За 70 лет своей деятельности в качестве головного разработчика ГосМКБ «Радуга» проведены опытно-конструкторская разработка, испытания, передача в серийное изготовление и эксплуатацию более 50 типов крылатых ракет различного класса и назначения, в том числе восемь из них за последние 15 лет. При этом большинство разработок были ключевыми в создании ракетного вооружения.

Так, ударные ракеты Х 20, К 10С, КСР 5 и Х 22 авиационного базирования превратили отечественную бомбардировочную и военно-морскую авиацию в ракетоносную. Ракеты семейства Х 55, разработанные и сданные в эксплуатацию в кратчайшие сроки, придали принципиально новое качество отечественной Дальней авиации, послужив основой ее превращения в одну из вершин триады стратегического сдерживания.

Благодаря разработке ракет Х 28, Х 58, Х 59, Х 59М фронтовая авиация стала ударной ракетоносной. Ударные противокорабельные комплексы с ракетами П 15 и «Термит» стали основой создания нового, не имевшего аналогов в мире класса кораблей ВМФ — ракетных катеров, а ударные противокорабельные ракеты комплекса «Москит» на десятилетия обогнали разработки ведущих аэрокосмических фирм других стран. По скорости, высоте полета и массе боевого снаряжения они при принятии на вооружение не имели аналогов в мире.

«Беспилотные торпедоносцы», крылатые ракеты 85Р, стали основным противолодочным и ударным вооружением массовых противолодочных кораблей ВМФ.

Разработки последних лет в классе автономного высокоточного оружия большой и средней дальности обеспечили высшему военно-политическому руководству страны аргумент стратегического неядерного сдерживания. Сегодня предприятие является одним из признанных мировых лидеров в области разработки высокоточного «интеллектуального» оружия.

За большой вклад в разработку и создание специальной техники АО «ГосМКБ „Радуга“ им. А. Я. Березняка» награждено орденом «Октябрьской революции», коллективу предприятия дважды (в 2001 и 2011 годах)объявлялась благодарность Президента Российской Федерации, 20 разработкам присвоены Ленинские и Государственные премии, 36 человек стали лауреатами Ленинских и Государственных премий, 12 сотрудников предприятия стали лауреатами Государственной премии Российской Федерации и премии Правительства Российской Федерации, около 800 человек награждены орденами и медалями.