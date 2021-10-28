Продолжение. Начало в № 37, 38,39, 41 Много внимания мы тогда уделяли и такому традиционному направлению комсомольской работы как трудовое воспитание. Наряду с трудовым десантом и субботниками, сбором металлолома и макулатуры мы активно стали развивать участие старшеклассников в летний период в общественно-полезном труде. Или, как тогда говорили – участие в трудовой четверти. Конечно, как и у наших предшественников, на нашу долю выпала большая многогранная работа по организации деятельности лагеря труда и отдыха. Здесь уже сложились определенные традиции и их надо было совершенствовать. Стоит заметить, что само появление лагеря труда и отдыха (ЛТО) относится к 1963 году. В тот год в Дубне впервые проходила очень авторитетная научная конференция. И чтобы как-то обезопасить её от возможных неправовых действий подростков (а они вызывали беспокойство) в комитете ВЛКСМ ОИЯИ кому-то пришла идея вывезти из институтской части города эту братию. Договорились с совхозом «Талдом» и там разместили этот лагерь старшеклассников в с. Стариково. Возглавил его секретарь комитета комсомола Александр Злобин. Вывезли туда далеко не ангелов. Наоборот, стремились отправить туда как можно больше ребят, имевших правонарушения. Ребята три недели жили в полупоходных условиях. Мальчишки в палатках, а девчата в стариковской школе. Полное самоуправление. С утра их ждала разнообразная работа в совхозе: сушка сена, работа на току, прополка свеклы и др. Работа дополнялась купанием в реке Дубна, спортивными соревнованиями, вечерними досуговыми мероприятиями, песнями у костра, хорошими равными отношениями с комсомольцами ОИЯИ - инженерами и научными сотрудниками. Такое школа предложить не могла. Лагерь удался. Довольны были и организаторы, и старшеклассники. Бюро ГК ВЛКСМ одобрило этот опыт и рекомендовало его продолжить в следующем году. Замечу, что организовав такой лагерь, Дубна была первопроходцем не только в Московской области, но и в стране. Лагерь настолько удался, что уже в 1964 г. желающих поехать туда было более чем достаточно. Пришлось организовать две смены. Уже в последующие годы география охвата лагерем старшеклассников расширилась: охватили школу №2, школы левобережья. Мне самому посчастливилось (не побоюсь этого слова) быть в ЛТО в 1965 году, после восьмого класса. Руководил тогда им член комитета ВЛКСМ ОИЯИ Володя Шкунденков, ставший позднее видным ученым. От школ единственным педагогом был учитель труда Леонов Александр Фролович. Мальчишки жили в больших палатках, стоявших во дворе стариковской школы, а девчата разместились в её классах. Трудились по 3-4 часа до обеда. Иногда, в зависимости от погоды и необходимости завершить начатую работу, трудились и во второй половине дня. Столовая была под навесами на улице. Пища готовилась в полевых котлах. Это была настоящая романтика, которая нам нравилась. Кормили прекрасно. Мы ни за что не платили. Из выполненных нами работ запомнилась сушка сена и строительство большой силосной ямы. Каждый работал по-разному, но в целом хорошо и все нормы работ мы выполняли. Купались в реке Дубна без ограничения. Соревновались в гребле на яликах. Были туристические эстафеты. А вечером (чего очень ждали) после ужина, как только темнело, были танцы под собственный, организованный из самих ребят, вокально-инструментальный ансамбль. Довольно часто проводились встречи с приезжавшими из Дубны интересными людьми. Много пели под гитару. Именно тогда я впервые услышал ставшие позднее популярными песни Визбора, Городницкого и Окуджавы. Из лагеря я увез блокнот записанных песен и новые знакомства со сверстниками . А кто-то встретил там и свою первую любовь, познакомившись с девушкой и порой тайно встречая с ней туманный рассвет где-то на берегу реки… Если были танцевальные вечера, то отбой был после полуночи. Но, как правило, никто быстро не успокаивался. Еще долго в палатках продолжались интересные рассказы и «травились» анекдоты. Но и глубокой ночью иногда кто-то не мог успокоиться. Тогда его на кровати могли отнести на улицу. Ну и традиционно мы разукрашивали спящих товарищей зубной пастой. Из лагеря возвращались тоже весьма романтично – на катере по Дубне и Волге. А потом, уже в городе, с кем-то из ребят поддерживали хорошие отношения. Лагерь решал тогда множество задач. Конечно, это разумная организация отдыха старшеклассников, трудовое воспитание. Но в то же время он решал и такую важную для формирования социальной среды задачу, как объединение, знакомство и сплачивание молодого поколения дубненцев. Оно было необходимо. Межпоколенческий антагонизм, характерный для того первичного периода врастания городов, в молодежной среде проявился в различных стычках и столкновениях, возникавших во время молодежных мероприятий, особенно после танцевальных вечеров во Дворце культуры «Октябрь» или в Доме культуры ОИЯИ. И это беспокоило руководство города, отдел милиции, так как порой драки перерастали в большие стычки и мордобитие уже на улице – на пл. Мира или Космонавтов. Да такие, что приходилось вызывать дополнительные наряды стражей порядка. И если эти конфликты охватывали более старшие поколения молодежи, 1945-1947 годов рождения, то у младшего, прошедшего ЛТО, эти конфликты стали более редкими. Ведь в лагере дети из различных частей города знакомились друг с другом, вместе обучались, завязывали неформальные отношения. К 1976 году ЛТО уже прочно утвердился как форма трудового воспитания не только в Дубне, но и по всей стране. И если первые несколько лет вся организационная работа и педагогическая поддержка ЛТО была на плечах комитета ВЛКСМ в ОИЯИ, то уже с 1968-1970 года этим всем занимался непосредственно горком комсомола. Позднее, в году 1974-м, определились с базой организации лагеря. Им стали помещения совхоза «Талдом» у деревни Веретьево, предназначенные летом непосредственно для лагеря, а с осени - для приема приезжающих помогать им горожанам с шефствующих предприятий Москвы и Дубны. Совместными усилиями ГК ВЛКСМ, предприятий города помимо спальных и общественных корпусов была оборудована оснащённая самым необходимым оборудованием столовая, способная обслуживать до 100 человек. Подготовка к работе ЛТО начиналась у нас как только сходил снег и просыхала земля. Уже тогда мы выезжали в Веретьево и определялись с объемом работ, которые было необходимо выполнить до его открытия. Некоторые работы брал на себя совхоз, но все основные, если возникала такая необходимость, распределялись при поддержке ГК КПСС и исполкома горсовета между дубненскими предприятиями. Корпуса для ремонта и уборки закреплялись за комитетами комсомола. Организовывалось несколько субботников. Часть специальных работ, требующих выполнения специалистами, оплачивалась из средств совхоза. Отдельные материалы (краска, обои, клей) предоставляли в порядке шефских связей с совхозом ДПКО «Радуга» и ОИЯИ. На этих этапах мне как секретарю ГК ВЛКСМ приходилось быть организатором и координатором всей подготовительной деятельности. А это непосредственные (порой повседневные) контакты с руководителями городских предприятий, их заместителями, снабженцами, кадровиками. Не оставались в стороне от этого, а порой играли заглавную роль, первые секретари горкома – С. Бабаев и В. Цапцын. Во всей столь многообразной работе по организации ЛТО мы опирались на помощь наших старших товарищей - первого секретаря ГК КПСС Ю.С. Кузнецова и секретаря И.В. Зброжека, первого заместителя горисполкома Н.Г. Беличенко. Когда уже было невозможно найти поддержку у руководителей предприятий, когда возникало непонимание, шли к ним. И вопросы решались. А от этого рос и авторитет горкома комсомола. При всех сложностях нам к установленному сроку – середине июня, лагерь к приему детей удавалось подготовить. Его принимали две комиссии. Одна от Дубны, а вторая - от Талдома. Сложности возникали, но в основном по линии городской санэпидстанции. Здесь непросто было порой общаться с главным санитарным врачом города Н.Н. Новиковой, весьма грамотным и принципиальным руководителем. Но понимание находили и с её стороны. Замечания исправляли и лагерь открывался. Важный этап подготовки лагеря к открытию – подбор кадров. Если в первые годы воспитателями были в основном комсомольцы, то позднее их состав был смешанным. В каждом отряде (или как мы их называли, бригаде) было два человека. Один - по линии комсомола, а другой представитель школы. Их подбирало гороно из учителей, а комсомольцев - комитеты ВЛКСМ. Они утверждались на заседании бюро ГК ВЛКСМ, что повышало их ответственность за поручаемое дело. Начальника лагеря и комиссара подбирал ГК ВЛКСМ, но опять же с участием комитетов комсомола. В 1976-1978 гг. им был молодой инженер из МКБ «Радуга» Валерий Каляшин. Валеру отличала любовь к ребятам, умение найти с ними общий язык. Демократичный, умный, тактичный, способный открыто высказывать свое мнение, с ироничным чувством юмора он пользовался авторитетом среди педсостава и любовью среди старшеклассников, особенно девчат. В конце 90-х годов Валерий Степанович в сложный период всеобщего развала возглавит НИИ «Атолл», станет лауреатом премии Правительства России в области науки и техники. Дополняла его комиссар лагеря, тоже из МКБ, Галя Купцова. Она умела быстро найти общий язык и с взрослыми, и с ребятами. При необходимости могла предъявлять жесткие требования, поставить, как говорят, на место. В ней ребята видели своего хорошего старшего товарища. Из числа комсомольцев мы подбирали и «поварскую бригаду», состоящую в основном из комсомолок ОРСа ОИЯИ и Комбината общественного питания. Медицинская служба тоже состояла из комсомольцев. Несколько лет подряд её возглавлял Александр Соболевский из МСЧ №9. Николай ПРИСЛОНОВ Продолжение следует