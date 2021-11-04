Продолжение. Начало в № 37, 38,39, 41, 42 1977 год стал для развития лагеря особым. Мы еще зимой составили довольно обстоятельный план совершенствования материальной базы и сумели при поддержке предприятий города его успешно реализовать. Во-первых, капитально отремонтировали спальные корпуса. Во-вторых, сделали закрытые душевые. В-третьих, кардинально реконструировали столовую, оснастив её новым современным кухонным оборудованием. Установили канализационные колодцы. И венцом этих работ стало сооружение нового шатрового спального корпуса, который строили «всем миром» за счет комсомольских субботников. Последнюю точку поставил первый секретарь ГК ВЛКСМ С. Бабаев, который, оставив на Цапцына и меня все горкомовские дела, на несколько дней уехал в ЛТО и занимался там покрытием крыши. Когда же я приехал к нему, чтобы подписать какие-то бумаги, то обнаружил его сидящим на коньке крыши и прибивавшим рейки для закрепления рубероида. А старшеклассники ему помогали. И если в первую смену мы не успели с этим домиком, то во вторую уже разместили там сорок ребят. С середины июня лагерь начинал функционировать, и нам, горкомовцам, приходилось практически каждодневно заниматься его делами. Наше утро начиналось с выяснения обстановки в лагере, для чего использовалась находившаяся в кабинете первого секретаря радиостанция. С её помощью мы в любой момент могли связаться с руководством лагеря, передать какую-либо информацию. Довольно часто выезжали в лагерь на различные мероприятия. Участвовала в таких поездках и Н.В. Неганова, для которой ЛТО был таким же любимым и хлопотным детищем, как и для нас. И что стоит отметить: лагерь не оставался без внимания ГК КПСС, инструктора Ж.С. Рыжовой, секретаря И.В. Зброжека, первого секретаря Ю.С. Кузнецова (он за сезон бывал в лагере три-четыре раза). Посещали его и заместители председателя горисполкома Н.Г. Беличенко и Н.П. Викторова. Причем их визиты не были чисто инспекционными поездками. Наоборот, каждый раз они стремились при необходимости нам помогать. Горком в период деятельности лагеря обеспечивал его прессой, пересылал письма родителей и ребят, организовывал во время проведения вечеров дежурства комсомольского оперативного отряда дружинников, выезд вокально-инструментальных ансамблей, интересных людей с лекциями и беседами. В лагере действовал орган самоуправления - совет бригадиров. Все значимые вопросы выносились на общее собрание старшеклассников. Между бригадами велось соревнование, итоги которого подводились ежедневно и подекадно. Часто проводились спортивные соревнования, вечера встреч с интересными людьми. Много лет, с 1972 по 1982 г., большим другом лагеря был известный летчик-испытатель, Герой Советского Союза К.К. Коккинаки. Ребята на одном из собраний приняли решение о присвоении ЛТО «Дубна» его имени. Конечно, деятельность лагеря не обходилась без проблем. Жизнь есть жизнь, но все эти проблемы нами успешно решались. Ни одного ЧП в ЛТО не было. Ребята возвращались из лагеря в большинстве своем довольные проведенным временем, сделанной полезной работой. Многие обретали новых друзей, товарищей, подруг, кто-то и влюблялся. И есть несколько примеров, когда зародившаяся в лагере дружба переросла в большую любовь, а молодые люди, став взрослыми, создавали семьи. Кто-то воспринимал время, проведенное в ЛТО, в ином свете. Порой и с негативом. Ведь там было непросто, особенно во время работы. Мало у кого вызывала энтузиазм прополка в жару свеклы. Ведь устанавливались нормы, и не маленькие, и их надо было выполнять. Но при всех трудностях ребята с честью справлялись с работой. ЛТО неоднократно признавался одним из лучших в Московской области. Да и в трудовых успехах совхоза «Талдом» был труд нашей молодежи. Ежегодно итоги работы трудового лагеря подводились на городском слете. В 1978 г. награды отличившимся школам и ребятам вручали прославленные космонавты В.Ф.Быковский и Е.И. Хрунов. И если ЛТО был уже понятным делом для ГК ВЛКСМ, которым он занимался почти полтора десятилетия, то, начиная с 1977 года, новым делом для нас стала организация работы других летних трудовых объединений старшеклассников. Уже к этому времени в ряде регионов страны старшеклассников в период летних каникул стали активно привлекать к различному производственному труду в таких сферах, как строительство, торговля, связь, здравоохранение и др. Решались не только задачи трудового воспитания и профориентации школьников, но и замещения во время массовых отпусков работников предприятий. Опыт оказался удачным, так что ЦК ВЛКСМ рекомендовал комитетам комсомола всячески его расширять. Вопрос был не так прост. С одной стороны, у старшеклассников было желание поработать и заработать для своих нужд и нужд семьи какие-никакие, но деньги. С другой стороны, не совсем были готовы к приёму школьников на предприятиях. Появление учащихся в трудовых коллективах означало лишние организационные, правовые хлопоты и ответственность за создание надлежащих условий труда, за безопасность детей. Поэтому нам, затевая работу по созданию летних трудовых объединений старшеклассников, надо было убедить руководителей пойти на такой довольно смелый шаг. С этого мы и начали. В мае 1977 г. собрали руководителей кадровых служб предприятий, выяснили их потребности в кадрах, где не нужна была