Продолжение. Начало в № 37, 38 Деятельность школьного комсомола была очень многообразной. Она охватывала множество сторон как непосредственно внутрисоюзной жизни, так и просто жизни старшеклассников. Безусловно, в числе главного направления была работа по приему в комсомол. Она требовала определенной системы и особых подходов, в основе которых лежали педагогические и политические принципы. К ним стоит отнести принципы преемственности, индивидуального подхода, доверительности, политического романтизма. Работа основывалась на сложившейся политической триаде единства поколений борцов за социализм: дети (пионеры), юноши (комсомольцы), взрослые (коммунисты). Над ней, конечно, можно сегодня иронизировать и заниматься либеральным остракизмом, однако эта схема была значимой в формировании единства и преемственности поколений в советском обществе. Ведь без этого ни одна общественная система не может быть эффективной. И когда в 90-е годы уничтожали советскую политическую систему, то ломать начали именно межпоколенческое единство, уничтожив в первую очередь партию, а одновременно комсомол и пионерскую организацию. Таким образом, для вступивших в пионерскую организацию детей заведомо устанавливался политический идеал и ориентир – вступление в ВЛКСМ. И пионерская организация рекрутировала в ряды комсомола в первую очередь своих лучших воспитанников. Устав комсомола это закреплял положением о том, что Советы пионерской дружины имели право давать рекомендации для вступления, приравнивавшиеся к рекомендации одного члена ВЛКСМ. В противовес современным рассуждениям о том, что в комсомол принимали практически поголовно всех, кому исполнилось 14 лет, могу отметить, что это отнюдь не так. Советы дружин при активном участии своих взрослых наставников – педагогов подходили к отбору кандидатов для вступления в комсомол индивидуально. Для этого ребятам надо было успешно учиться, активно участвовать в пионерской работе. Для желающих вступить в комсомол школьные комитеты комсомола организовывали работу кружков «Наш Ленинский комсомол», где кандидаты получали знания об истории ВЛКСМ, изучали его Устав. Занятия вели не только старшеклассники, но и взрослые – педагоги комсомольцы и коммунисты. Советы дружин индивидуально давали и рекомендации. Каждый будущий комсомолец вызывался на заседание, где давалась оценка его участия в пионерских делах, оценивались успехи в учебе, отношения с товарищами. Но этому предшествовал сбор пионерского отряда. Если в классе уже была комсомольская организация, то она обсуждала кандидата и принимала решение о его приеме в ряды ВЛКСМ. А потом был уже комитет комсомола школы, утверждавший решение классной комсомольской организации. И после всех этих ступеней наступало главное «чистилище» – бюро горкома комсомола. Как правило, на его заседание собиралось довольно много школьников. Особенно в апреле, мае и октябре, когда прием приурочивался к 22 апреля – Дню рождения В.И. Ленина, к 19 мая – Дню образования пионерской организации, к 29 октября – Дню комсомола и 7 ноября – годовщине Октябрьской революции. Ребята приходили нарядно одетыми, сосредоточенными, в последние минуты продолжающими заучивать Устав, проверяя свои знания истории комсомола, международных отношений, политической жизни страны. И вот наступал самый, пожалуй, ответственный момент – приглашение на заседание бюро. Каждый вступающий заходил в кабинет первого секретаря горкома комсомола, и члены бюро задавали ему вопросы. Должен отметить, что всегда здесь царила атмосфера доброжелательности, понимания и сочувствия переживаниям ребят. Не помню случая, чтобы кого-то специально «заваливали» на бюро горкома. Хотя бывало, что кому-то и отказывали в приеме в комсомол. Иногда причиной были слабые знания Устава ВЛКСМ или какие-то проблемы в учебе и поведении. Порой прямо на заседании бюро ребятам давались первые поручения. Вспоминается случай с пареньком из восьмой школы, который играл за городскую команду мальчиков в хоккей. Ему дали поручение организовать соревнования «Золотая шайба» в микрорайоне, где он жил. И он справился с такой ответственной задачей – провел соревнования юных хоккеистов между дворами. Позднее парень закончил наше училище и готовил военных командиров. После принятия решения вступившим в ВЛКСМ вручались комсомольские билеты. Делалось это в большинстве своем в запоминающейся торжественной обстановке с привлечением ветеранов КПСС и ВЛКСМ, руководителей школ, шефствующих предприятий, участников войны. Расписывая столь подробно все этапы приема в комсомол, хочу показать, что в Дубне не было кампанейщины и так называемого «валового» подхода