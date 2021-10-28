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За вклад в борьбу с COVID-19 Печать
28.10.2021 07:28

ОЭЗ «Дубна» отмечена наградой в номинации «За вклад в борьбу с пандемией COVID-19» рейтинга лучших ОЭЗ мира Global Free Zones of the Year 2021.

Рейтинг опубликован журналом fDi Intelligence, входящим в группу Financial Times. С самого начала пандемии COVID-19 Управляющей компанией ОЭЗ «Дубна» были предприняты все необходимые меры для сохранения комфортных условий работы резидентов в этой непростой ситуации. Основной стратегической задачей руководства стало сохранение бизнеса высокотехнологичных компаний. Пандемия COVID-19 внесла коррективы и в деятельность самих инвесторов, в основном, биомедицинского кластера. Компании «ВестМедГрупп», «ПСК Фарма», «Гранат Био Тех», «Эйлитон», «Полекс Бьюти», «Биофармлаб», «ЕЛС-МЕД», «МЕДИПАЛТЕХ» и другие оперативно переориентировали свои производства и начали выпускать инновационную продукцию или приступили к разработке новейших технологий для борьбы с коронавирусной инфекцией.
  		 
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