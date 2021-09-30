Некоторое время назад мне удалось побывать на мероприятии, которое запало глубоко в душу. Это был межрегиональный пленэр, участниками которого стали художники из Москвы, Калуги, Брянска, Вязьмы Смоленской области, Дубны… Общение с его участниками было не только о художестве и об искусстве, но и о духовном, добром, светлом. Именно такие художники посетили наш город – наполненные настоящим творчеством, пронизанным духовностью и высоким смыслом истинного искусства. Идея провести межрегиональный пленэр родилась у настоятеля Преображенского храма села Спас-Угол Дубненско-Талдомского благочиния Олега Мартынова-Скавронского в прошлом году. В процессе реконструкции храма он познакомился с Михаилом Сергеевичем Решетневым - заслуженным художником России из города Брянска, дочь которого – Юлия, реставратор по образованию, как раз реставрировала Преображенский храм. Общее дело не просто объединило, а дало новые идеи для совместной работы и творческих начинаний. Настоятель храма иерей Олег Мартынов-Скавронский рассказывает о том, как зародилось знакомство с сообществом художников и как, собственно, родился новый проект: - Люди друг за друга цепляются и образуют цепочки дружбы, общения, взаимных интересов. И вот в прошлом году, когда началась масштабная реконструкция и восстановление нашего храма, в Спас-Угол приехали художники, реставраторы, и я имел возможность немного войти в этот круг и приобрести знакомых. Мне очень хотелось, чтобы наш храм был не просто сфотографирован, а нарисован именно красками. Ведь фотография всего лишь отражает действительность, а картина – это всегда двойное творчество. Бог сотворил природу, люди построили храм, а художник смог соединить все это в своей душе и передать нам. Художник, по сути, это еще один творец. Поэтому и была такая задумка. И это получилось. В Спас-Угол приехал Михаил Сергеевич Решетнев, привез своих друзей – художников с опытом, с именами. Нам выделили небольшое финансирование (наш спонсор, благотворитель). Мы нашли подходящий домик, где разместились участники пленэра, обеспечили им питание. Вместе с ними проехали по красивейшим местам нашего края. Если говорить о храме Преображения Господня, то сегодня в нем уже существует коллекция живописи. А есть идея создать храм-музей, где бы был синтез искусств: архитектуры, поэзии, музыки, пластических искусств, живописи. Поскольку мы владеем очень интересной стариной: в храме сохранились фрески середины 19 века, начала 20 века – там и академическая живопись, и модерн. А под красочным слоем фресок, как оказалось, находятся еще слои. Мы нашли фрагменты более ранней живописи – начала 19 века, видимо, сделанные темперой. Так что у нас в храме гораздо больше истории, искусства, чем даже в некоторых музеях. Вспоминает о своем знакомстве с отцом Олегом и сам Михаил Сергеевич Решетнев, заслуженный художник России, 13 лет возглавлявший Союз художников Брянской области. И говорит о значимости пленэра в совершенствовании художественного мастерства его участников, в укреплении духовности, которое во многом возможно через картины: - Первый межрегиональный пленэр состоялся в прошлом году в селе Спас-Угол. Туда приезжали пять художников из разных регионов России, а также художники из Дубны. В этом году мы продолжили тематику и также на базе храма Преображения Господня проводим пленэр, участниками которого стали гораздо больше художников. За несколько дней нам удалось побывать в женском монастыре в Маклаково, в Кимрах, Калязине. Теперь вот мы в прекрасной Дубне. Места совершенно замечательные, уникальные. Мы приехали с более южных границ России, а в Дубне уже несколько иная архитектура, более сказочная, более русская. Прослеживаются северные мотивы, очень интересные домики. По результатам прошлогоднего пленэра мы провели выставку в администрации Талдомского района, а также в самом храме села Спас-Угол. Художники приезжают каждый раз разные, поэтому коллекции работ будут абсолютно разные и по технике исполнения, и по географии самих участников. По результатам пленэра каждый учас оставляет по две-три работы для коллекции храма - это стало уже нашей традицией. Но мы пишем гораздо больше работ за время пленэра, и эти работы каждый художник увозит с собой и выставляет потом на различных выставках. Так что места Талдомского района и Дубны будут обязательно представлены на межрегиональных, всероссийских и даже международных выставках. В храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино участников