В преддверии празднования 300-летия российской прокуратуры прокуратурой Московской области организован конкурс детских рисунков и видеопрезентаций.

В соответствии с Положением о творческом конкурсе детских рисунков и видеопрезентаций, посвященных 300-летию российской прокуратуры, утвержденным приказом прокурора Московской области от 16.09.2021 № 1248, установлены следующие условия участия, порядок и сроки проведения данного конкурса.

В конкурсе могут принять участие дети, подростки и молодежь, проживающие в Московской области.

Конкурс проводится по возрастным категориям:

- участники с 7 до 11 лет;

- участники с 11 до 15 лет;

- участники с 15 до 18 лет.

Каждым участником конкурса может быть предоставлено не более 2-х рисунков и (или) 2-х презентаций.

Оргкомитет оставляет за собой право на использование и публикацию конкурсных работ и их фрагментов без выплаты авторского вознаграждения. Под использованием конкурсных работ и их фрагментов, предоставленных авторами, понимается размещение их в СМИ и на официальном сайте организатора конкурса, а также при организации и проведении тематических мероприятий без дополнительного уведомления автора.

Факт поступления рисунка, видеопрезентации и заявки в прокуратуру города, а также на указанный электронный адрес означает согласие участника с условиями конкурса.

Присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.

Направление заявок для участия в конкурсе осуществляется законными представителями несовершеннолетних.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить:

- рисунки, выполненные на бумаге (картоне) в формате А4 (29,7 х 21 см). Рисунки могут быть выполнены в любой технике (масло, акварель, тушь, карандаш, смешанные техники и т.д.). На конкурс присылаются рисунки и сканированные изображения рисунков в формате JPEG или TIFF.

- видеопрезентации (формат MP4, MPG, AVI, MKV, WMV; качество не ниже HD (1280х720). Допустимая продолжительность – от 30 секунд до 5 минут. В ролике могут использоваться фотографии. Обязательное наличие информационной заставки (ФИО авторов, город (район) Московской области).

Работы предоставляются на USB-накопителях (флешках).

Работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не должны противоречить законодательству Российской Федерации, в том числе нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О рекламе».

При выборе художественных или документальных форм и образов материалы не должны носить враждебный и оскорбляющий характер по религиозным, гендерным, социальным, профессиональным и другим различиям.

Ко всем конкурсным работам должна быть приложена заявка на участие, которая заполняется в прокуратуре г. Дубны. Работы без указания необходимых данных к участию в конкурсе не допускаются.

Работы на конкурс принимаются с 1 по 29 октября 2021 г. в прокуратуре г. Дубны по адресу: г. Дубна, ул. Тверская, д. 27 «Б» либо по электронной почте прокуратуры Московской области: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript с пометкой «Конкурс рисунков и видеопрезентаций».

Телефон для справок 8 (49621) 2-34-31.

Рассмотрение конкурсных работ проводится членами конкурсной комиссии прокуратуры Московской области с 8 по 12 ноября 2021 г.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в день работника прокуратуры Российской Федерации.

С.В. ЧИКОВ,

заместитель прокурора г. Дубны