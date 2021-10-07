Уважаемые сотрудники ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка! Дорогие ветераны! В октябре этого года мы отмечаем знаменательную веху в истории Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» имени Александра Яковлевича Березняка — 70-летний юбилей. История предприятия, как и судьба человека, — это летопись преодоления и взлетов. Акционерное общество «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка» было образовано в 1951 году в г. Дубне Московской области приказом Министра авиационной промышленности от 12 октября № 1010. Перед коллективом ГосМКБ «Радуга» была поставлена задача создания ракет различного вида базирования, и в первую очередь крылатых ракет класса «воздух - поверхность» для вооружения самолётов дальней и фронтовой авиации. Предприятие входит в состав интегрированной структуры АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и является членом Союза машиностроителей России. Становление и развитие АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка» происходило на базе развития новой отрасли авиационной промышленности - управляемого ракетного оружия, уникальные эксплуатационные возможности которого принципиально изменили состав вооружения Военно-Воздушных сил и Военно-Морского флота. При этом большинство разработок были ключевыми в создании ракетного вооружения: • разработка ударных ракет Х 20, К 10С, КСР 5 и Х 22 авиационного базирования превратила отечественную бомбардировочную и военно-морскую авиацию в ракетоносную; • разработка и сдача в кратчайшие сроки в эксплуатацию ракет семейства Х 55 придала принципиально новое качество отечественной дальней авиации, послужила основой превращения ее в одну из вершин триады стратегического сдерживания; • разработка ракет Х 28, Х 58, Х 59, Х 59М превратила фронтовую авиацию в ударную ракетоносную; • разработка ударных противокорабельных комплексов с ракетами П 15 и «Термит» стала основой создания нового, не имевшего аналогов в мире класса кораблей ВМФ - ракетных катеров; • ударные противокорабельные ракеты комплекса «Москит» при принятии на вооружение по скорости, высоте полета и весу боевого снаряжения не имели аналогов в мире, на десятилетия обогнав разработки ведущих аэрокосмических фирм мира; • «беспилотные торпедоносцы» - крылатые ракеты 85Р стали основным противолодочным и ударным вооружением массовых противолодочных кораблей ВМФ; • разработки последних лет в классе автономного высокоточного оружия большой и средней дальности обеспечили высшему военно-политическому руководству страны аргумент стратегического неядерного сдерживания. За 70 лет своей деятельности в качестве головного разработчика ГосМКБ «Радуга» проведены опытно-конструкторская разработка, испытания, передача в серийное изготовление и эксплуатацию более 50 типов крылатых ракет различного класса и назначения, в том числе восемь из них за последние 15 лет. Большинство разработок можно назвать ключевыми в создании ракетного вооружения - сегодня предприятие является одним из признанных мировых лидеров в области разработки высокоточного «интеллектуального» оружия. За большой вклад в разработку и создание специальной техники АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка» награждено орденом Октябрьской Революции, коллективу предприятия дважды (в 2001 и 2011 годах) объявлялась благодарность Президента Российской Федерации, 20-ти разработкам присвоены Ленинские и Государственные премии, 36 человек стали лауреатами Ленинских и Государственных премий, 12 сотрудников предприятия стали лауреатами Государственной премии Российской Федерации и премии Правительства Российской Федерации, 821 человек награждены орденами и медалями. Специалисты предприятия создали поистине «классические» для своего времени изделия, оказавшие большое влияние на характер вооруженной борьбы на морских театрах военных действий. Среди них - КР КС 1 «Комета», П 15 (и ее модификации), К 10, КСР 2, КСР 5, Х 22, КРО «Москит» и другие. По боевым характеристикам эти изделия, как правило, не уступали или опережали лучшие зарубежные аналоги и составляли предмет законной гордости отечественных оружейников. За последние 15 лет на промышленных площадях предприятия выросло практически новое серийное производство и развилось самое современное опытное конструкторское бюро. На сегодняшний день предприятие обладает мощной лабораторно-экспериментальной базой, обеспечивающей проведение