спорта по самбо Валентин Горделий. Будучи студентом, он оказался в числе создателей в Москве подросткового клуба «Самбо-70», ставшего довольно известным в стране. Валентин, человек очень инициативный, влюбленный не только в самбо, но и переживавший за судьбы ребят, пришел к нам в горком комсомола и предложил создать такой же подростковый клуб в институтской части города. Мы его инициативу поддержали и совместными усилиями комсомола, спортсовета ОИЯИ, комитета по физкультуре и спорту, комиссии по делам несовершеннолетних такой клуб создали. Он получил развитие, вовлекая в свой состав свыше сотни мальчишек и даже девчонок. Клуб, завоевав авторитет в их среде, стал через несколько лет известным и в Подмосковье, и в стране. Дубна вновь получила такой мужественный вид спорта, как самбо, приносящий славу городу и ныне. Николай ПРИСЛОНОВ Продолжение следует