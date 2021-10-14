На заседании президиума Координационного совета при Правительстве России по борьбе с коронавирусом губернатор Московской области предложил внести вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок и назвал этот шаг «очень важным и необходимым для сохранения жизни людей».

Андрей Воробьев привел статистику по региону: темпы вакцинации от ковида в Подмосковье снизились в пять раз, госпитализация за сутки 600 - 650 человек, выписка - 530 - 570 человек, около 350 человек сейчас находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По оценкам специалистов, заболевание гриппом или коронавирусной инфекцией сопровождается серьезным иммунным стрессом для организма. В этом году сезон гриппа начался очень рано: первые случаи регистрировались еще в августе. Количество заболевших COVID-19 также растет.

Врачи не устают напоминать: самая действенная защита – это вакцинация. Прививки от ковида и гриппа можно сделать с промежутком в месяц. Многие жители России следуют рекомендациям и обращаются в медицинские учреждения за ревакцинацией от коронавируса, если с момента первой прививки прошло более полугода. На днях повторную вакцинацию от COVID-19 прошел глава городского округа Дубна Сергей Куликов.

– Специалисты Дубненской городской больницы также считают, что необходимо включить прививку от новой коронавирусной инфекции в национальный календарь, чтобы снизить количество заболевших и оградить пациентов от тяжелых последствий, если заражение все же произошло. Приглашаем жителей и гостей Дубны на первичную и повторную вакцинацию в прививочные кабинеты взрослых поликлиник: на Большой Волге и в левобережье. Сделать прививку в Дубненской городской больнице можно любым из четырех отечественных препаратов. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС, – рассказал главный врач ДГБ Алексей Осипов.

Людмила ПЕТРОВА