в приеме в ряды ВЛКСМ. Мы не устанавливали для школ каких-либо плановых заданий. У нас на этот счет всегда была твердая позиция - принимать в комсомол должны достойных ребят. И ничего страшного, если к моменту окончания школы кто-то не станет комсомольцем. У него еще будет шанс показать, раскрыть себя. В армии или вузе, или на производстве он при желании сумеет влиться в ряды ВЛКСМ. Однако в обкоме ВЛКСМ были иные мнения. Там ратовали за то, чтобы прием носил массовый характер. Но, как известно, не все дети были отличниками и хорошистами, не все были и общественниками. Вот тут-то и стояла важная задача перед комсомолом – особенными, присущими ему методами помогать молодым людям брать ранее не досягаемые рубежи. Где-то посоветовать, когда-то создать ситуацию, способствующую личностному росту и проявлению их лучших качеств. Понятно, что такая работа носит сугубо индивидуальный характер, требует значительного опыта, особых подходов. Вот этого-то и не хватало школьным комсоргам. И не только им. Отсюда слабым звеном комсомола была тогда индивидуальная работа и увлеченность множеством массовых мероприятий, проводимых по рекомендациям из Центрального комитета и обкома комсомола. А там порой слабо представляли, чем жили молодые люди. Так и возникали предпосылки к начетничеству и формализму, губившими комсомольские идеалы и ожидания, с которыми приходили в ВЛКСМ юноши и девушки. Так появлялся комсомольский «балласт», и количество его из года в год нарастало, потому что в ЦК ВЛКСМ избрали пагубную линию на всемерное увеличение численности рядов ВЛКСМ. А, как известно, количество не всегда означает наличие качества. Тем не менее, для значительного большинства школьный комсомол был хорошей ступенькой в общественном становлении. Он создавал возможности в чем-то себя попробовать, раскрыться, проверить свои возможности. Постепенно именно на этом жизненном этапе шел процесс доминирования лидерских качеств, навыков организации работы с людьми, со своими сверстниками. Все это потом многим пригодилось в жизни, будь то в институтах и техникумах, в армии и уже потом во взрослой жизни. Могу свидетельствовать - не один десяток дубненцев, проявивших себя в школе организаторами своих сверстников, позднее заняли лидирующие высоты в образовании, культуре, спорте, на производстве, в науке и бизнесе. И отрадно, что мы тогда им помогли в кристаллизации личности. В каждой школе работали школы комсомольского актива, на занятия которых приглашались работники ГК ВЛКСМ. Часто приходилось на них бывать и мне. Кроме того, практически все категории активистов мы собирали на учебу. Работали у нас постоянно действующие совещания секретарей школьных комсомольских организаций. С ними мы встречались ежемесячно, получая информацию о том, чем комитеты комсомола занимаются, какие планы строят. Помимо чисто информационных вопросов на совещаниях давались советы, как решать те или иные возникающие проблемы. Много внимания мы уделяли обмену опытом работы, проводя встречи школьных комсоргов в тех учебных заведениях, где можно было чему-то научиться. Ежеквартально подводились итоги соревнования. Проходило это бурно и требовало от меня всемерной подготовки, знания дел в организациях. В противном случае поверхностный, субъективный подход мог привести к ошибкам, разборам с участием уже организаторов внеклассной работы и даже директоров школ, которые болезненно относились к оценке работы комсомольских организаций их школ. А тут, как говорится, надо было уметь держать марку и ГК ВЛКСМ и свою личную, аргументированно отстаивать сложившуюся позицию. В конечном счете все это позитивно влияло на формирование дееспособного актива. Сейчас я с удовольствием вспоминаю многих школьных комсоргов, с кем тогда пришлось общаться и работать. В основном это были девчата. И в их числе Марина Макарова и Лариса Маковеева из 9 школы, Марина Петрова из 3-й, Вера Коромыслова из 10-й. Были среди секретарей и парни. Вспоминаются Виктор Скитин (4 школа) и Валера Богатонов (5 школа). С подавляющим большинством «моих» комсоргов нас жизнь не разлучит. Наше знакомство и товарищеские отношения останутся на долгие годы. Кое-кого, можно сказать, я потом, когда они закончили школу, «благословил» на педагогическую работу. Поступит в педвуз и станет хорошим педагогом Л.Маковеева. М.Петрова и Н.Булдаковская начнут свою педагогическую деятельность старшими пионерскими вожатыми. А потом Наталья будет комсоргом по школам и секретарем ГК ВЛКСМ, а Марина поработает инструктором горкома комсомола и комсоргом ГПТУ №67.Обе станут прекрасными учителями истории. Николай ПРИСЛОНОВ Продолжение следует