практически полного спектра наземных испытаний по созданию новых образцов высокоточного оружия и модернизации существующего. За 70 лет мы прошли путь от маленького коллектива (19 человек в 1951 году), возглавляемого А. Я. Березняком, до современного предприятия, способного решать сложные технические задачи на самом современном уровне. И на своем пути мы не были одиноки. Особую благодарность мы должны высказать в адрес многочисленных предприятий-смежников, вместе с нами решавших сложнейшие задачи по созданию такого оружия. Сегодня ГосМКБ «Радуга» - предприятие не только с богатой историей, но и с ясными перспективами. Мы - признанный мировой лидер в области создания высокоточного ракетного оружия. Основной задачей предприятия является разработка, производство и модернизация отечественных образцов управляемых ракет классов «воздух-земля», «корабль-корабль» и «земля-земля». Основу последних разработок ГосМКБ «Радуга» составляют управляемые ракеты класса «воздух-поверхность» для самолетов дальней и фронтовой авиации, а также для боевых кораблей. Ряд разработанных предприятием систем поставляется на мировой рынок и подтвердил свою высокую эффективность в ходе реальных боевых действий. Коллектив конструкторского бюро продолжает также научные исследования в области гиперзвуковых летательных аппаратов, которые по праву считаются будущим отечественного и мирового высокоточного ракетного оружия. В ходе отработки высокоточных ракет созданы и отработаны для Министерства обороны России высокие технологии создания, эксплуатации, планирования и боевого применения ракет воздушного базирования и их информационного обеспечения. Наши достижения в современных реалиях стали возможны после того, как МКБ влилось в дружную семью предприятий, объединившихся в Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Инновационные разработки АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка» выполняются в исследовательских и опытно-конструкторских работах по высокоточному оружию на основе внедрения передовых достижений в области конструкций, аэродинамических компоновок, технологий создания и промышленного производства создаваемых образцов. История ОКБ - это история прошлого, но с надеждой на будущее. История ОКБ им. А. Я. Березняка - это история талантливых людей, посвятивших свою жизнь обороноспособности своей страны, мирной жизни на всей планете. В условиях кризисных явлений в демографической сфере в системе подготовки инженерно-технических и рабочих кадров для оборонно-промышленного комплекса в АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка» проводится целенаправленная работа по привлечению и закреплению молодых специалистов - выпускников высших учебных заведений. Взаимодействие с ведущими авиационными, а также машиностроительными вузами осуществляется на основе договоров, предусматривающих совместную подготовку инженерных кадров и их трудоустройство. При естественном наличии субъективных оценок, меняющихся оборонных доктрин и конъюнктурных соображений в конечном итоге уровень разработок образцов оборонной техники определяется длительностью и интенсивностью их эксплуатации. Удачные технические решения служат долго, тиражируются в максимальном количестве экземпляров, применяются с носителей различных типов. В этом смысле соратникам и ученикам Александра Яковлевича Березняка, основателя и первого главного конструктора ГосМКБ «Радуга», всей кооперации смежных предприятий и научно-исследовательских институтов есть чем гордиться. Ракеты, разработанные ГосМКБ «Радуга», изготавливались на многих авиационных заводах страны, служили и продолжают служить обороноспособности нашей Родины. В.Н. Трусов, генеральный директор акционерного общества «ГосМКБ «Радуга» имени А. Я. Березняка», доктор технических наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации, Заслуженный машиностроитель Российской Федерации От имени коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации поздравляем руководство, трудовой коллектив и ветеранов АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка» с 70-летием со дня образования предприятия! Прошедшие семьдесят лет показали, что АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка» по праву занимает особое место в системе предприятий ОПК России. За 70 лет своей деятельности в качестве головного разработчика ГосМКБ «Радуга» разработаны и поставлены на снабжение более 50 систем ракетного оружия. Основу всех разработок составляют высокоточные ракеты класса «воздух-поверхность» для