Госавтоинспекция Московской области информирует владельцев транспортных средств, что с 1 октября 2021 года закончился срок моратория на прохождение технического осмотра.

Диагностические карты, срок действия которых закончился в промежутке времени с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, автоматически продлеваются на 6 месяцев, но не менее чем до 1 октября 2021 года. При этом вносить изменения в диагностические карты не требуется. Вышеуказанные требования распространяются на все транспортные средства, независимо от года выпуска и типа автомобиля.

В настоящее время технический осмотр проводится по выбору владельца транспортного средства или его представителя любым оператором ТО, имеющим право проводить технический осмотр транспортных средств соответствующей категории, в любом пункте технического осмотра вне зависимости от места регистрации транспортного средства.

Заявителю необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного средства.

Проходить технический осмотр необходимо на официальных пунктах технического осмотра, аккредитованных Российским союзом автостраховщиков. Адреса пунктов технического осмотра размещены в Реестре операторов технического осмотра в разделе «Техосмотр» (https://oto-register.autoins.ru/pto) на официальном сайте https://autoins.ru

После прохождения процедуры технического осмотра информация передается в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра, ознакомиться с которой возможно только через официальный сайт https://гибдд.рф в директории «Проверка автомобиля».

Остерегайтесь мошенников, будьте бдительны и не доверяйте безопасность своего автомобиля сторонним организациям, предлагающим услугу по проведению технического осмотра дистанционно.