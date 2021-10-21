Продолжение. Начало в № 37, 38,39 Теперь о том, чем занимался тогда школьный комсомол. Как я уже отмечал выше, фактически все стороны и учебной, и воспитательной работы школы в той или иной степени были предметом внимания и участия школьных комсомольских организаций. Я не буду останавливаться на характеристике уже сложившихся к тому времени форм работы по повышению успеваемости учащихся, формированию их ответственного отношения к учебе. Новым моментом, который инициировал комсомол, стало проведение с 1977 г. научных конференций учащихся по физике и математике. К этому времени благодаря инициативной деятельности комитета комсомола в ОИЯИ, проводимой с 1971 г., большой популярностью среди дубненских старшеклассников стала пользоваться физико-математическая школа (ФМШ). Руководили ею молодые ученые, а от взрослого поколения школой самозабвенно занимался доктор физико-математических наук Е.П. Жидков. Он сумел объединить вокруг себя в первую очередь своих воспитанников и начинающих трудиться в ЛТФ И ЛВТА ОИЯИ молодых математиков и физиков. Их деятельность нашла понимание и поддержку у директорского корпуса школ и у заведующей гороно. Школьники со всего города, увлеченные физикой и математикой, приезжали несколько раз в неделю на вечерние занятия в школу №8, которые проводили молодые ученые. Регулярно организовывались олимпиады по физике и математике. ФМШ стала пользоваться огромной популярностью и у учителей. Все это, конечно, способствовало творческому развитию детей и помогало ребятам лучше подготовиться к поступлению в вузы. И вот ребята из ОИЯИ, а тогда ФМШ руководил Роберт Ямалеев, решили расширить возможности школы, её влияние на более широкую аудиторию. Как-то руководивший тогда комитетом комсомола Олег Селюгин зашел ко мне, и мы с ним, обсуждая работу ФМШ, пришли к единому мнению: а почему бы не приглашать на олимпиады, организуемые школой, старшеклассников из Москвы и Долгопрудного. На том и порешили, но чуть позднее Олег сообщил о возникшей у молодых ученых идее дать возможность фэмшатам не только решать олимпиадные задания, но и выступать с докладами. Горком эту идею поддержал и предложил пригласить ребят из других аналогичных физико-математических школ страны. В конечном счете к началу февраля идея конференции окончательно сформировалась. Началась практическая работа по её организации: определяли программу, темы докладов, состав участников, направляли письма с приглашением в Москву, Долгопрудный, Новосибирск, Симферополь и другие города. 24 марта 1977 г., в дни весенних каникул, конференция начала работу. Большой лекционный зал НИЯФ МГУ был заполнен. Помимо фэмшат, по приглашению горкома комсомола пришли еще старшеклассники, увлекающиеся физикой и математикой. После приветственных слов конференция открылась, и перед школьниками с обзорной лекцией о физике нейтрино выступил легендарный Бруно Максимович Понтекорво. Он говорил простым убедительным языком, с акцентом, старательно произнося фразы, доступно донося до юных слушателей суть обозначенной темы. Чувствовалось мастерство лектора, преподавателя. Настолько все было доходчиво, что все понимали сказанное. А еще чувствовалось, что обучение юных физиков, которых он называл коллегами, приносило ему удовольствие. Когда он закончил, раздался гром аплодисментов, а потом ему пришлось отвечать на многочисленные вопросы. Ребята держали себя свободно, ничуть не смущаясь, что перед ними стоит выдающийся ученый с мировым именем, лауреат Ленинской и Государственной премий. Когда по завершении конференции я встречался с делегацией из Симферополя, где уже много лет работала Малая академия наук школьников, то и взрослые, и ребята сообщили, что самым ярким событием конференции стало для них общение с Б.М. Понтекорво. Конференция удалась, и с тех пор вплоть до 1990 года стала проводиться регулярно. Так комсомол заложил еще одну новую замечательную традицию. Сегодня такого рода научные форумы школьников стали обыденными. А еще в том же 1977 году мы провели встречи старшеклассников школ институтской части города с легендарными дубненскими академиками. Приближалось 60-летие Великой Октябрьской социалистической революции, и нам хотелось его отметить чем-то необычным. Пришла идея организовать в преддверии юбилея Октября встречу школьников с людьми, награжденными высшими орденами страны - Ленина и Октябрьской Революции. В их числе оказались легендарные дубненские академики: Н.Н.Боголюбов, М.Г. Мещеряков, Б.М. Понтекорво, В.П. Джелепов, Д.И. Блохинцев, И.М. Франк, Г.Н. Флеров. Им было что рассказать ребятам, ведь на их глазах наша страна прошла целую эпоху созидания, активными участниками которого являлись и они. Затевая такую интересную воспитательную акцию, мы понимали, что авторитета ГК ВЛКСМ для того, чтобы уговорить академиков встретиться со школьниками, будет недостаточно. Пришлось обратиться к авторитету горкома партии и лично первого секретаря Юрия Степановича Кузнецова. И здесь уместно остановиться на характеристике его личности и некоторых его делах. Это был настоящий лидер, оказавший особое влияние на развитие города. Красивый, обаятельный, демократичный и в то же время принципиальный и требовательный, он пользовался заслуженным авторитетом как в партийной среде, так и вне её. Вышедший из авиапредприятия, он вместе с тем был признан и научным сообществом. Умел грамотно выстраивать городскую политику, пресекая имевшиеся попытки некоторых руководителей предприятий заниматься сепаратизмом и «перетягиванием одеяла» на себя в ущерб интересам городского сообщества. Это касалось и завода «Тензор», постепенно набиравшего силу и пытавшегося, как это часто было у средмашевцев (завод подчинялся Министерству среднего машиностроения СССР), диктовать свои условия на Большой Волге. И ОИЯИ, всегда стремившегося держать в городе «пальму первенства». Только настойчивая и сконсолидированная с областным комитетом КПСС позиция Ю.