Школа кадрового резерва, десятая по счету, начала свою работу в Дубне на базе одноименного университета при поддержке администрации города. Формирование бизнес-идей участников Школы кадрового резерва стало поводом для проведения 9 октября этого года заседания круглого стола и рассмотрения на нем этих идей экспертной комиссией. Модератором мероприятия стала Рожкова Ольга Владимировна, директор центра сопровождения образовательных услуг университета «Дубна». Эксперты Николай Юрьевич Мадфес, заместитель главы города по вопросам образования, культуры и спорта; Сергей Федорович Дзюба, руководитель программы «Государственное и муниципальное управление»; Надежда Юрьевна Попова, представитель Дубненского ЦЗН; Александр Юрьевич Чибисов, представитель городской Торгово-промышленной палаты Дубны, приняли презентацию более пятнадцати бизнес-идей. Молодые люди - семь девушек и три юноши, очень достойно представляли свои идеи, умело отстаивали и защищали цели, поставленные пока только перед самими собой, так как сама защита бизнес-проектов запланирована на ноябрь этого года на экспертном совете. Молодые люди, а они являются сотрудниками наших градообразующих предприятий, имеющие, в основном, по два высших образования, второе из которых у большинства – экономическое, а также уже большой опыт работы, заинтересованы в улучшении жизни людей, в эффективной работе городских предприятий и городской среды в целом. Красной нитью во всех презентациях прослеживалась взаимосвязь культуры городской среды и роли человека в ней. Молодые люди неравнодушны ко многим проблемам города. Их волнуют самые разные вопросы, начиная от кадровой политики, в том числе формирование кадрового резерва для конкретных городских предприятий, до злободневных вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства города, проблема чистых дворов с обустройством dog-box, размещения пиктограмм по противодействию вандализму, проблема транспортной безопасности, организация пешеходных переходов, круговых транспортных развязок. Не чужда им тема культурно-исторической составляющей городской среды. Было предложение организовать открытый кинотеатр; говорили об исследованиях в области палеонтологии. В области спортивного развития тоже было немало идей – от плавучих заправочных станций, проката самокатов до проведения областных туристических слетов (приток туристов, развитие малого бизнеса и т.п.), а также фестивалей для сотрудников предприятий по типу «Готов к труду и обороне». Бизнес-идеи некоторых ребят настолько звучали в унисон друг другу, а потому хотелось бы, чтобы все они вошли в один бизнес-проект, а молодые люди стали соавторами тщательно проработанного единого бизнес-проекта, например, в области благоустройства. Членами экспертного совета было высказано много предложений с целью поддержки определенных бизнес-идей, в том числе с использованием интернет- ресурсов, консультаций у специалистов, занимающихся этими вопросами, проведением мониторинга по исследуемой теме. Были и конкретные замечания. Некоторые идеи было предложено доработать, пересмотреть концепцию. Обращение, используя бизнес-идеи, поработать над бизнес-проектами, было адресовано ко всем десяти слушателям Школы кадрового резерва. Кроме того, эксперты акцентировали внимание на том, что необходимо тщательно просчитать финансовую и экономическую эффективность бизнес-проектов, сроки их окупаемости, целесообразность задуманного и т.д. В этой статье мы не указываем названия бизнес-идей, а также фамилии, имена, должности и места работы слушателей Школы – участников презентации. Они будут приведены в следующей статье, когда молодые люди представят экспертному совету свои проработанные бизнес-проекты и защитят их. И это будет увлекательно и интересно как для самих слушателей Школы кадрового резерва, так и для горожан. И особенно важно, если эти бизнес-проекты будут поддержаны заинтересованными структурами и начнется их реализация. Так что будем наблюдать за развитием событий! Н.Ю. Попова, член экспертного совета