пленэра встречали дубненские художники во главе с директором ДШИ «Вдохновение» Александром Владимировичем Пасько, а также благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа протоиерей Павел Мурзич. Проводя экскурсию по территории храма, отец Павел рассказал о его истории и о великом значении в духовной жизни нашего города: - Это место значимо не только исторически, но и важно духовно. Знаете как бывает: красивый колокол, но он не звонит. Я не буду глубоко вдаваться в историю храма, но скажу одно: действительно, это место для Дубны, для нашего наукограда является духовным стержнем. Принято считать, что первым религиозным объектом, который был передан Русской православной церкви, стал Даниловский монастырь. Произошло это в 1983 году. За пять лет монастырь был восстановлен, и в 1988 году он стал одним из центров празднования 1000–летия Крещения Руси. На самом деле первым было вот это место – храм в Ратмино. И точку в долгом споре поставил академик Николай Боголюбов. Он сказал, что храм создавался для веры, для молитвы. И кому он принадлежал, тому его и вернули. Так ученое сообщество сподвигло Дубну вновь возродить центр молитвы и вернуть подорванному языку колокола звук… Многие священники именно здесь проходили свое становление, более того, именно здесь служил единственный канонизированный новомученик и исповедник Михаил Абрамов, он же Михаил Дубненский… Позже художники имели возможность продолжить общение с отцом Павлом в храме Смоленской иконы Божией Матери на левом берегу, где проходила вторая часть пленэра. Побывать именно в этих двух красивейших местах Дубны художникам предложил Александр Владимирович Пасько, заслуженный работник культуры Московской области, член Союза художников России, директор ДШИ «Вдохновение». Говоря о значимости межрегионального пленэра, Александр Владимирович подчеркивает – особенно важно общение: - Безусловно, пленэр - это очень полезное мероприятие для тех, кто учится рисовать. Когда ты уже состоявшийся художник, то для тебя гораздо важнее общение, встречи, обмен опытом, потому что художники – это априори люди, которые работают в мастерской один на один с холстом. Поэтому пленэр – это действительно кладезь для художника в плане общения, обмена идеями; завязываются отношения, которые ты потом можешь использовать в своей работе, для развития творчества. А с точки зрения жителей города каждый пленэр – это тоже событие. Ведь жители могут просто приходить, приводить детей, чтобы увидеть, как творят известные художники и даже пообщаться с ними. Для глаза художника пейзажей в Дубне столько, что работать тут можно не один и не два дня, а, пожалуй, круглый год. И каждый сезон будет интересен по-своему. Так считает и заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Виктор Борисович Демьянчук. На вопрос: «Чем вам показалась интересной Дубна, чем зацепила?» - он ответил очень душевно, просто и интеллигентно: - Зацепило прежде всего как человека то доброе отношение, с которым нас встретили здесь. Встретил сам отец Павел, и то духовное слово, которое он сказал, стало как доброе наставление. Эта духовная радость - она окрыляет и художников, и музыкантов, и самых обычных людей. И услышать это доброе пасторское слово в начале творческой работы – дорогого стоит. По Дубне мы проехали, побывали на стрелке – на слиянии двух рек. Сегодня немного пасмурная погода – хотелось бы больше света и тени. А такая погода навеяла мне питерские мотивы, и в данный момент у меня питерская ностальгия... Я родился на Украине и влюблен в яркие, насыщенные, сочные краски – желтые подсолнухи, огненные мальвы. В Дубне сегодня этого не случилось - ярких красок, но будет повод вернуться и еще обязательно нарисовать эту чудесную природу. Обычно на пленэрах я пишу маленькие работы, зарисовки. А здесь, в Ратмино, мне захотелось нарисовать что-то масштабное, поймать величие духа – эту зелень с храмом, с небом, с землей, – чтобы передать красоту этого необычного, неземного творения. И эти вековые деревья, которые стоят вокруг храма, как молитвенники… А рядом береза, рябина…Здесь красиво в любое время года: уже представляю виды зимой, когда все вокруг белым-бело, или весной… Вижу эту необыкновенно красивую душистую сирень… Наш разговор с художниками можно было продолжать еще долго. Настолько глубокие, нравственно и духовно богатые эти люди, что, словно из чистого источника, хочется пить их такое же чистое и искреннее творчество, говорить о великолепии окружающего нас мира и богатстве духовного… Ради которого на земле и творится вся эта красота. Анна Сухая Фото автора