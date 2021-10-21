12 октября 70-летний юбилей отметило старейшее градообразующее предприятие Дубны – Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка. Предприятие, входящее в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и являющееся членом Союза машиностроителей России, известно далеко за пределами родного города благодаря своим уникальным разработкам в области ракетного оружия. Вот почему в день юбилея поздравительные адреса поступали юбиляру из самых разных уголков нашей страны – от смежников, деловых партнеров, руководителей головного предприятия - КТРВ, из Министерства обороны и ВПК РФ… Многочисленные поздравления в адрес юбиляра также были адресованы от городских предприятий, руководители которых лично пришли в этот день поздравить генерального директора АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» Владимира Николаевича Трусова и возглавляемый им коллектив со столь значимой датой. Самыми первыми – рано утром - поздравить юбиляра пришли ученики и учителя подшефной школы №1, носящей имя первого главного конструктора ГосМКБ «Радуга» Александра Яковлевича Березняка. Коллектив пришел в полном составе во главе с директором школы А.И. Руденко! Настоящий праздник устроили школьники у главного входа на предприятие, где собрались конструкторы, разработчики, представители самых разных отделов КБ. Праздником для всей первой школы, всей Дубны и всей нашей страны назвал юбилей ГосМКБ «Радуга» имени А.Я.Березняка директор школы Александр Иванович Руденко. «Самоотверженный труд вашего коллектива, - сказал он, обращаясь к работникам ГосМКБ, - это очень наглядный пример как нужно добиваться поставленных целей, как всем вместе выполнять важные государственные задачи». Большое впечатление на школьников - юных березняков производят экскурсии на предприятие, в Музей истории создания крылатых ракет, в школьный музей А.Я. Березняка, которые были созданы по инициативе и при помощи самого МКБ. Встречи учеников школ с ветеранами ГосМКБ «Радуга» и его молодыми инженерами стали хорошей традицией патриотического воспитания молодежи нашего города, а также важным элементом профориентации и формирования у ребят интереса к техническим профессиям конструктора, инженера. В знак своего большого уважения к труду всего коллектива школьники и педагоги подготовили трогательные творческие номера, а самые маленькие ребята нарисовали поздравительные открытки в ракетной тематике и вручили их сотрудникам КБ. Поздравления продолжались весь день. В подразделениях предприятия чествовали сотрудников - грамотами, благодарностями, наградами различного уровня было отмечено около 100 человек. Вручение наград было продолжено на торжественном вечере во Дворце культуры «Октябрь», где коллектив конструкторского бюро поздравил его генеральный директор заслуженный машиностроитель Российской Федерации В.Н. Трусов, а также начальник отдела управления авиационной техники и вооружения департамента Министерства обороны РФ О.А. Смирнов, директор департамента безопасности Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» В.Н. Хлыбов, глава города Дубны С.А. Куликов, директор Объединенного института ядерных исследований академик Г.В. Трубников, научный руководитель Института академик В.А. Матвеев и другие гости. Звания «Почетный авиастроитель» был удостоен ведущий конструктор предприятия В.А. Рыков, звания «Почетный машиностроитель» - начальник участка Н.В. Осанова. Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ награждены: начальник отдела В.П. Борисова, начальник лаборатории Н.А. Куркова, ведущий инженер О.В. Люстрова, начальник службы О.В. Янина. Благодарственные письма губернатора Московской области вручены: ведущему конструктору О.М.Винник, заместителю главного технолога А.Ю. Кравцову, технику первой категории М.Ю. Кузьминой. Благодарность губернатора Московской области получили: начальник отдела А.С. Мелехин, заместитель начальника производства А.В. Новиков, начальник цеха А.В. Шевколенко, начальник отдела Д.В. Шершаков. Наград от Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» удостоены 50 сотрудников ГосМКБ «Радуга». Почетные грамоты Корпорации вручены: начальнику юридической службы О.Н. Иноземцеву, ведущему конструктору Е.Н. Логузовой, главному специалисту С.П. Полунину, начальнику отдела С.Я. Черникову. Почетными грамотами главы города награждены 25 сотрудников предприятия. Всего в этот день были награждены около ста человек наградами, грамотами и благодарностями различного уровня. Обращаясь к сотрудникам ГосМКБ «Радуга», его генеральный директор Владимир Николаевич Трусов подчеркнул, что все, что сделано коллективом за 70 лет, объемно, сложно и значительно. И надо отдать должное тем, кто начинал в те далекие 50-е годы это сложное дело – создание нового авиационного и морского оружия. Это, в первую очередь, Александр Яковлевич Березняк и все его соратники, стоявшие у истоков предприятия. Все те, кто последующие годы создавал технику, а это более 50 образцов вооружения, которые приняты нашей армией на вооружение. - Годы были разные: сложные, трудные. Это были годы испытаний: сплотился город, сплотился наш коллектив. Мы работали, чтобы сохранить, то, что создали наши предшественники, и продвигали науку и технику. Нам очень повезло, когда мы вошли с состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» под руководством Бориса Викторовича Обносова, и вот уже почти 20 лет работаем в этой дружной команде разработчиков оружия различного направления. И эти 20 лет оказались очень плодотворными. Надеюсь, что в будущем мы будем вместе только развиваться и расширяться, - отметил В.