самолетов дальней и фронтовой авиации, а также противокорабельные и противолодочные ракеты для боевых кораблей и береговых комплексов, обеспечивающие паритет в области высокоточного оружия. Ваш коллектив на отлично выполняет задачи государственной программы вооружения и успешно работает в сфере военно-технического сотрудничества. Высокая ответственность, профессионализм и верность трудовым традициям всегда отличали работников предприятия при выполнении сложнейших заданий Родины. Сочетание научного подхода, мощной производственной базы и интеллектуального потенциала позволяют вам реализовывать уникальные проекты. За большой вклад в разработку и создание специальной техники коллектив предприятия многократно отмечен высокими наградами государства, Президента и Правительства Российской Федерации, ведомственными наградами. Уверены, что впереди у вас новые производственные победы, продолжение важной работы по обеспечению безопасности нашей Родины. Желаем всему коллективу АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка» здоровья, благополучия, творческого вдохновения в решении новых задач на благо нашей великой Отчизны! О.И. Бочкарёв, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации О т всей души поздравляю руководство, трудовой коллектив и ветеранов АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро имени А. Я. Березняка» с 70-летием! Коллектив образованного в середине прошлого века предприятия стоял у истоков отечественного строительства управляемого ракетного оружия. Конструкторы МКБ «Радуга» выступали с идеями создания принципиально новых образцов ракетного оружия задолго до появления аналогичных разработок в других странах. И сегодня разработчиками бюро создаются образцы высокоточных стратегических крылатых ракет, по своим характеристикам превосходящие все существующие зарубежные аналоги. В процессе конструирования применяются инновационные технологии, разрабатывается уникальное оборудование. За 70 лет коллективом предприятия создано и передано на вооружение более 50 систем ракетного оружия. Стратегическое и высокоточное оружие для самолетов дальней авиации Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160 принесли широкую известность разработчикам МКБ «Радуга» в авиационном мире и вывели предприятие на лидирующие позиции в области ракетной техники. В этом, несомненно, заслуга руководителей, ученых, инженеров и рабочих, которых во все времена отличали профессионализм и высокая квалификация. Энтузиасты своего дела, специалисты МКБ «Радуга» зачастую посвящали всю свою жизнь работе на предприятии. Уверен, что и в будущем коллектив МКБ «Радуга» будет продолжать славные трудовые традиции, внося свой вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Искренне желаю руководству, всему коллективу и ветеранам АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка» доброго здоровья, счастья, благополучия, творческого вдохновения, новых трудовых достижений на благо Отечества! А.Ю. Криворучко, заместитель министра обороны Российской Федерации

Уважаемые коллеги, друзья! Акционерное общество «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка» представляет собой уникальное сочетание науки и современных технологий, базирующихся на использовании многолетнего опыта создания управляемых ракет. За 70 лет своей деятельности в качестве головного разработчика здесь созданы более пятидесяти систем ракетного оружия. ГосМКБ «Радуга» является единственным в стране разработчиком и изготовителем стратегического и высокоточного оружия самолетов дальней авиации - Ту 22М3, Ту 95МС, Ту 160. Эти системы стали одним из центральных средств вооруженной борьбы, определяющими в значительной степени исход боевых действий. За последние десятилетия они убедительно доказали свои боевые возможности и высокие эксплуатационные характеристики. Крылатые ракеты ГосМКБ «Радуга» имеют высокие тактико-технические характеристики, подтвержденные на учениях и за время эксплуатации как в российской армии, так и в армиях других государств. В их создание внесли вклад сотни ученых, конструкторов и рабочих. Благодаря слаженной и ритмичной работе коллектив предприятия в составе Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» сегодня успешно решает сложные задачи по выполнению Государственной программы вооружения и оборонного заказа, выполняет контракты на поставку продукции в ряд зарубежных государств. Сегодня перед нами стоят еще более сложные задачи по укреплению обороноспособности Родины. Уверен, что эти задачи будут успешно выполнены, в том числе и благодаря высокому профессионализму коллектива ГосМКБ «Радуга», четкому видению перспектив, стабильности планов и финансирования, партнерским взаимоотношениям с заказчиками и государственными органами управления. В день юбилея выражаю особую признательность и благодарность ветеранам, стоявшим у истоков наших успехов, всем, кто сегодня трудится на предприятии и вносит свой вклад в разработку и производство высокоточной ракетной техники. Б.