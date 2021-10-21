Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября до 14 ноября. Гражданам России предложат ответить на 33 вопроса о себе, семье и жилищных условиях. Иностранцам, временно находящимся на территории нашей страны, зададут семь вопросов, в том числе о цели приезда и продолжительности пребывания.

Собирать эти сведения будут волонтеры, которые придут в каждый дом, каждую квартиру. С собой у переписчика должно быть удостоверение и паспорт; фирменная экипировка: шарф, жилет и сумка с символикой кампании; средства гигиены – маска и перчатки; а также планшет со специальной программой для переписи.

Можно дождаться переписчика – они будут обходить все дома и квартиры, а можно заполнить анкету самостоятельно на портале госуслуг.

Если же по каким-то причинам это сделать не получается, то в офисе дубненского МФЦ по адресу: ул. Станционная, д.32 – вам готовы помочь и сотрудники, и волонтеры – студенты кафедры социологии и гуманитарных наук университета «Дубна».

МФЦ работает ежедневно, кроме воскресенья, с 8 до 20 часов.

Подробную информацию можно получить на сайте strana2020.ru или по телефону горячей линии 8 (800) 707-20-20, с 9.00 до 21.00. Звонок бесплатный.