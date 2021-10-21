2021 год – юбилейный для улицы Юркино. В этой связи хочется заглянуть в прошлое, привести несколько исторических фактов, а также вспомнить события, свидетелями которых были мы сами. Золотая осень – время подведения итогов работы сельскохозяйственного комплекса. А Дубне и подводить-то нечего, все хорошее, к сожалению, в прошлом. А ведь когда-то сельскохозяйственное училище, СПТУ-95, учебное хозяйство, созданное на базе колхоза «Большевик», являлись одними из передовых на севере Подмосковья. Рабочий коллектив насчитывал около 180 человек, куда входили руководители, специалисты, мастера. Особенно хотелось бы отметить мастеров высоких надоев (и привесов), и прежде всего доярку А.М. Власюк, которой удалось добиться высоких результатов в своем деле - свыше 5000 литров молока от каждой коровы! Этот результат являлся одним из лучших на севере Московской области. Со дня основания города (с 1956 г.) жители Дубны и их дети, пионерские лагеря, а также детские учреждения получали свыше 60 тыс. тонн первосортного молока в год. Предприятия общественного питания города получали ежегодно свыше 50 тонн говядины. Свыше 1300 гектаров сельскохозяйственных угодий находились в образцовом состоянии с оценкой 80 – 90 баллов в соответствии с 100-балльной шкалой. А ведь только воронежский чернозем получал 100-балльную оценку! Уход за землей и за животными осуществлял не только коллектив учхоза в количестве 70 – 80 человек, но и коллектив училища. Особую благодарность хочется выразить руководителям училища: Н.И. Судоргину, А.А. Матвееву, Н.И. Березкину, а также педагогам-профессионалам: А.Б. Парамонову, М.Н. Бакаеву (старшие мастера); А.М. Батищеву, Н.К. Сорокину, В.П. Молчанову (мастера производственного обучения); Ю.П. Богатонову (преподаватель); специалистам и работникам учебного хозяйства: Л.А. Полякову (кандидат сельскохозяйственных наук), В.В. Чурину и Т.А. Андросовой. Любили землю и организовывали надлежащий за ней уход В.И. Хренов, И.Е. Сапегин, В.П. Кудряшов, В.М. Кичатов, многие из которых стали основателями трудовых династий. В животноводстве блистали специалисты: В.Е. Храмченков (старший зоотехник, бессменный лидер профсоюзов), А.Г. Щукин (управляющий, ветврач), Ю.П. Рощин (старший ветврач), П.В. Симаков, Н.И. Шигин; бригадиры: Е.Д. Щукина, Е.Н. Кудряшова, Г.Ф. Чакушкина, Р.И. Антонова. За финансово-экономический блок отвечали работники бухгалтерии: Н.А. Красильникова (старший бухгалтер), Н.И. Рассыпнова (экономист), А.И. Белозерова (бухгалтер), В.В. Курильская. Показывали отличные результаты в животноводстве Г.И. Шарова, А.И. Донцова, Т.Г. Хренова, В.М. Назаркаина. Партийную организацию учебного хозяйства возглавлял В.П. Гулякин. Честь и хвала ныне живущим бывшим работникам учебного хозяйства и училища, а также вечная память ушедшим! Ветераны, живущие сейчас, видят, как деградирует некогда благодатная земля. Наша матушка-земля не прощает такого пренебрежительного к ней отношения... Не могу не затронуть еще один вопрос, касающийся газификации улицы Юркино. Уличный комитет, представляющий интересы жителей Юркино, ведет 15-летний диалог с властью по поводу газификации. Мы слышали неоднократные обещания четырех руководителей городской администрации, губернатора, трижды обращались с этим вопросом к президенту страны. Надеемся, что 2022 год станет последним годом долготерпения народа. Напомню, что 2022 год является юбилейным со дня рождения Петра I (согласно Указу Президента «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I). Наш город Дубна имеет непосредственное отношение к этому событию, поскольку в 1710 – 1714 годах в Юркино находилась Дубенская верфь, на которой было построено свыше 50 военно-транспортных судов голландского типа «тьялок», называвшихся в петровской России тялками. Они сыграли заметную роль как в успешном развитии Финской кампании многолетней Северной войны, так и в транспортном обеспечении созданной Петром новой столицы России – Санкт-Петербурга. Рекомендую администрации и общественности наукограда не пропустить столь знаменательное событие в истории нашего города. В 2016 году, в день 60-летия Дубны, уличный комитет улицы Юркино открыл памятный знак, посвященный Дубенской верфи. К сожалению, этот памятный знак не стал местом притяжения для туристических маршрутов в Дубне. 2021 год является юбилейным для улицы Юркино, так как прошло 330 лет со дня первого упоминания деревни Юркино. С юбилеем, дорогие юркинцы и все, кто связан с жизнедеятельностью этой улицы! В.Е. ХРАМЧЕНКОВ, председатель уличного комитета улицы Юркино