СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Перепись стартовала Печать
21.10.2021 07:06

Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября до 14 ноября. Гражданам России предложат ответить на 33 вопроса о себе, семье и жилищных условиях. Иностранцам, временно находящимся на территории нашей страны, зададут семь вопросов, в том числе о цели приезда и продолжительности пребывания.

Собирать эти сведения будут волонтеры, которые придут в каждый дом, каждую квартиру. С собой у переписчика должно быть удостоверение и паспорт; фирменная экипировка: шарф, жилет и сумка с символикой кампании; средства гигиены – маска и перчатки; а также планшет со специальной программой для переписи.

Можно дождаться переписчика – они будут обходить все дома и квартиры, а можно заполнить анкету самостоятельно на портале госуслуг.

Если же по каким-то причинам это сделать не получается, то в офисе дубненского МФЦ по адресу: ул. Станционная, д.32 – вам готовы помочь и сотрудники, и волонтеры – студенты кафедры социологии и гуманитарных наук университета «Дубна».

МФЦ работает ежедневно, кроме воскресенья, с 8 до 20 часов.

Подробную информацию можно получить на сайте strana2020.ru или по телефону горячей линии 8 (800) 707-20-20, с 9.00 до 21.00. Звонок бесплатный.
  		 
< Октября 2021 >
П В С Ч П С В
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)