В. Обносов, генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Уважаемый Владимир Николаевич! Дорогие коллеги! Приборный завод «ТЕНЗОР» присоединяется к многочисленным поздравлениям, которые поступают в адрес Государственного МКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка по случаю юбилея. Семидесятилетняя история «Радуги» – это самоотверженный труд сотен людей. Это большой путь, на котором было немало трудностей. Но вы их успешно преодолели, получив признание как предприятие-флагман по разработке стратегического и тактического ракетного оружия. Славная история «Радуги» – это прочный фундамент, на котором ГосМКБ сегодня строит свою деятельность, используя свой богатейший научный и технический потенциал, опираясь на талант молодежи и опыт ветеранов, сохраняя традиции и преемственность поколений. Желаю вашему дружному коллективу и всему предприятию новых перспективных проектов, финансового благополучия и мирного неба! С уважением В.А.ГОЛУБЕВ, генеральный директор ПАО «ТЕНЗОР» Уважаемые друзья! Юбилей одного из старейших градообразующих предприятий — большое событие для нашего города. В год, когда Дубна отмечает свое 65-летие, Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка празднует 70 лет с момента основания. Мы гордимся достижениями наших талантливых инженеров и специалистов разного профиля, которые достигли высочайших вершин в разработке стратегического и тактического высокоточного ракетного оружия для Военно-воздушных сил и Военно-морского флота России. В ГосМКБ «Радуга» работает дружный, преданный своему делу коллектив. За семь десятилетий здесь создана крепкая конструкторская школа с богатейшим научным и техническим потенциалом. Значение градообразующего предприятия для истории и развития Дубны сложно переоценить, его социальная, общественная направленность давно и хорошо известна. ГосМКБ помогает школам, детским садам, больнице, культурным и спортивным организациям, активно участвует в городских мероприятиях и перспективных проектах, ежегодно выделяя средства на эти цели. От души поздравляю с юбилейной датой генерального директора ГосМКБ «Радуга» Владимира Николаевича Трусова, ветеранов предприятия и всех, кто сегодня своим самоотверженным трудом, знаниями, опытом укрепляет обороноспособность нашей Родины. Желаю коллективу «Радуги» новых производственных успехов и смелого полета инженерной мысли, чтобы оставаться в числе флагманов оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Уверен, что вы и дальше будете сохранять и приумножать славные традиции, заложенные предшественниками, активно содействовать в позитивных преобразованиях наукограда Дубна. С праздником! С.А. Куликов, глава городского округа Дубна Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые труженики прославленного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга»! Юбилей вашего предприятия - это праздник Дубны, это праздник России, которой вы верно служите, создавая надежный ракетный щит нашего Отечества. Ваш самоотверженный труд является примером для подрастающего поколения, примером любви к Родине, примером создания и внедрения высоких технологий, примером умения всем коллективом добиваться поставленных целей. Огромное впечатление на школьников производят экскурсии на предприятие, в созданные вами Музей истории создания крылатых ракет, в школьный музей А.Я. Березняка, где господствует уважительное отношение к человеку труда, человеку-творцу и созидателю, где представлена история развития технической мысли и ее воплощение в грандиозных разработках. Встречи учащихся школ с ветеранами и молодыми инженерами стали хорошей традицией патриотического воспитания молодежи нашего города. Спасибо вам за помощь, за соработничество в деле воспитания наших детей. С праздником! С юбилеем! Желаем вам свершения больших замыслов и высоких стремлений во благо Родины! А.И.