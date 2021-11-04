26 октября Совет депутатов Дубны провел очередное заседание. Началось оно с приятной ноты - церемонии награждения.

Почетные грамоты Совета депутатов вручены аудитору Контрольно-счетной палаты городского округа Дубна Светлане Фроловой – за значительные достижения в организации и исполнении полномочий и задач в области внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в городе и Петру Номоконову - за значительные трудовые достижения, большой вклад в развитие гражданского общества города, защиту прав и законных интересов жителей Дубны.

Затем участники заседания рассмотрели шесть вопросов, ранее детально изученных и проработанных на профильных депутатских комиссиях и направленных для включения в повестку дня заседания Совета. Все проекты решений прошли проверку на соответствие требованиям действующего законодательства, коррупциогенных факторов выявлено не было. Экспертное заключение дала Контрольно-счетная палата городского округа Дубна.

Депутаты приняли корректировку бюджета в отношении десяти муниципальных программ. По словам председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам Евгения Углова, в итоговой версии учтены все замечания, сделанные в процессе предварительного обсуждения.

- Корректировка большая, существенно выросла доходная часть, 91 млн рублей мы направляем на погашение дефицита бюджета. А также закладываем средства на контракты, которые будут заключаться по результатам торгов, для жизнеобеспечения города уже в 2022 году, - отметил Евгений Дмитриевич.

Основные характеристики бюджета города Дубны на 2021 год:

- общий объем доходов – 2 942 239,34 тыс. рублей;

- общий объем расходов – 3 127 341,85 тыс. рублей;

- дефицит бюджета – 185 102,51 тыс. рублей.

Совет депутатов согласовал изменения в Положение о бюджетном процессе в городе Дубне. Положение приведено в соответствие с изменениями в Федеральном законе.

Были утверждены еще два нормативных правовых акта. Это Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Дубна, и Нормативы градостроительного проектирования – важнейший документ для возобновления жилищного строительства в наукограде.

Депутаты одобрили дополнения в перечень объектов муниципальной собственности, которые могут быть приватизированы. Речь идет о нежилых зданиях на ул. Университетской, дом 1, строение 2 и дом 19, а также о нежилом помещении по адресу: проспект Боголюбова, дом 15, секция 11, помещение I.

Не вызвал возражений и вопрос о передаче в залог муниципального недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерному обществу «Производственно-техническое объединение городского хозяйства».

У ресурсоснабжающего предприятия положительная кредитная история с 2018 года, очередной банковский кредит закрыт. А новая кредитная линия на 10 млн рублей нужна для того, чтобы рассчитаться с поставщиками реагентов, оплатить налоги, не задерживать зарплату. Собственных оборотных средств не хватает, причина тому - задолженности при оплате населением предоставленных услуг по водоснабжению и канализованию после перехода на прямые платежи.

Завершающим вопросом рассмотрено ходатайство трудового коллектива Акционерного общества «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» о награждении специалиста общего отдела Елены Владимировны Горюновой Почетной грамотой Совета депутатов за значительные трудовые достижения в производственной деятельности, направленные на улучшение условий жизни людей, многолетний добросовестный труд. Все депутаты проголосовали «за».

По информации Совета депутатов г. о. Дубна