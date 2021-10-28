15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Она должна была пройти еще в прошлом году, но из-за пандемии ее перенесли.

Главным нововведением Всероссийской переписи населения в этом году стала возможность участия «онлайн». Принять участие в переписи можно через портал Госуслуги. От пользователя потребуется заполнить переписной лист, ответив на 20 вопросов. После отправки анкеты в вашем личном кабинете появится специальный QR-код, который надо будет показать переписчику, пришедшему к вам на дом, чтобы информацию точно учли.

Если же вы решили отвечать на вопросы по старинке, сперва обязательно присмотритесь к переписчику. Синий шарф и жилет, на плече или в руках портфель с надписью «Росстат», тоже синий. Именно по такой экипировке можно будет узнать переписчика. Дождаться его у себя дома, самостоятельно прийти в стационарный участок или ближайший МФЦ, каждый житель выбирает для себя сам.

Подробную информацию можно получить на сайте strana2020.ru или по телефону горячей линии 8 (800) 707-20-20, с 9:00 до 21:00. Звонок бесплатный.

Перепись населения – это, по сути, единственный и уникальный способ получить полный «портрет» страны. За месяц будет собрана информация о всех жителях России, об их жилищных условиях и структуре семьи, национальности и уровне образования. Эти данные станут основой цифровой аналитической платформы «Население». Их обработают и подсчитают, сколько городу, к примеру, нужно поликлиник, где проложить дороги и построить новые детские сады.

В апреле следующего года подведут предварительные итоги Всероссийской переписи населения, окончательные обещают озвучить до конца 2022 года. Полная обезличенная статистическая информация о населении всех регионов, городов и поселений станет доступна не только госорганам, но и каждому жителю страны.

Адреса и телефоны переписных участков в городском округе Дубна указаны на сайте администрации (http://www.naukograd-dubna.ru/article/perechen-adresov-i-telefonov-perepisnyh-uchastkov-g.o.-dubna-293386).