Руденко, директор школы №1 Уважаемый Владимир Николаевич и весь коллектив АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка»! От имени многонационального коллектива международной межправительственной научно-исследовательской организации Объединенного института ядерных исследований и от себя лично поздравляю вас и сотрудников возглавляемого вами предприятия с 70-летием со дня основания ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка. За эти годы пройден огромный путь: от основания предприятия, его развития через рост квалификации и расширение штата сотрудников до внедрения инновационных технологий в области разработки, производства и модернизации отечественных образцов военной техники. Коллективом конструкторского бюро разработаны и успешно испытаны более 50 систем ракетного вооружения, что подтверждает ваше лидерство в отрасли. ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка по праву снискало славу выдающейся отечественной инженерной школы, ориентированной в будущее. Ваши смелые конструкторские разработки опережают время. Высоко ценим, что ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка является одним из несущих «столпов» нашего легендарного наукограда - города Дубны. Желаем коллективу ГосМКБ «Радуга», сохраняя успешные традиции и накапливая непревзойденный профессиональный опыт, способствовать воплощению в жизнь новых проектов и реализации намеченных планов на благо страны. Успехов и процветанию вашему предприятию! С наилучшими пожеланиями Г.В. ТРУБНИКОВ, директор ОИЯИ, академик Российской академии наук Уважаемый Владимир Николаевич! Искренне и сердечно поздравляем вас лично и в вашем лице всех специалистов и работников с замечательным 70-летним юбилеем Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка! Очевидно, что по случаю этой значимой даты прозвучит немало слов о ваших производственных успехах, прорывных разработках, самых современных системах вооружения, создаваемых коллективом ГосМКБ и отмеченных на государственном уровне. После продолжительного периода полной секретности теперь наконец-то можно говорить о действительно уникальном техническом, конструкторском, инженерном, научном потенциале «Радуги», ее многочисленных достижениях и выдающемся вкладе в обеспечение обороноспособности нашей страны. Это, безусловно, повод для гордости и хороший стимул стремиться к новым победам! Но также хотелось бы подчеркнуть, что ГосМКБ - одно из градообразующих предприятий и оно на пять лет старше Дубны, получившей статус города 65 лет назад. Во многом благодаря «Радуге» на протяжении десятилетий активно развивается и преображается наш наукоград, особенно левобережная его часть. Без преувеличения можно утверждать, что все наиболее важные проекты в сфере благоустройства территорий, поддержки социально значимых направлений жизнедеятельности городского округа получили реализацию при участии ГосМКБ. Спасибо за вашу гражданскую позицию, за любовь к нашей Дубне, заботу о ее будущем! Желаем здоровья, счастья, радости вам и вашим семьям! Совет директоров градообразующих предприятий Дубны От имени депутатов Совета депутатов городского округа Дубна Московской области и от себя лично поздравляю коллектив Акционерного общества «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка» с 70-летием со дня образования предприятия! АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка» – одно из ведущих предприятий авиационной промышленности и оборонно-промышленного комплекса России, по праву считается одним из лидеров мирового ракетостроения и обладает мощным научно-техническим потенциалом для создания новейших образцов высокоточного ракетного оружия. История предприятия – это огромный труд всех поколений, это судьбы его работников и традиции коллектива. Почти 30 лет этот коллектив возглавляет Трусов Владимир Николаевич, под руководством которого конструкторское бюро реализует новые проекты и активно занимается модернизацией и повышением боевой эффективности уже созданных образцов, расширением их возможностей и улучшением их эксплуатационно-технических характеристик. Сегодня КБ – современное высокотехнологичное градообразующее предприятие, от работы которого во многом зависит социально-экономическое развитие города и страны. Хочется выразить особые слова признательности и благодарности ветеранам предприятия за верность профессии и вклад в развитие ракетостроения! От всей души желаю коллективу и руководству конструкторского бюро крепкого здоровья, благополучия, новых производственных свершений во имя развития отечественной авиации, укрепления оборонной мощи на благо России! А.В.ТАМОНОВ, председатель Совета депутатов городского округа Дубна