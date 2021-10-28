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Они позаботились о себе и близких Печать
28.10.2021 07:29

Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» в очередной раз организовала вакцинацию своих сотрудников и специалистов компаний-резидентов. На пункт вакцинации в этот день пришли около 60 человек.

В числе первых повторную прививку сделал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. По его мнению, неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в стране может изменить только осознание каждым отдельным человеком важности компании по вакцинации и озабоченность здоровьем своих близких и коллег по работе.

 

- Пандемия продолжается, ни у кого уже не вызывает сомнений, что заболевание коронавирусом опасно не только для заболевшего, но и для его окружения, и одной из самых эффективных мер борьбы с инфекцией является вакцинация, - сказал Антон Афанасьев. – Наша Управляющая компания с самого начала пандемии активно включилась в масштабную кампанию по вакцинированию. И если по выводам экспертов для создания коллективного иммунитета необходимо привить не менее 70% населения, то у нас сегодня сделали прививку 87% сотрудников. Многие, как и я, уже ревакцинируются. Хочу поблагодарить специалистов медсанчасти-9, которые помогли организовать работу мобильного офиса по вакцинации. Мы планируем проводить такие акции каждую неделю, и я всем рекомендую сделать прививку, ревакцинироваться для того, чтобы защитить себя, своих близких, не нарушать планы работы Управляющей компании и предприятий резидентов.

Сегодня в коллективе Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» ведется активная разъяснительная работа, руководители подразделений доводят необходимую информацию до сотрудников, сертификаты о прохождении вакцинации предоставляются в отдел по работе с персоналом, составляются списки желающих пройти первичную или повторную вакцинацию. По-прежнему на вакцинацию приглашаются и жители наукограда, информация о работе мобильного офиса размещена в дубненских маршрутках.
  		 
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