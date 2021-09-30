На территории Лаборатории нейтронной физики им. И.М.Франка, на аллее Ф.Л.Шапиро, открыт памятник основателям Лаборатории: нобелевскому лауреату, академику АН СССР Илье Михайловичу Франку и члену-корреспонденту АН СССР Федору Львовичу Шапиро. Илья Михайлович возглавлял ЛНФ в течение долгих лет, с 1957 по 1988 годы. Открытие эффекта Черенкова, за которое он получил нобелевскую премию по физике совместно с П.А.Черенковым и И.Е.Таммом, легло в основу нового метода детектирования и измерения скорости высокоэнергетических ядерных частиц. Этот метод имеет огромное значение в современной экспериментальной ядерной физике. Федор Львович был заместителем директора Лаборатории. С его именем в мировой науке связано понятие «ультрахолодные нейтроны», первое наблюдение которых в физическом эксперименте на установке ИБР наблюдал именно этот ученый со своими сотрудниками. В своем приветственном слове директор ЛНФ ОИЯИ Валерий Николаевич Швецов сказал: «Илья Михайлович и Федор Львович – это люди, которые заложили основы лаборатории: заложили и дух, отношение к науке и к исследованиям, и отношение к коллегам: положили начало настоящей научной дружбе, содружеству, товариществу и совместной работе. Наша лаборатория на протяжении уже более чем 60 лет существования эти заложенные принципы сохраняет». Директор ОИЯИ Григорий Трубников добавил, что эти выдающиеся ученые, известные во всем мире своими трудами, внесли огромный вклад в становление не только Лаборатории, но и Института, а также нашего города. «Мы очень трепетно относимся к памятникам и мемориалам, установленным в нашем городе, - сказал он. - У нас есть хорошая традиция - памятники нашим выдающимся ученым созданы в такой форме, что хочется подойти и поговорить с человеком. Сегодня, открывая этот памятник, мы даем очень правильный сигнал молодому поколению сотрудников Лаборатории, показывая, как правильно относиться к тем поколениям, на плечах которых мы стоим. Все достижения Лаборатории, ее успехи связаны с этими двумя выдающимися людьми». Директор ОИЯИ отметил, что Илья Михайлович Франк отзывался о своем заместителе и друге с теплотой и пиететом, говоря: «Я всего лишь директор, а всей наукой в Лаборатории управляет Федор Львович. ЛНФ работает по идеям Федора Львовича не потому, что он самый близкий ко мне, не потому, что мы много общаемся, а потому, что его идеи, его инициатива ярче всех остальных». Григорий Трубников выразил благодарность Валерию Швецову, ветеранам ЛНФ и авторам памятника за сохранение памяти о великих ученых и продолжение их традиций. Главный научный сотрудник ЛНФ Евгений Шабалин сделал ремарку в своей речи о том, что означает один на двоих зонтик над головами бронзовых ученых: «Зонт - это символ ядерной безопасности наших установок». На торжественном открытии памятника также выступили научный руководитель ОИЯИ Виктор Матвеев, научный руководитель ЛНФ Виктор Аксенов, советник при дирекции ЛНФ Альберт Попов, сын Ильи Михайловича - главный научный сотрудник ЛНФ Александр Франк, а также авторы памятника: скульпторы Елена Мунс и Галина Шилова, а также архитектор Андрей Мунс. По материалам www.jinr.ru Фото Елены Пузыниной