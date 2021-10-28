Которые сутки подряд в России регистрируют один за другим антирекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, например, 25 октября в стране подтверждено 36446 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Ситуация крайне сложная: ковидные госпитали переполнены, в их отделениях, особенно в реанимациях, на пределе работает и аппаратура, и люди. Врачи просят, умоляют: «Сделайте прививку! Подумайте о своих близких, защитите себя!». Вакцинация по стране идет, но крайне медленными темпами. 8940 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье с 23 по 25 октября, в том числе 3127 случаев заболевания – за минувшие сутки, 25 октября. Всего же на настоящий момент в Московской области выявлено 502 283 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 516 человек. Выздоровели и выписались из стационаров и с больничных 430 115 человек. В Дубне с начала пандемии выявлено 3749 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За 21 октября в нашем городе зафиксировано – 29 новых случаев заражения, 25 октября – 28 случаев заражения, за 26 октября – 28 случаев… И эти цифры – далеко не точное отражение картины заболеваемости. Это лишь те случаи, которые удалось выявить и подтвердить лабораторными исследованиями. Ограничения в Подмосковье Ограничительные меры, чтобы разорвать цепочку заражений, вводятся по всей стране. В регионах, где уровень заболеваемости особенно высок (в том числе в Москве и Подмосковье), эти меры наиболее жесткие. Так, губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, вводящее на территории Подмосковья ряд ограничений для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом. С 28.10.2021 по 07.11.2021 в Московской области устанавливаются нерабочие дни во время которых приостанавливается: - работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку; - работа объектов розничной торговли и торгово-развлекательных центров за исключением аптек, продовольственных магазинов и магазинов дистанционной торговли, в том числе и с доставкой; - работа организаций, которые оказывают бытовые услуги и предусматривают очное посещение - салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун; - работа физкультурно-оздоровительных объектов, фитнес-клубов и бассейнов; - проведение массовых физкультурных, спортивных, культурных, выставочных, рекламных, зрелищных и иных подобных мероприятий. В том числе в парках культуры и отдыха, ТРЦ, ночных клубах, дискотеках, караоке, боулинге, картинге, выставочных залах библиотек и в иных подобных местах; - посещение стоматологий за исключением экстренной помощи; - работа кинотеатров, концертных залов, цирков, в том числе в целях проведения репетиций творческих коллективов, зоопарков (за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе); - детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах. С 28.10.2021 по 07.11.2021 приостанавливается оказание услуг, которые требуют очного посещения, в органах государственной власти Московской области, МФЦ, миграционных центрах, ЗАГСе. Электронные государственные услуги будут предоставляться в полном объеме. С 28.10.2021 по 07.11.2021 посещение театров и музеев допускается со следующими условиями: - 50% от общей вместимости; - наличие у всех зрителей QR-кодов; - использование масок или респираторов, а также при соблюдении иных требований Роспотребнадзора. С 08.11.2021 до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области: - Приостанавливается действие социальных транспортных карт, предусматривающих бесплатный проезд, для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания, в том случае, если они еще не сделали прививку от коронавируса или не переболели им в течение последних 6 месяцев. - Количество зрителей при проведении спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием зрителей при отсутствии у части зрителей специального QR-кода: со 100 до 50 человек одновременно при проведении мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), с 1000 до 500 человек одновременно при проведении мероприятий на открытом воздухе. Данное ограничение не распространяется, если у всех зрителей есть специальный QR-код. - Посещение театров и музеев допускается со следующими ограничениями: 70% от общей вместимости; наличие у всех зрителей QR-кодов; использование масок или респиратора, а также при соблюдении иных требований Роспотребнадзора. - Предпринимателям и организациям, которые оказывают услуги на территории Московской области, настоятельно рекомендуется принять аналогичные требования по использованию QR-кодов, масок и других стандартов безопасности. Работодатели в период с 25.10.2021 до 25.02.2022 обязаны перевести на дистанционную работу: - всех работников старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, за исключением вакцинированных и переболевших; - 30% работников от общей численности без учета вакцинированных и переболевших работников. С 28.10.2021 по 07.11.2021 устанавливаются каникулы для школьников. Поручения Президента Владимир Путин утвердил поручения по введению мер, необходимых в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Главное: - Обеспечить предоставление двух выходных для прививки от COVID-19. - Ввести самоизоляцию для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями. - Кратно увеличить тестирование на коронавирус. - В кратчайшие сроки изолировать заболевших и граждан с подозрением на коронавирус. - Усилить контроль за соблюдением масочного режима. - Запретить развлекательные мероприятия и ограничить работу заведений общепита в ночное время. Две вакцины – параллельно Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от Covid-19 и гриппа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Ранее одновременную вакцинацию от ковид и гриппа одобрила Всемирная организация здравоохранения. Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении, говорится в сообщении Минздрава РФ. При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо. В условиях серьезного эпидподъема по ковиду и гриппу гражданам критически важно защитить себя – это относится как к людям старшего поколения, так и к молодежи, которая сегодня также находится в группе риска. Возможность одновременно вакцинироваться от ковида и гриппа позволяет сделать вакцинацию более удобной для граждан и должна стать дополнительным стимулом, чтобы принять в ней участие. Прививочная кампания от сезонного гриппа проходит во взрослых и детских поликлиниках Дубненской городской больницы. В наличии имеются отечественные вакцины «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс квадри» и «Гриппол плюс». Также продолжается вакцинация от ковид. Все желающие могут обратиться в прививочный кабинет поликлиники по месту прикрепления. Предварительная запись – через региональный портал Госуслуг и по телефону 122. Подготовила Людмила Петрова