С. Кузнецова и тогдашнего председателя Исполкома городского Совета В.Ф. Охрименко остановила попытку Института разделить город на две части. А ведь реальная угроза была. Обеспокоенные за свое социальное благополучие, институтские партийные и профсоюзные руководители уговорили директора ОИЯИ направить письмо в ЦК КПСС с просьбой решить вопрос о предоставлении статуса самостоятельного города его правобережной части - Дубне. Секретарь ЦК КПСС А.П. Кириленко, ознакомившись с обращением академика, направил его для рассмотрения в Совет Министров РСФСР. И глава правительства М.С. Соломенцев дал поручение подготовить предложения на этот счет. Бюрократическая машина заработала. Все это стало известно жителям города, и прежде всего левобережья. Почти год - с 1977 на 1978 г. - город трясло. В конечном счете его руководству удалось привлечь на свою сторону первого секретаря Московского обкома партии В.И. Конотопа и отстоять единство. Как рассказывал мне в двухтысячных годах академик А.Н.Сисакян, Н.Н. Боголюбов, ознакомившись с деятельностью левобережного предприятия, сожалел о том письме, оценив его появление словами: «Бес попутал!». Весом был вклад Ю.С. Кузнецова в становление и развитие завода «Тензор», НИИ «Атолл», в появление на дубненской земле Центра космической связи. При его поддержке в Дубне систематически стали проходить детские праздники песни, удалось сохранить конно-спортивную секцию Тито Понтекорво, дать толчок в развитии воднолыжного спорта. Вот только некоторый перечень заслуг Юрия Степановича. При нем в деятельности дубненского ГК КПСС упрочился и получил развитие особый демократический стиль и руководства и отношений, что его заметно отличало от других. Он был «свой» и в коллективе, где мы пересекались, и в своем служебном кабинете. Перед ним запросто можно было обозначить какие-то проблемы, обратиться с каким-то вопросом. И что особенно важно, если требовалось, получить помощь и поддержку. С нами, тогдашними работниками ГК ВЛКСМ, он держал себя по-товарищески. С ним можно было пошутить, рассказать интересный анекдот. Для нас, комсомольцев, дверь его кабинета не была закрыта, и мы могли туда свободно попасть. Во всяком случае на прием не записывались, как было заведено в некоторых горкомах и райкомах партии области. Умелой была его кадровая политика. Он всячески поощрял и содействовал выдвижению как на партийную, так и на хозяйственную работу молодежи, особенно из числа воспитанников комсомола. Целая плеяда комсомольцев - С. Бабаев, Ю. Нефедов, В.Кашатова, В. Серков, В. Варфоломеев, Н. Прислонов - были приглашены на работу в ГК КПСС. В нас верили, нам доверяли. И это был стиль горкома партии, возглавляемого Кузнецовым. Следует заметить, что он очень внимательно относился к инициативам горкома комсомола и всячески их поддерживал. И вот с идеей пригласить ученых мы с В.Цапцыным пришли к Юрию Степановичу. Он её с интересом выслушал и одобрил. Мы обзвонили наших академиков, и они пришли в горком партии. Я с тревогой думал о том, как они отнесутся к нашему предложению. Но сразу после того, как Ю.С. Кузнецов рассказал им о нашей идее, от души отлегло - они её поддержали, выразив готовность встретиться со школьниками. Мы обговорили, как будем взаимодействовать, а остальное было уже, как говорят, делом организационной техники. Академики пришли в школы, и это стало значимым событием, правда, позднее, к сожалению, так и не повторившимся. Отзывы были замечательные как со стороны школ, так и со стороны уважаемых ученых. Сам я вместе с директором Лаборатории нейтронной физики нобелевским лауреатом И.М. Франком пошел в свою родную четвертую школу. Я и раньше слышал, в том числе и от своего отца, работавшего в ЛНФ, что Илья Михайлович очень простой в общении человек. А после прошедшей встречи убедился в этом. При знакомстве он меня поблагодарил, что появилась такая прекрасная возможность пообщаться со школьниками, посетовав, что такое бывает не часто. Не броско, но аккуратно одетый, в темном костюме, без орденов и медалей предстал перед ребятами великий ученый, похожий на институтского профессора. Зал был полон. Ребята с интересом ожидали своего общения с легендарным человеком. Я был уверен, что И.М. Франк начнет рассказывать старшеклассникам о научных открытиях, которые удалось ему и его коллегам сделать, о достижениях науки. Он же тихим голосом начал говорить о науке в целом, о том, как важно уже с ранних лет заниматься творчеством, о своей учебе в гимназии и позднее в школе, рассказал о том, чем жила молодежь 20-х - 30-х годов. Это не было выступление какого-то трибуна. В его речи не было пафоса, чего-то плакатно-патриотичного. Это было повествование о жизни более мудрого человека, стремящегося передать свой опыт молодому поколению. Потом было много вопросов, на которые Илья Михайлович дал обстоятельные ответы. Чувствовалось, что возникший контакт с залом, диалог с юношами и девушками приносит ему большое удовлетворение. По окончании ребята подарили ученому сделанный их руками подарок. Встреча закончилась, и ребята поднялись на сцену, не сразу отпустив академика. Я понял, что встреча удалась, мы сделали нужное и полезное дело. Доволен был и сам Илья Михайлович. Николай ПРИСЛОНОВ Продолжение следует Фото В.Печенова