Менее месяца назад число студентов третьего структурного подразделения Дмитровского техникума в г. Дубне пополнилось выпускниками школ, которые мечтали об освоении профессии медика или технолога эстетических услуг. Однако уже сегодня можно уверенно говорить о том, что в числе нынешних студентов очень много ребят достойных, ответственных, поскольку свой путь в профессию они начали с добровольчества, пополнив ряды волонтеров.

Кстати, одно из структурных подразделений Дмитровского техникума решено было переориентировать на подготовку специалистов медицинского направления относительно недавно. Раньше на этой подмосковной образовательной площадке занимались в основном профессиональной подготовкой аграриев, а само учебное заведение жители всего Подмосковья и ближайших областей помнят как АТТ «Дубна».

Итак, 26 сентября, несмотря на то, что накануне сутки напролет шел дождь и погода не баловала теплом, на 52-й традиционный легкоатлетический пробег памяти академика В.И. Векслера, организаторами которого выступили Лаборатория физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина Объединенного института ядерных исследований, администрация города и спорткомплекс ОИЯИ, вышли двадцать студентов-волонтеров Дмитровского техникума.

На позицию прибыли без опозданий

к 9 утра. Часть студентов была направлена на помощь судейству и обеспечивала праздничное настроение на этом по-настоящему массовом мероприятии, другая часть работала с участниками пробега непосредственно на маршруте.

Вообще работа на маршруте была очень важна, поскольку на дистанцию вышли и возрастные участники, и совсем еще малыши.

Первые участники забега стартовали в 11 утра. Второй забег состоялся через полчаса. Всего, по информации администрации г. о Дубна, в этот воскресный день на старт вышли 350 спортсменов из городов: Дубна, Талдом, Кимры, Москва, Дмитров, Троицк, Красноармейск, Конаково, Долгопрудный, Талдом, Красногорск и Лобня.

Среди взрослых абсолютным победителем стал дубненец Алексей Алагизов (он бежал дистанцию 8 км). Среди женщин (4 км) лучшее время показала Наталья Помазова из Кимр.

Таким образом, несмотря на неласковую погоду, ежегодный пробег памяти академика В.И. Векслера состоялся и стал не только спортивным, но и по-настоящему культурно-массовым событием для Дубны. Особенно приятно, что в него внесли свою лепту и будущие медики, студенты Дмитровского техникума. Ребята свою задачу выполнили и отработали мероприятие на отлично.

Ирина Бобровская