Н. Трусов, вспоминая историю родного предприятия и его нынешние успехи. От имени председателя совета директоров КТРВ Б.В. Грызлова и генерального директора Корпорации Б.В. Обносова с большим юбилеем коллег поздравил директор департамента безопасности Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» В.Н. Хлыбов: - «Радуга» является, как раньше было принято говорить, - правофланговым предприятием Корпорации. Это одно из наших лучших предприятий с большим будущим, с большим потенциалом. «Радуга» - это хороший сплав опыта и молодых работников. И в этом большая заслуга нынешнего руководства предприятия, что такой коллектив создан и успешно работает долгие годы. - Мы гордимся талантом инженеров, конструкторов, специалистов различного профиля, которые достигли самых высоких вершин в области создания высокоточного оружия, - подчеркнул глава города С.А. Куликов в своем поздравительном слове. - На вашем предприятии работает высокопрофессиональный и сплоченный коллектив. За 70 лет работы на предприятии создана конструкторская школа с богатейшим научным и техническим опытом. Мы бесконечно благодарны всему коллективу и его генеральному директору Владимиру Николаевичу Трусову за активное участие во всех мероприятиях нашего города и огромное спасибо за всю ту помощь, которую оказываете городу. Руководство АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка» и профсоюзный комитет выражают слова искренней благодарности и признательности всем, кто принял участие в организации и проведении 70-летнего юбилея предприятия. Мы благодарны за все поздравления, прозвучавшие в эти дни в адрес коллектива от коллег, смежников, директорского корпуса и администрации нашего города, Объединенного института ядерных исследований, учебных заведений Дубны и нашей подшефной школы №1, от руководства головного предприятия КТРВ, Министерства обороны РФ, Правительства страны и области. Уверены, что все лучшие пожелания «Радуге» обязательно сбудутся и впереди у предприятия много добрых славных лет. А коллектив будет, как и прежде, выполнять свои главные задачи и трудиться, чтобы над всеми нами было чистое мирное небо. В.Н.Трусов, генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» им.А.Я. Березняка», М.Н. Щербаков, председатель первичной профсоюзной организации Начальник отдела управления авиационной техники и вооружения департамента Министерства обороны РФ О.А. Смирнов, вручая Владимиру Николаевичу Трусову Знак департамента министерства обороны РФ «За заслуги», отметил: - Для меня большая честь поздравить с 70-летним юбилеем предприятие, которое по праву считается колыбелью высокоточного оружия. И, как сказано в поздравительном адресе заместителя министра обороны А.Ю.Криворучко, «трудом и талантом нескольких поколений конструкторов и специалистов на вашем предприятии созданы более 50 типов крылатых ракет различного класса и назначения. Сегодня, учитывая непростую военно-политическую обстановку на мировой арене, особенно важно для судьбы нашего государства является продолжение наращивания военного потенциала для укрепления его обороноспособности, что невозможно без новейших разработок предприятия. Богатый опыт и большой потенциал коллектива предприятия позволит и впредь создавать качественную продукцию, отвечающую самым высоким требованиям и вносить вклад в оснащение вооруженных сил РФ». Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Владимирович Трубников, обращаясь к виновникам торжества, отметил: - Сегодня не только у вас праздник, сегодня праздник у всей Дубны. 70 лет старейшему предприятию, одному из основателей нашего прекрасного города! Мы в Объединенном институте ядерных исследований занимаемся фундаментальными исследованиями. Мы изучаем свойства материи, ищем новые элементарные частицы и пытаемся познать законы мироздания. И счастливы. Счастливы тем, что, во-первых, живем в Дубне вместе с МКБ «Радуга», а во-вторых, что занимаемся этими исследованиями под мирным небом благодаря вам, дорогие наши коллеги, союзники и друзья. Спасибо, что вы обеспечиваете нашему городу, нашей стране тот замечательный паритет, который дает право нам гордиться той страной, в которой мы живем и работаем. И что мы можем совершенно спокойно предлагать большие грандиозные проекты с горизонтом в 30-40 лет, будучи абсолютно уверенными, что они состоятся, потому что с нами замечательное Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга». Счастья вам, здоровья, процветания и новых задач! Мысль директора ОИЯИ продолжил научный руководитель Института академик Виктор Анатольевич Матвеев и высказал уважение ко всем ветеранам авиапредприятия: - С глубочайшим уважением наш коллектив ученых выражает самые добрые пожелания коллективу ГосМКБ «Радуга», всем ветеранам. Низкий поклон всем, кто вкладывал свои силы в создание и становление этого выдающегося предприятия! Завершая официальную программу торжественного вечера, генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Владимир Николаевич Трусов подчеркнул, что, как и все предыдущие 70 лет, перед коллективом стоят большие задачи, которые предприятие непременно выполнит – качественно и в срок. И пожелал, чтобы ставшее уже устойчивым выражение: «Радуга» - это к чистому небу», означало главное – пока есть такие предприятия, как дубненский юбиляр, небо над нашими головами будет мирным. Анна Сухая Фото автора