специальная подготовка. Первыми, кто активно пошёл на сотрудничество с нами, стали ОРС и ЖКУ ОИЯИ, Торг, узел связи. На каждое предприятие мы сформировали трудовые объединения, и ребята успешно поработали. На базах ОРСа и Торга они занимались сортировкой овощей, а также продавали с лотков мороженое, соки и воду. В узле связи вместо ушедших в отпуск почтальонов ребята доставляли корреспонденцию, а в ЖКУ работали на озеленении и благоустройстве. Положительный опыт 1977 г. стимулировал у старшеклассников еще большее желание поработать летом 1978 г. Ну и мы благодаря поведённым переговорам с предприятиями уже смогли предложить ребятам работу помощниками воспитателей в детсадах (или нянечками), помощниками поваров, санитарками в лечебных учреждениях, помощниками вожатых в городских пионерских лагерях. Особый отряд нам удалось сформировать в Строительно-монтажном управлении №5 для благоустройства различных строительных объектов. Надо отметить, что здесь очень позитивную позицию занял начальник СМУ А.П. Тюленев, который распорядился назначить специального человека для руководства работой старшеклассников, всячески содействовал тому, чтобы труд ребят в полной мере соответствовал требованиям трудового законодательства и хорошо оплачивался. В результате если в 1977 г. у нас летними трудовыми объединениями, не считая ЛТО, было охвачено около 60 человек, то уже в 1978 г. – свыше 100, а в 1979 г. – 260 человек. Труд ребят влился, как говорил поэт, «в труд моей республики». Ребята таким образом получили профессиональные навыки, поняли, как зарабатываются деньги и были заняты в каникулы общественно полезным делом. Причем мы постарались так организовать работу объединений, чтобы подростки не только трудились, но и отдыхали. На базе школ проводили различные досуговые мероприятия: экскурсионные поездки, вечера, спортивные соревнования. Комсомол в то время всё больше стал заниматься профориентацией старшеклассников. Комитеты ВЛКСМ предприятий направляли на встречи со старшеклассниками лучших молодых рабочих и инженеров, приглашали школьников на конкурсы профессионального мастерства, организовывали для них экскурсии на предприятия. На заводе «Тензор» при поддержке ГК ВЛКСМ и гороно стали проводить ежегодные профессиональные турниры старшеклассников. Здесь к этому подходили неформально. Ребята имели возможность побывать в цехах завода, встретиться с молодыми рабочими, послушать директора завода П.А. Журавлева, главного инженера Ю.Д. Никитского. Турнир включал в себя проверку знаний законов физики и химии на производстве. Определялись его победители. Большую роль в его организации играл комитет комсомола предприятия, секретари комитетов комсомола В.Журавель и А.Штокало. Отдельные ребята после таких встреч определялись с местом учебы, становились после школы студентами технических вузов или приходили работать на этот завод. Особое место в нашей работе занимало военно-патриотическое воспитание школьников. Комсомольские организации школ продолжали организовывать смотры строя и песни, встречи с ветеранами войны, походы по местам боевой славы и многое другое, что уже сложилось в воспитательной практике. Исключением стало проведение нами конкурсов инсценированной песни, которые потом стали традиционными. Первый из них состоялся в октябре 1977 г. к 60-летию Великого Октября. Затем прошёл конкурс к 60-летию Советской армии. В октябре 1978 г. – конкурс к 60-летию комсомола. Ребятам такая форма самовыражения нравилась, и они с удовольствием участвовали в конкурсах. Широко распространенной тогда формой воспитания стали конкурсы сочинений учащихся школ и ПТУ. Здесь Дубна выглядела на фоне области весьма солидно. Дубненские ребята входили в число призёров, отмечались МК и ЦК ВЛКСМ за лучшие сочинения. В практике работы ГК ВЛКСМ окончательно утвердилась игра «Орлёнок». Нашими первыми помощниками в её проведении были командиры и курсанты Волжского военно-строительного технического училища. К тому моменту, когда я пришёл в ГК ВЛКСМ, ВВСТУ уже работало в городе три года. Для него этот период был непростым. Надо было создавать хорошие условия для жизни курсантов, обеспечения учебного процесса, чем напряженно и занимался коллектив училища, которым руководил полковник В.М. Осокин, а потом А.М. Царалунга. Одновременно училище самым активным образом проводило в учебных заведениях города разностороннюю военно-патриотическую работу, которую ранее успешно осуществлял учебный полк. Училище стало опорной базой организации игр «Зарница», «Орлёнок». Тон в этом задавали партийный комитет и комитет комсомола ВВСТУ. Подлинными помощниками здесь стали полковники В.И. Матвеев, А.М. Варава, В.Н. Шаляпин, секретари комитета комсомола Василий Агеев и Василий Такун, члены комитета комсомола. Благодаря их стараниям мы никогда не имели каких-либо проблем с организацией военно-патриотических игр, а финалы игр становились увлекательными праздниками силы, ловкости, демонстрации готовности юного поколения к защите Родины. Стоит заметить, что именно эти игры во многом способствовали профориентации школьников, появлению у них желания служить в армии. Каждый год не один десяток дубненских юнармейцев поступали в училище и, окончив его, становились офицерами. ВВСТУ давало хорошее всестороннее образование, которое, как показала жизнь, оказалось конкурентно устойчивым и в новых, уже рыночных, условиях. Николай ПРИСЛОНОВ Продолжение следует